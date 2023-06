„Willkommen in der Familie“: Gerettete Hündin kann nicht aufhören, zu lächeln

Golden Retriever Hündin Kit wurde von ihren neuen Besitzern aus der Türkei gerettet. Wie sich ihr neu gefundenes Glück bemerkbar macht, zeigt aktuell ein virales TikTok-Video.

Hund Henry hat eine Schwester bekommen: Auf ihrem TikTok-Kanal @hangingwith_henry zeigen die Besitzer der beiden ihren neuesten Familienzuwachs – und 1,2 Millionen Menschen schauen begeistert zu.

Hündin Kit wurde aus der Türkei gerettet, die näheren Umstände sind nicht bekannt. Was jedoch bekannt und unübersehbar ist: Sie freut sich riesig, endlich in ihrem neuen Zuhause angekommen zu sein und kann gar nicht mehr aufhören zu lächeln, wie das virale Video beweist, das am Tag ihrer Heimkunft aufgenommen wurde. Knapp 250.000 TikTok-Usern gefällt der emotionale Clip.

„Dieses Lächeln ist alles“ – Golden Retriever Hündin wurde gerettet

Im Video zu sehen ist Kit, die auf ihrem neuen Hundebett Platz genommen hat, um sich erstmal auszuruhen. Doch dazu findet sie scheinbar nicht die nötige Ruhe – zu aufgekratzt ist die gerettete Hündin angesichts ihres neuen Zuhauses. Dazu schreiben die Menschen von Kit und Henry: „Standpunkt: Deine neue gerettete Hündin kann nicht aufhören zu lächeln, als sie realisiert, dass sie zu Hause angekommen ist.“

Der Hund ist das einzige Wesen auf Erden, das dich mehr liebt als sich selbst.

Und es stimmt: Golden Retriever Hündin Kit wedelt aufgeregt mit ihrem Schwanz und kneift liebevoll ihre Augen zusammen, während sie nervös ihren Mund leckt. Und auch das Lächeln auf ihren Lippen ist nicht von der Hand zu weisen. Glücklich findet sie sich zunächst in ihrem Bettchen ein und sammelt fleißig Mut, bevor sie die neue Umgebung erkundet.

Hund adoptieren: Was muss ich beachten? Wer darüber nachdenkt, einen Hund aus einem Tierheim oder einer Auffangstation zu adoptieren, um ihm ein liebevolles neues Zuhause zu bieten, sollte einiges beachten. So lobenswert dieses Vorhaben auch ist, kann es doch einiges an Nerven und Geduld erfordern. Wir fassen Ihnen hier die wichtigsten Punkte in Stichworten zusammen. 1. Informieren Sie sich zunächst, wo Ihr Hund herkommen soll. Dann können Sie abwägen, welche finanziellen und zeitlichen Aufwände mit dem Vorhaben verbunden sind. Berücksichtigen auch die in Zukunft laufenden Kosten wie Impfungen, Futter, Hundesteuer, Spielzeug und ärztliche Behandlungen für den Neuankömmling. 2. Viele Tierheimhunde haben eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Die Erziehung kann daher mehr Zeit und Geduld erfordern als beispielsweise bei Hunden vom Züchter – das muss aber nicht der Fall sein. Informieren Sie sich eingehend beim zuständigen Personal, um mehr über die Hunde und ihre Hintergründe zu erfahren. Fragen Sie auch nach dem Abgabegrund. So stellen Sie sicher, dass Sie den Hund finden, der zu Ihnen und Ihren Lebensumständen passt. Tipp: Gehen Sie mit möglichen Kandidaten, falls möglich, doch einige Runden Gassi. So haben Sie Zeit, die Hunde kennenzulernen – und andersherum. 3. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass zwar jeder Hund viel Aufmerksamkeit und Zeit erfordert. Jedoch ist im Umgang mit Welpen besonders viel Geduld erforderlich, weil Sie bei den jungen Hunden so einiges in die Erziehung und Sozialisierung investieren müssen. Überlegen Sie sich daher vor der Anschaffung gründlich, wie viel Zeit Sie für einen Hund haben und entscheiden Sie erst dann, ob es ein Junghund oder ein erwachsener Vierbeiner sein soll. Sollten Sie über einen Hund mit schwieriger Vorgeschichte entscheiden, ist es zu beider Vorteil, wenn Sie als Besitzer bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen. 4. Wohnen Sie zur Miete, so sollten Sie zunächst mit Ihrem Vermieter absprechen, ob Hunde im Haus überhaupt erlaubt sind. Das Gleiche gilt unter Umständen für Ihre Arbeitsstelle: Optimal wäre es für Sie und Ihren zukünftigen Hund, wenn er in Ausnahmefällen mit an Ihren Arbeitsplatz kommen dürfte. 5. Machen Sie sich im Vorfeld der Adoption Gedanken darüber, wer sich um den Familienzuwachs kümmern könnte, falls Sie selbst einmal keine Zeit haben sollten: Gibt es Familienmitglieder, Nachbarn oder Freunde, die sich bei Bedarf zuverlässig und kompetent um die Fellnase kümmern würden?

Kommentar-Spalte: Herzchen und Tränen

In den Kommentaren teilen zahlreiche User ihre Rührung angesichts der geglückten Rettungsaktion. Hier ein Auszug der anrührenden Äußerungen.

„Das ist eigentlich ein unterwürfiges Lächeln, sie ist ein bisschen nervös, aber trotzdem SO süß. 🥹“

„😍 Mein Herz geht auf.“

„OMG, dieses süße Baby ist so glücklich! Was für ein wunderbares Happy End.“

„Sie sieht verängstigt aus. Gebt dem Baby viel Liebe und Geduld.“

„Es ist, als wüsste sie, dass sie sicher ist, aber sie wurde noch nie zuvor geliebt.“

Kritikern, die in Kits Lächeln und dem Schwanzwedeln Nervosität und Unsicherheit sehen, entgegnen andere User: „Man kann gleichzeitig nervös und glücklich sein“ oder „Sie wird es (Anmerkung der Redaktion: glücklich) sein. Es dauert eine Weile, aber sie ist dabei, ihr Glück zu finden (wie alle Tiere es sollten) und sie kann es spüren!“ Userin Aerea findet noch einen weiteren Hinweis, der Aufschluss über Kits Gefühle zu geben scheint: „Nicht nur der Schwanz deutet auf Glück hin, sondern auch die Art und Weise, wie die Ohren gefaltet sind und was sie mit ihrer Nase macht.“

Welche Gefühle die gerettete Golden Retriever Hündin genau empfindet, wird sie ihren neuen Besitzern vermutlich erst in den kommenden Tagen vermitteln können. Doch dass Kit ganz bestimmt ein wundervolles neues Zuhause mit lieben Menschen gefunden, in dem sie den Rest ihres Lebens verbringen darf, steht außer Frage.