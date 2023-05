Hündin will Spielzeug nicht teilen – Reaktion ihrer Schwester amüsiert TikTok-Nutzer

Gib schon her!

Golden Retriever-Hündin Emma will unbedingt mit dem Spielzeug ihrer Schwester spielen. Aber wie soll sie das anstellen, ohne Ärger zu bekommen?

Viele kennen es aus der Kindheit oder von ihren eigenen Sprösslingen: Der Streit um ein Spielzeug kann in wildem Gezanke und Geschrei enden. Vor allem, wenn beide Geschwister den Gegenstand gleichzeitig benutzen wollen. Was also tun, wenn die eigene Schwester das Lieblingsspielzeug in Beschlag nimmt? Diese Frage stellt sich auch eine Golden Retriever-Hündin, die alles dafür tut, um an den Tau-Knoten ihrer Mitbewohnerin zu kommen.

+ Golden Retriever gelten als verspielt, sie sind bekannt als typische Familienhunde. (Symbolbild) © Kasper Ravlo/Imago

Hündin will Spielzeug nicht teilen – Reaktion ihrer Schwester amüsiert TikTok-Community

Besitzer und Hundetrainer Kevin Bubolz lebt mit seiner Golden Retriever-Hündin Emma und ihrer Schwester Ellie zusammen. Auf seinem TikTok-Kanal gibt er regelmäßig Tipps zur Hundeerziehung. Auch lustige Videos von den beiden Hunden teilt er gerne mit seinen 6,3 Millionen Followern.

Wie unter Schwestern so üblich, gibt es auch bei Emma und Ellie Situationen, in denen sie sich nicht ganz einig sind. Das beste Beispiel dafür filmt Kevin Bubolz in einem aktuellen Clip. Die Aufnahme zeigt Hündin Ellie, die auf dem Boden liegt. Neben ihr liegt ein Spielzeug, das sie mit ihrer rechten Vorderpfote bewacht. Ein echtes Problem für Fellnase Emma, die sich fragt, wie sie am besten an den Tau-Knoten ihrer Hunde-Schwester kommt.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Hündin will Spielzeug nicht teilen – Emma klaut ihrer Schwester das Spielzeug

Zaghaft streckt sie ihre Pfote aus und versucht, dem Golden Retriever das Spielzeug zu entwenden – wohl darauf bedacht, keinen Lärm zu machen. Ein wenig Respekt scheint sie allerdings vor der Reaktion ihrer Schwester zu haben, denn die ersten Versuche schlagen gründlich fehl. Schließlich fasst sich die Hündin ein Herz und nähert sich von der anderen Seite. Und siehe da: Beim dritten Versuch klappt es! Währenddessen bleibt Ellie regungslos liegen und verzieht keine Miene.

Hündin will Spielzeug nicht teilen – Menschen im Netz feiern das Video

Bei der TikTok-Community kommt das Video so gut an, dass es innerhalb kurzer Zeit viral geht. Mittlerweile hat der Clip rund vier Millionen Aufrufe und mehr als 322.000 Likes. Eine Userin vergleicht das Verhalten der Hündinnen mit ihrer eigenen Schwester und muss dabei herzhaft lachen: „Ich weiß noch, wie ich als Kind dieses Spielzeug nicht wollte, bis meine Schwester es hatte.“ Daraufhin antwortet Kevin Bubolz amüsiert: „Der Coolness-Faktor des Hunde-Spielzeugs steigt um das Zehnfache, wenn Ellie es hat.“

Die anderen TikTok-Fans kommentieren ebenfalls begeistert:

„😂😂😂 herrlich...“

„😂😂 Sei ganz leise, wenn du deinem Geschwisterchen ein Spielzeug klaust. 🥰❤️😂“

„Meine Hunde haben buchstäblich 40 Spielzeuge und streiten sich immer um das gleiche. 😂“

„Das Pfötchen 🐾 klopft! Sie ist so süß!“

„Hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. 😁“

Rubriklistenbild: © Kasper Ravlo/Imago