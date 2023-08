Ein sicheres Nest für ihre Babys – Siebenschläfer-Mama baut Nest in Badezimmer

Von: Sophie Kluß

Für gewöhnlich hausen Siebenschläfer in Bäumen oder in unterirdischen Höhlen. Eine Ausnahme ist die Siebenschläfer-Mama, die ihren Babys vor Kurzem ein Nest im Badezimmer einer Familie baute.

Vor wenigen Wochen hörte die Familie aus München ein Piepsen aus dem Badezimmerschrank. Doch erst die herbeigerufene Feuerwehr entdeckte den niedlichen Grund für die Geräusche: In einer Schublade des Badezimmerschranks hatte eine Siebenschläfer-Mama für ihre acht Jungen ein Nest aus Waschlappen gebaut, so die Deutsche Presse-Agentur. Wie genau das Weibchen in die Schublade des Möbelstücks gefunden hat, konnte nicht mehr nachvollzogen werden. Ein Fuchs in der Badewanne sorgte bei einer Familie in Schottland für tierische Aufregung.

Umzug in neues Zuhause – junge Siebenschläfer-Familie in Sicherheit

Die Feuerwehr brachte die junge Nager-Familie in eine örtliche Wildtierwaisen-Schutzstation. Dort entwickeln sich die Baby-Siebenschläfer seit ihrer Rettung vor drei Wochen prächtig. Inzwischen sei ihnen Fell gewachsen und auch die Augen hätten sie mittlerweile geöffnet, verrät eine Sprecherin vom Verein Wildtierwaisen-Schutz. Zudem seien sie munter unterwegs, wie sie gegenüber BILD erzählte: „Was schön ist, ist, dass alle Babys überlebt haben. Sie sind dick und fett. Die Kleinen machen jetzt ihre ersten einzelnen Ausflüge.“

Doch auch, wenn ihr Nachwuchs nun kräftig umher wuselt, würde die Mutter namens Danielle ihre Kleinen „wie eine Löwin“ verteidigen.

Eine Siebenschläfer-Familie: Das Muttertier hatte sich laut Wildtierwaisen-Schutzstation mit acht Jungen in einer Badezimmerschublade einer Familie in München eingenistet.

Sobald die Jungtiere alt genug sind, sollen sie ausgewildert werden. Dafür sucht die Auffangstation nun einen geeigneten Ort. Optimal sei ein Mischwald, in dem es neben Obstbäumen auch alten Baumbestand mit Bucheckern gebe. Eine gewisse Distanz zu Menschen sei ebenfalls wichtig. Gerade in der Anfangszeit sei es außerdem ausschlaggebend, dass jemand in regelmäßigen Abständen nach der jungen Nager-Familie sehen und sie zusätzlich füttern könne.

Woher hat der Siebenschläfer seinen Namen? Der Siebenschläfer heißt so, weil er rund sieben Monate im Jahr Winterschlaf hält, genau genommen zwischen September und Juni. Aus diesem Grund wird das Nagetier außerdem auch Schlafmaus genannt. In Deutschland kommt es vor, dass die Tiere sogar acht Monate lang schlafen. Bei Temperaturen unter 18 Grad Celsius wird der Siebenschläfer nicht so richtig wach und verkriecht sich daher etwas länger als in wärmeren Ländern.

„3.000 Wildtierwaisen pro Jahr“ – Paten herzlich willkommen

Nicht nur ein geeigneter Platz für die Auswilderung würde derzeit gesucht werden, sondern auch Paten für die zahlreichen Wildtiere, die laut der Sprecherin jedes Jahr von der Schutzstation in Obhut genommen werden: „Allein in München haben wir 3.000 Wildtierwaisen pro Jahr. Unser Verein hilft jährlich Hunderten. Derzeit kümmern wir uns um 40 Siebenschläfer und rechnen noch mit weiteren 30 in diesem Jahr.“

Die Nagetiere mit den kugelrunden Augen sind zudem nicht nur besonders goldig anzusehen, sondern gehören in Deutschland auch zu den geschützten Wildtieren.