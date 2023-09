Hündin wird endlich adoptiert und reagiert mit einem niedlichen Freudentanz

Von: Clara Kistner

Bei solch einer begeisterten Reaktion muss die niedliche Hündin einfach verstanden haben, dass eine Familie sie ins Herz geschlossen hat.

Für viele Menschen scheinen Tierheime in erster Linie der passende Ort zu sein, um ein Tier abzugeben und nicht, um ein neues abzuholen. So haben auch in Deutschland im Moment viele Städte und Ortschaften mit völlig überfüllten Tierheimen zu kämpfen.

Frisch adoptierte Hündin rührt das Internet mit ihrer Vorfreude

Das Tierheim sollte eigentlich eine Übergangslösung und kein dauerhaftes Zuhause für seine flauschigen Bewohner sein. Leider kommt es trotzdem nicht selten vor, dass sich kein neues Zuhause für die abgegebenen Tiere findet. Ein 21-sekündiger Clip, der auf dem Videoportal TikTok zahlreiche Nutzer begeistern konnte, zeigt die Hündin Astra, die nach ihrer Adoption einen wahren Freudentanz aufführt.

Die Freude ist wohl nachvollziehbar, wenn sich nach langer Zeit im Tierheim endlich ein neues Zuhause für die Vierbeiner findet. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Unter dem hochgeladenen Video kommentierte der TikTok-Account adoptables.of.cacc, dass die Hündin ihr zukünftiges Zuhause gefunden hätte. Ob Astra nun wirklich verstanden hat, dass sie soeben Teil einer neuen Familie wurde, lässt sich bei der überschäumenden Freude der Hündin nur vermuten.

TikTok-User sind total begeistert und freuen sich mit der aufgeregten Hündin

Auch den Kommentaren unter dem rührenden Videoclip ist zu entnehmen, wie faszinierend es für Menschen zu sein scheint, beinahe menschliche Emotionen bei Tieren beobachten zu können.

„Och wie schön. Mein Herz geht auf! Alles Gute in deinem neuen Zuhause, du Zuckermaus“.

„Toll, wie sie sich freut“!

„Oh mein Gott, das ist so schön“!

„Das ist immer wieder schön, sowas zu sehen! Wünsche die alles Glück der Welt, liebe Astra“.

„Ich wünsche dir auch weiterhin noch viel Glück und Freude am Leben, süße Astra“!

Bei so viel aufrichtiger Freude ist es kein Wunder, dass der Clip auf der Videoplattform viral ging und bisher bereits über 150.000 Likes generierte.

Auch die sprühende Lebensfreude, die sich die Hündin augenscheinlich selbst während ihrem Aufenthalt im Tierheim erhalten konnte, ist wahrlich nicht selbstverständlich. Denn auch die tierliebe Fürsorge, mit der sich in vielen Tierheimen gekümmert wird, schützt die Tiere nach einem langfristigen Aufenthalt nicht vor einer gewissen emotionalen Erschöpfung.