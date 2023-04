Musiker verwendet Hundejaulen in seinen Songs und das Ergebnis ist bezaubernd

Von: Sandra Barbara Furtner

Geht es um Musik, ist TikToker savbeat ein echtes Multitalent. Vor allem Tierstimmen haben es dem jungen Mann angetan. Damit zaubert er unglaublich kreative Duette.

Um sich zu verständigen, verwenden Tiere, neben ihrer Körpersprache, auch Laute. So röhrt ein Hirsch zur Brunftzeit, ein Frosch quakt, um sein Revier zu verteidigen, eine Katze miaut, um von ihrem Menschen Aufmerksamkeit zu bekommen und ein junger Hund winselt, wenn er beispielsweise unter Trennungsangst leidet.

TikToker und Musiker savbeat ist von all diesen tierischen Lauten so fasziniert, dass er sie in seinen Songs einbaut und ihnen eine Stimme gibt. Er versetzt sich in die Gefühlslage der Tiere hinein, überlegt, was sie mit ihren Lauten bezwecken könnten und komponiert daraufhin seine Songs. Dabei handelt es sich jedoch nicht um seinen eigenen Vierbeiner – er verwendet einfach bereits veröffentlichte Clips.

Musiker verwendet Tierlaute in seinen Songs und verzaubert damit das Netz

Ob Hund, Katze, Vogel, Ziege oder Esel – die Clips des jungen Mannes sprühen nur so vor Kreativität. Die Ergebnisse seiner Künste postet er auf TikTok. Und davon gibt es einige. Wer herzhaft lachen möchte, sieht sich einfach das Video von Haiku an – der Husky heult einfach herzzerreißend schön. Weil er jemanden vermisst oder die Unordnung doof findet.

Musiker verwendet Tierlaute – Katze besteht auf ihr Futter

Aber auch das Video einer Katze, die ganz dringend und jetzt sofort ihr Futter haben möchte, ist nicht zu unterschätzen.

Musiker verwendet Tierlaute – Auch ein Vogel möchte das Tanzbein schwingen

Auch Vogel Cookie liebt Musik und schwingt gekonnt sein Tanzbein.

Musiker verwendet Tierlaute – Was macht die Ziege im Wohnzimmer?

Und auch Ziege Carlita dient dem jungen Mann zur Inspiration und lässt ihn verschmitzt fragen, was sie im Haus zu suchen hat?

Musiker verwendet Tierlaute – Wenn ein Esel nach Liebe wiehert

Ein Esel, der einsam und allein auf der Koppel steht und nach Liebe weint, bricht einem fast das Herz.

Bei dem jungen Mann geben ganz klar die Tiere den Ton an, und die Musik, die einen ganz eigenen und unverwechselbaren Sound hat, ist auch noch erstaunlich gut gelungen. Von soviel liebevoller Kreativität überrascht, posten seine Fans beispielsweise zum Video mit dem Esel:

„Verdammt, das hab ich gespürt“.

„Das ist so schön“.

„Das ist ein neues Talent, würde ich sagen“.