„Das ist für mich ein Held“: Mann trotzt einem Sturm, um Vogelmutter mit ihren Küken zu retten

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Vielerorts kommt es gerade zu mächtigen Gewittern. Trotzdem wagt sich ein Mann nach draußen, um eine Vogelfamilie vor dem Sturm zu retten, weil seine Frau ihn dazu antreibt.

In manchen Teilen Deutschlands toben zurzeit mächtige Gewitterstürme und sorgen kurzfristig für heftige Niederschläge. Die meisten Tiere suchen sich Verstecke in windgeschützten Umgebungen und verharren dort, bis der Sturm vorbei ist. Dumm nur, wenn man sich als Vogel ausgerechnet eine Palme in einem ungesicherten Garten ausgesucht hat, um dort seinen Nachwuchs großzuziehen. Eine Frau kann dies nicht mitansehen und schickt ihren Mann nach draußen, um die Familie zu retten. Dies zeigt ein Video, das gerade viral geht.

Auch wenn der Clip in Florida aufgenommen wurde, zeigt er auf liebevolle Art und Weise, wie herzlich manche Menschen auch mit wildlebenden Tieren umgehen. Ab Anfang Juni bis Ende November kann es im südöstlichsten Bundesstaat der USA immer wieder vorkommen, dass ein Hurrikan durchs Land tobt und dort große Schäden verursacht. Ein Ehepaar, das dort lebt, weiß, wie ungemütlich diese Stürme sein können. Als die Ehefrau bemerkt, dass der tropische Wirbelsturm vor der Tür steht, bittet sie ihren Mann, die Vögel, die gerade in der Palme im Vorgarten nisten, zu retten und ins Haus zu bringen.

Mann tut, was man kann: „Rette die Babys. Bring sie rein“.

Voller Einsatz rennt der Mann nach draußen, während seine Frau filmt. Immer wieder ruft sie ihm entgehen: „Rette die Vögel, rette die Babys“. Dann verliert sie wohl ihre Geduld und schreit: „Bring sie alle rein“. Daraufhin macht der Mann schneller und reißt einfach den ganzen Zweig heraus, auf dem sich das Vogelnest befindet. Stolz trägt er es ins Haus und die Frau wirkt überglücklich. Kein Wunder, sie arbeitet als Tierarzthelferin und kann die dringliche Lage vermutlich sehr gut einschätzen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Zehn ungewöhnliche Tiere – sind die wirklich echt? Fotostrecke ansehen

Menschen im Netz sind begeistert und kommentieren zahlreich

Kurz nachdem das Video unter dem Account sawyermack auf TikTok geteilt wurde, sammelte es mehr als 500.000 Likes. Die Community ist begeistert über soviel Anteilnahme und kommentiert dementsprechend zahlreich. Übrigens: Nach dem Sturm wurden sowohl die Vogelmama, als auch ihre Küken wieder nach draußen gebracht.

„Er hat einfach den ganzen Zweig abgebrochen“. 🥰

„Bringt sie alle rein. Ich musste kichern, als ich diesen Teil hörte.“ 😂😂😂

„Er ist für mich ein Held“. ❤️

„Ein Tierfreund zu sein, gehört zu den größten seelischen Reichtümern des Lebens. 🥰❤️“

„Ich liebe es, wie sie sich über sie legt, um sie vor dem Wind zu schützen“.

„Lustig, wie man ein Video von zwei Menschen sehen kann, die man noch nie getroffen hat, und sie beide sofort lieben kann“. 🩷

„Die Art, wie die Mama ihre Babys schütz“. 😭

„Bringt sie alle rein“. „Wie sie ausflippt. Ich liebe euch beide“. 👹 😂