„Snoopy, bist du das?“ – Sheepadoodle-Rüde Bayley ähnelt beliebter Zeichentrickfigur

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Haben Sie als Kind die Comicserie „Peanuts“ auch so sehr geliebt? Bobtail-Pudel-Mischling Bayley sieht Snoopy zum Verwechseln ähnlich.

Eigentlich ist Snoppy, der Hund von Charlie Brown, aus der Comicserie „Peanuts“ ja ein Beagle. Und Rüde Bayley ist ein Sheepadoodle – eine Kreuzung aus Bobtail (Old English Speepdog) und Pudel. Trotzdem erinnert der süße Vierbeiner sofort an sein berühmtes Vorbild und gibt den perfekten Doppelgänger ab. Kein Wunder: Bayleys Fell ist weiß, nur seine niedlichen Schlappohren, die Schnauze und die Knopfaugen stechen schwarz hervor.

„Snoopy, bist du das?“ – Sheepadoodle-Rüde Bayley sieht aus wie beliebte Zeichentrickfigur

Der rund zweijährige Hund lebt in den USA und seine Besitzer teilten am 11. April (US-amerikanischer Tag der Haustiere) stolz ein Video von ihrem vierbeinigen Liebling auf Instagram. Dazu wünschen sie Bayley: „Happy National Pet Day. Mama sagt, ich bin das süßeste Haustier, das sie je gesehen hat, aber um fair zu sein, ich bin ihr erstes und einziges Tierbaby.“

„Snoopy, bist du das?“ – Sheepadoodle-Rüde Bayley hat bereits über 160.000 Follower

Niedliche Welpen: Elf süße Fotos, die Ihren Tag garantiert schöner machen Fotostrecke ansehen

Der kurze Clip verbreitete sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer – und viele Follower verglichen den zauberhaften Rüden sofort mit Snoppy. Die Ähnlichkeit ist aber auch wirklich verblüffend. Und Bayley setzt sich auch gekonnt in Szene, zeigt keinerlei Scheu vor der Kamera – und posiert wie ein kleiner Star. Und so kommentieren die meisten Menschen im Netz:

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

„Snoopy, bist du das?“. 😍

„Snoopy ist echt“. 😁

„Ich weiß, dass er kein Beagle ist, aber ich musste sofort an Snoopy denken“. 😍

„Snoopy, aber die Live-Action-Version“.