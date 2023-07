„So süß und klug“: Orang-Utan kommt Touristen in Unterkunft besuchen

Von: Sina Lück

In ihrem Urlaub bekommen Touristen tierischen Besuch: Ein Orang-Utan schaut sich neugierig im Haus um und hat sogar noch einen niedlichen Gast dabei.

Polarlichter in Kanada, die Catarata-Bayoz-Wasserfälle in Peru oder eine Wildtier-Safari in Afrika: Urlaube in fernen Ländern sind meist mit ganz besonderen Erinnerungen und Erlebnissen verknüpft. Vor allem, weil die Tier- und Pflanzenwelt eine völlig andere ist. Ihre Reise nach Indonesien werden einige Touristen wohl niemals vergessen. Denn in ihrer Unterkunft in Südostasien machen sie plötzlich Bekanntschaft mit einem ungewöhnlichen Gast: einem Orang-Utan, der nicht alleine kommt.

Orang-Utan kommt mit ihrem Baby und schaut sich im Haus um

Da staunen die Reisenden wohl nicht schlecht, als sie morgens aufwachen: Durch die Tür ihres Ferienhauses kommt ein Orang-Utan hereinspaziert, stellt sich vor das Bett und schaut sich neugierig um. Allem Anschein nach ist das Tier weiblich, denn es kommt nicht allein. Vor seinem Bauch hängt ein Baby-Affe, der sich fest an seine Mama klammert. Eine innige Begegnung macht auch eine Schwangere mit einem Orang-Utan im Zoo.

Einer der Urlauber zückt sofort sein Handy und filmt den tierischen Gast bei der Inspektion des Hauses. Auf dem TikTok-Kanal ladbible sind die Aufnahmen zu sehen. Vom Schlafbereich verschlägt es die Orang-Utan-Dame schließlich ins angrenzende Badezimmer. Dort angekommen, wäscht sie sich mit einem Stück Seife die Hände über einem Eimer – so als gehöre es zu ihrer täglichen Routine. Wie sehr Affen dem Menschen ähnlich sind, beweist ein Video auf TikTok.

Affen-Dame bekommt Durst und schnappt sich Softdrinks

Doch das Beste kommt zum Schluss: In einem Kühlschrank mit Getränken entdeckt die Affen-Mama einige Softdrinks und schnappt sich kurzerhand drei Flaschen. Mit ihrer Beute setzt sie sich gemütlich auf eine Mauer und trinkt genüsslich ein Getränk, während ihr Baby neugierig den Deckel untersucht.

Obwohl Orang-Utans für die meisten Touristen eine imposante Erscheinung sind, ist es nicht ungewöhnlich sie in Südostasien anzutreffen. Die Insel Borneo beispielsweise zählt zu einem der letzten Orte weltweit, an dem man die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten kann.

Menschen im Netz können nicht glauben, was sie sehen – „So süß und klug“

Auch die Menschen im Netz trauen ihren Augen kaum. Wie klug die Orang-Utan-Dame ist, verblüfft viele User – genau wie eine Begegnung zwischen einem Gorilla und einem Murmeltier. Begeistert kommentieren sie:

„Das Baby 🥰😂“

„So süß und klug, Wahnsinn. ❤️“

„Das mit der Sprite hat mich getötet. 😂😂😂“

„Sie werden dir nicht glauben, wenn sie das Video nicht gesehen haben. 😂“

„Er wäscht einfach seine Hände. 😂😂😂😂🥰🥰🥰🥰“