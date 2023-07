Zehn niedliche Fotos, die ihren Tag versüßen: die lustigsten Haustierfotos von 2023

Von: Sandra Barbara Furtner

Haustiere können oft ungewollt herrlich niedlich sein. Hat man zur richtigen Zeit eine Kamera zur Hand, entstehen Fotos, über die man lachen kann oder den Tag versüßen.

1 / 10 „Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst“. Wenn „Der Pate“ spricht, dann hören alle zu. Katze im Hafen von Fukuoka in Japan. © Kenichi Morinaga/Comedy Pets

2 / 10 „Ich kriege ihn noch, ich kriege ihn noch, ich kriege ihn noch“. Ein Border Collie versucht den Ball zu fangen, den sein Frauchen ihm zu wirft. Aufgenommen im Zentrum des Viertels Union Square in New York. © Chris Porsz/Comedy Pets

3 / 10 „Wer bist du denn? Geht es dir gut? Ich habe dich lieb“. Dazu sagt der Fotograf: „Unsere Katze Lilly hat mit einer Maus gespielt, wir haben die Maus gerettet und unsere Hündin Amy war von der Maus fasziniert“. © Udo Krauss/Comedy Pets

4 / 10 „Wie der Herr, so’s Gescherr“. Hund Oscar und sein Frauchen haben sich gesucht und gefunden. Aufgenommen in einem Fotostudio in Russland. © Lana Polyakova/Comedy Pets

5 / 10 „Wir sind dann mal weg“. Aufgenommen wurde das Katzen-Paar in Kagawa, Japan. © Masayoshi Yamamoto/Comedy Pets

6 / 10 Er so: „Wie das duftet. Können wir noch ein klein wenig von dem Selbstgebrannten haben?“. Sie so: „Wonach sieht es für dich aus?“ English Springer Spaniel Misty und Katze Nala führen ein ernstes Gespräch im Obstgarten in Herefordshire, Großbritannien © Kim Horstmanshof/Comedy Pets

7 / 10 „Wenn morgens der Wecker klingelt, man aus dem Bett krabbelt und man erst mal einen Kaffee braucht“. Die Fotografin hat das kleine, niedliche marderartige Tier Daisy getauft. Aufgenommen wurde das Foto im US-Bundesstaat Massachusetts. © Darya Zelentsova/Comedy Pets

8 / 10 Manchmal muss man sich auch ein wenig strecken, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Der britische Fotograf betitelte seinen Schnappschuss mit: „Keep your eyes on the ball“. © Gill Woodcock/Comedy Pets

9 / 10 „Also, was ich euch schon immer mal sagen wollte“. „Echt jetzt? Muss das sein? Na gut“. Ein Wurf von Katzen, aufgenommen in Fukuoka, Japan. © Kenichi Morinaga/Comedy Pets

10 / 10 „Ich bin der Rächer der Enterbten“. Das Spiel mit dem Schatten lässt es so aussehen, als ob der Labrador eine Zorro-Maske trägt. Alle Helden benötigen eine Maske. Und so sagt der Fotograf: „Die obligatorische Maske ist ein Muss“. © Karl Goldhamer/Comedy Pets

Wer witzige Haustierfotos mag, kommt an den Comedy Pet Photo Awards nicht vorbei. Denn dieser Award steht vor allem für eins: Humor und Spaß haben. Ins Leben gerufen wurde der Foto-Wettbewerb von den beiden Profifotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam. Mit dem Ziel, das Bewusstsein für den Tierschutz zu stärken. Denn der Erlös des Wettbewerbes geht an Organisationen, die sich für Tiere starkmachen.

Auch in 2023 sind wieder absolute Knallerfotos dabei. Unter den Top-Finalisten befinden sich eine Katze, mit einer lässigen Siegerpose, ein Hund, der so tut, als sei er Zorro, eine Katze, die eine Rede halten möchte, und viele weitere witzige Tiere. Wir präsentieren Ihnen eine Auswahl der besten Bilder, die in die engere Wahl gekommen sind. Die Gewinner werden am 11. August bekannt gegeben.