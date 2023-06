Frau verliert iPhone im Zoo, Otter lässt seine Wut daran aus – der Anblick ist zum Schlapplachen

Von: Sina Lück

In einem Zoo in Portugal hat es ein offenbar wütender Otter auf ein iPhone abgesehen. Die Besitzerin kann nur hilflos zusehen, was das eigentlich putzige Tier mit ihrem Gerät macht.

Stellen Sie sich vor, vor Ihren Augen zerstört jemand mutwillig Ihr Eigentum. Und Sie können nichts dagegen tun. Genau das ist einer Frau in einem Zoo in Portugal passiert. Im Oceanário de Lisboa, dem Ozeaneum von Lissabon, fällt ihr das iPhone in das Wasserbecken eines Tiergeheges. Was ein Otter mit dem Gerät macht, bringt die Besucherin an den Rand der Verzweiflung.

Frau verliert iPhone im Zoo – Otter schnappt sich das Telefon

Gleich mehrere Besucher filmten den Vorfall, über den vermutlich nur unbeteiligte Beobachter lachen konnten. Dicht gedrängt stehen die Zoobesucher am Geländer des Otter-Geheges. Mittendrin: Die Besitzerin des Handys, die dem Tier verzweifelt zuruft und wild mit den Armen gestikuliert. Doch vergeblich: Sie muss zusehen, wie der Otter ihr Smartphone demoliert. Denn kaum ist das Gerät ins Wasser gefallen, schnappt er es sich und schwimmt damit zielstrebig zu einem Felsen. Ähnlich wie eine freche Otter-Dame, die ein Surfbrett klaut.

Dort angekommen, schlägt er das Handy mit großer Wucht gegen den Stein – immer und immer wieder. In einem TikTok-Clip auf dem Kanal lamosanna0605 sieht es sogar so aus, als wäre die Scheibe des Displays schon gesprungen. Kein Wunder, angesichts der Kraft, die der Otter aufbringt. Die TikTokerin scherzt: „Das neue iPhone 14 gefällt ihm definitiv nicht! Er ist so wütend!“ Ziemlich schmusebedürftig ist dagegen ein Otter, der mit einem Kätzchen kuschelt.

Frau verliert iPhone im Zoo – Otter verwechselt Handy mit Muschel

Auch auf Reddit kursiert ein Video des Otters. Darin hat der Ersteller eine ganz andere Erklärung für das Verhalten des Wassermarders, die auch einige andere User in den Kommentaren bestätigen. „Wahrscheinlich hielt er das Handy für eine Muschel. Denn Seeotter schlagen Muscheln gegen Felsen, um sie aufzubrechen.“ So gelangen sie an das Fleisch im Inneren. Mit böser Absicht hatte der „Smartphone-Angriff“ des Tieres also nichts zu tun. Faustdick hinter den Ohren hat es dagegen ein Affen-Teenie, der mit Steinen auf die Zoobesucher wirft. Nur ein schwacher Trost für die Frau, die sich nun ein neues Handy zulegen muss.