Pferd auf Dachboden gefangen: kniffliger Rettungseinsatz in Österreich

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Die Tinkerstute Golden Berry hat es wegen des leckeren Heus auf den Dachboden verschlagen. © Feuerwehr Waiern (Facebook)

Stute Golden Berry weiß, was sie will – Heu. Eine steile Treppe hält sie davon nicht ab. Allerdings braucht sie kurze Zeit später Hilfe. Mehr zu der Rettungsaktion lesen Sie in diesem Artikel.

Manche Pferde beweisen immer wieder außergewöhnliche Intelligenz und Kreativität. Doch die Tinkerstute Golden Berry schaltet kein Licht an und aus oder knackt ein Schloss. Sie kommt auf eine ganz andere Idee und überrascht in Österreich mit einer Geschicklichkeit, die ihresgleichen sucht. Die kuriose Aktion schaffte es Anfang August bis in die Schlagzeilen der lokalen Medien. Wie die Einsatzkräfte das Pferd vom Dachboden gerettet haben, weiß Landtiere.de.

An jenem unvergesslichen Tag war Golden Berry plötzlich vom Hof verschwunden. Ihre Besitzer durchsuchten mit wachsender Besorgnis das gesamte Anwesen und staunten nicht schlecht, als sie schließlich das Pferd an einem Ort fanden, den niemand erwartet hätte, berichtet ProPferd.at.