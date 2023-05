Nachgeforscht: Bären intelligenter als gedacht – was lernen sie wohl noch alles?

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Selfies machen, Werkzeuge benutzen oder Türen öffnen ist für Bären kein Problem. Was sie noch alles lernen könnten, haben Forscher nun hinterfragt.

Bisherige Forschungen legen nahe, dass Bären, ähnlich wie Elefanten und Menschenaffen, wesentlich intelligenter sind als bisher angenommen. Hinzu kommen beeindruckende Eigenschaften von Meister Petz, wie der Geruchssinn, der siebenmal besser ist als der von einem Bluthund. Oder die Sprintgeschwindigkeit eines Grizzlybären mit bis zu 56 Kilometer pro Stunde. Außerdem sind Bären trotz ihrer Größe sehr geschickt und können Gläser und Türen öffnen sowie Touchscreens bedienen.

Wer an die „Hypothese der sozialen Intelligenz“ glaubt, für den kommen die Fähigkeiten der Bären womöglich überraschend. Schließlich geht die Annahme davon aus, dass soziale Tiere intelligenter sind als Einzelgänger, da interaktive Umgebungen mehr kognitive Herausforderungen mit sich bringen. So leben zum Beispiel die meisten Tiere mit einem hohen Maß an Intelligenz im Gruppen- oder Herdenverbund. Eine Studie mit Pferden konnte zum Beispiel aufzeigen, dass sich die Haltung in einer Gruppe auf ihre Fähigkeit den Menschen zu verstehen auswirkt.

Bären jedoch sind Einzelgänger. Ihr Gehirn aber ist, im Vergleich zum Körpergewicht, relativ groß – Ein Verhältnis, das auf Intelligenz schließen lässt. Forscher vermuten daher, dass ihr Gehirn weniger durch soziale Situationen geprägt wird, sondern viel mehr die herausfordernde Umgebung, in der sie leben, dafür verantwortlich ist. Ihre Fähigkeit, schnell und anpassungsfähig auf äußere Reize zu reagieren, könnte die Entwicklung des Gehirns erklären. Schnell reagiert hat auch eine Bärin, als ein Kletterer in ihr Revier eindringt.

Nachgeforscht: Bären sind höchst anpassungsfähig und vielseitige Alleskönner

„Sowohl Schwarzbären als auch Braunbären sind Generalisten, die sehr vielseitig sind, was ihre Nahrung angeht, wie sie sie bekommen und wo sie diese finden“, erklärt Jennifer Vonk, Psychologieprofessorin an der Oakland University, gegenüber Popular Science. Sie jagen und plündern, suchen aber auch nach Pflanzen, Nüssen und Früchten. Oder finden in einem Auto Getränkedosen. Außerdem passen sich Bären der Jahreszeit an: im Herbst nehmen sie zu, im Winter machen sie Winterschlaf. Und sie kommen fast überall zurecht: sei es „in der Arktis, in der Wüste oder in den Tropen“, ergänzt Lynne Nelson, Professorin für Veterinärkardiologie an der Washington University. Diese variable und unvorhersehbare Umgebung könnte zur höheren Intelligenz der Bären geführt haben. Manchmal überraschen sie sogar Menschen mit ihrem Aufenthaltsort, zum Beispiel, wenn sie in einem Müllcontainer sitzen.

Die Intelligenz der Bären könnte auch das Ergebnis ihrer frühen Entwicklung sein. Denn Jungtiere spielen gerne miteinander, was nach Gordon Burghardt, Professor für Tierverhalten an der University of Tennessee in Knoxville, für ihre Entwicklung förderlich ist. Es wird oft angenommen, dass Spielen das Lernen und die geistige Entwicklung fördert und eine Methode zur Bewegung und zum Stressabbau ist. Frisch aus dem Winterschlaf erwacht, springen Bären auch schon mal auf ein Trampolin.

Nachgeforscht: Bären sind neugierig und helfen sich mit Werkzeugen

Doch auch dass Bären „von Natur aus neugieriger als andere Tierarten“, sind, wie Vonk sagt, könnte ihre Intelligenz erklären. Bester Beweis dafür ist der Selfie-Bär, der über 400 Bilder von sich selbst mit einer Wildtierkamera geschossen hat. Der Selfie-Bär ist ein einzigartiges Beispiel für eine Art der tierischen Wahrnehmung, die Wissenschaftler gerade erst zu verstehen beginnen. Die Wissenschaftlerin konnte ebenfalls herausfinden, dass Bären zählen können und Computer zu bedienen wissen. Letzteres sogar schneller als Schimpansen oder Gorillas. Außerdem können die Wildtiere Bilder und die darauf abgebildeten Objekte erkennen. So konnten die untersuchten Schwarzbären beispielsweise Eisbären von anderen Bärenarten im Test unterscheiden. Selbst bei den abstraktesten Kategorien, bei denen es um die Unterscheidung von Tieren und Nichttieren geht, schnitten sie überraschend gut ab.

Auf eine fortgeschrittene Intelligenz lässt aber noch eine weitere verblüffende Fähigkeit schließen: Bären sind Untersuchungen nach dazu in der Lage, Werkzeuge zu ihrem eigenen Nutzen zu verwenden. Jahrzehntelang galt der Gebrauch von Werkzeugen als das entscheidende Merkmal des Menschen – etwas, das bewies, wie intelligent wir sind. Zwar ist die Erforschung rund um die Intelligenz der Bären noch in den Kinderschuhen, doch zeigt sie bereits ein Naturwunder und gleichzeitig, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit der Bären, trotz großer Herausforderungen, größer ist als angenommen. Bleibt die Frage, was Bären wohl noch alles in Zukunft lernen und ob sie womöglich zur Bedrohung werden. Zu dem Facebook-Post von Popular Science äußert sich dazu ein User scherzhaft: „Wenn sie anfangen, ChatGPT zu benutzen, sind wir wirklich in Schwierigkeiten.“