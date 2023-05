Krönung von König Charles III.: Acht Pferde für die goldene Staatskutsche

Von: Sophie Kluß

Am Samstag schaut die ganze Welt auf Großbritannien: In London wird König Charles III. gekrönt. Eine besondere Rolle bei der Zeremonie spielen Pferde.

Mit geschätzten Kosten von umgerechnet 57 bis 113 Millionen Euro und rund 2.200 geladenen Gästen findet in der britischen Hauptstadt mit der Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey ein echtes Mega-Event statt. Bei dem dreitägigen Ereignis dürfen die royalen Pferde selbstverständlich nicht fehlen. Schon im Vorfeld hatte es jedoch bei den nächtlichen Probedurchläufen in der Londoner Innenstadt Rummel um die edlen Geschöpfe gegeben – mit entsprechender Spannung wird der Auftritt der Pferde erwartet.

Pferde waren bei Proben nervös geworden

Wie der österreichische TV-Sender Puls 24 berichtet, war die Aufmerksamkeit rund um den Krönungszug für einige Rösser bei den Proben nahe des Buckingham Palace zu viel geworden. Mit der Nationalhymne des Vereinigten Königreichs „God Save the King“, gespielt von einer Blaskapelle, wussten die Pferde nicht viel anzufangen und scheuten, wie einige Schaulustige und Royal-Fans berichteten. Die vielen hundert berittenen Soldaten haben demnach noch einiges an Arbeit bis zur Krönungsprozession vor sich.

An der Prozession werden rund 4.000 Streitkräfte aus dem gesamten Commonwealth, den britischen Übersee-Territorien, sowie alle Soldaten des Vereinigten Königreichs, die Leibgarde des Regenten und die „Royal Watermen“ teilnehmen. Auch die Londoner Metropolitan Police bereitet ihre Pferde auf den großen Tag vor:

Eine besondere Rolle wird dabei Wilbur zuteil werden, dem Polizeipferd, das die Krönungsprozession anführen wird:

Commonwealth-Mitglied Kanada schenkt König Charles III. neues Pferd

An der Prozession am 6. Mai wird außerdem ein besonderes Pferd teilnehmen: „Noble“ war ein traditionelles Geschenk der sogenannten „Mounties“, der kanadischen Nationalpolizei „Royal Canadian Mounted Police“, und wurde dem König erst kürzlich auf Schloss Windsor im Zuge seiner Ernennung zum Oberkommissar überreicht. Die elegante Noble ist eine sieben Jahre alte schwarze Stute und ein ehemaliges Turnierpferd – mit diesen Details im Hinterkopf können Fans im Zuge der Zeremonie die Augen nach der neuen Schönheit offenhalten.

König Charles III. und Noble – das Pferd, das ihm von der Royal Canadian Mounted Police geschenkt wurde, im königlichen Marstall in Windsor. (Archivbild) © Buckingham Palace/dpa

Der kanadische Superintendent Kevin Fahey charakterisierte Noble als „ungemein kühn“ und „sehr ruhig“. Die Wahl sei wegen ihres Auftretens und ihrer edlen Statur auf die Stute gefallen. Zuvor war sie Mitglied der Spezialeinheit „The Musical Ride“, einer Vereinigung, die Übungen und Formationen zu passender Musik in ganz Kanada präsentiert.

Gewaltiges Spektakel rund um die pompöse Krönungszeremonie

Dass Pferde und Blasmusik sich nicht gerade gut verstehen, bewiesen Szenen, die sich im nächtlichen London ereigneten. Manche Traber zeigten sich nicht sehr erfreut über das Gewusel und den Lärm an ihrer Route, den die vielen Beobachter verursachten. Mit dem Einsetzen der Hymne verließen die ersten Pferde ihre vorgesehene Strecke oder tänzelten vor Aufregung aus der Reihe. Auch die Situation rund um die goldene Staatskutsche erwies sich als nervenaufreibend: Der Trubel verstörte die acht Schimmel, die infolge versuchten, auszubrechen und zu steigen.

Welche Vorbereitungen für die Krönungszeremonie getroffen werden und wie die Pferde an die besonderen Umstände gewöhnt werden – hier einige Fakten:

Die Soldaten aus der „Kings Troop Royal Horse Artillery“ haben eine spezielle Aufgabe: Bei den Proben gewöhnen sie die Pferde an die ohrenbetäubenden Salutschüsse.

In den Hyde Park Barracks werden die Pferde der „Household Cavalry“, der britischen Gardekavallerie, von Hufschmieden beschlagen.

Auch das Fußvolk darf in der königlichen Kutsche mitfahren – und zwar in einem Nachbau der Kutsche, die König Charles III. zur Krönung chauffieren wird. Anlässlich der Feierlichkeiten kann die „Uber Coronation Carriage“ vom 3. bis 5. Mai 2023 gemietet werden.

Vorstellung der royalen Pferde auf Twitter

Auf Twitter stellt der Account der Königsfamilie @RoyalFamily aktuell die acht „Windsor Greys“ in einem Post vor: Die Pferde, die beim Krönungsumzug vor die goldene Staatskutsche gespannt werden.

Die Rolle der Pferde in der Geschichte des Königshauses

Die Verbindung des britischen Königshauses mit seinen Pferden ist beinahe so alt wie die Monarchie selbst. Die verstorbene Monarchin liebte Pferde, den Pferdesport und auch Pferdewetten. Sogar hochbetagt ritt die Queen noch aus – ohne Helm, dafür mit Kopftuch zum Schutz ihrer Frisur. Nach Angaben des Spiegel soll die Pferdesammlung von Elizabeth II. einen Wert von umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro haben.

Emma, das Lieblingspferd der Queen, steht bei der feierlichen Prozession mit dem Sarg von Königin Elizabeth II. auf dem Gelände von Schloss Windsor neben einem Blumenmeer. (Archivbild) © Aaron Chown/dpa

Sogar in offiziellen politischen Beziehungen spielen die Rösser ab und an eine nicht ganz unwichtige Rolle, wie ein Beispiel aus der Vergangenheit verdeutlicht: Bei einem Staatsbesuch in Bonn im Jahr 1978 forderte Queen Elizabeth II. vom damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel im Voraus wertvolle Zuchtpferde – einen mittelbraunen Holsteiner und einen Schimmel samt Farb- und Größenangaben. Für umgerechnet rund 60.000 Euro bestellte die Bundesregierung die kostbaren Tiere damals und stellte damit einen neuen Rekord in der Historie der Bundesrepublik auf: Die dekadente Forderung ging als das (damals) wertvollste Geschenk für ein Staatsoberhaupt in die Geschichtsbücher ein.

Verrückt: Berittene Kellner beim Krönungsbankett im 19. Jahrhundert

Eine amüsante Geschichte hat sich hingegen weit vor unserer Zeit zugetragen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, mussten bei einem 1821 abgehaltenen Krönungsbankett die höchsten Beamten des Hofes den König zu Pferd bedienen. Und im Jahr 1761 blamierte sich Großtruchsess Lord Talbot bei einem ähnlichen Anlass bis auf die Knochen: Der Versuch, sein Pferd im Rückwärtsabgang – den die Etikette nun mal verlangte – zu unterrichten, war ein voller Erfolg. Bereits bei seiner Ankunft brachte ihn das Pferd rückwärts in den Saal, der entzückte Applaus der Anwesenden tat sein Übriges. Die Berichterstattung der Zeitungen fiel, sehr zum Missfallen Lord Talbots, entsprechend spöttisch aus.