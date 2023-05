„Wir sind alle ein bisschen wie Chada“: Verschlafene Bärendame spiegelt Lebensgefühl von Millionen wider

Von: Sophie Kluß

Teilen

Das TikTok-Video von Bärin Chada, die völlig verschlafen aus ihrer Höhle krabbelt, verzaubert aktuell das Netz. Viele fühlen mit ihr und vergleichen ihren Zustand mit einem Montagmorgen.

Bärendame Chada ist der Hit auf TikTok: 23 Millionen Views hat das virale Video von ihr auf der Social-Media-Plattform bereits erreicht. Zu sehen ist die Isabellbärin – auch Himalaya-Braunbärin genannt – namens Chada. Sie schlüpft zerzaust und sichtlich müde aus ihrer kuscheligen Höhle, wie die Filmaufnahmen der ukrainischen Bärenunterkunft @whiterockbearsanctuary mit knapp 100.000 Followern offenbaren:

Himalaya-Braunbären sind äußerst seltene Tiere, weshalb wir Menschen sie oftmals nur in Gefangenschaft zu Gesicht bekommen. Ein Schicksal, das auch Bärin Chada ereilt hat, wie RTL News berichtet. Bevor die Bärendame im White Rock Shelter in der Region Kiew aufgenommen wurde, war sie von Tierschützern aus einer Garage gerettet worden.

Dort war sie in einen Käfig eingesperrt worden, nachdem sie ihr ganzes Leben in einem Zirkus gearbeitet hatte, der für sie altersbedingt keine Verwendung mehr hatte. Sie war bereits in Gefangenschaft geboren worden, wie das White Rock Shelter in den Kommentaren unter dem Video berichtet: „Ihre Eltern waren Wildfänge. Sie wurde in Gefangenschaft geboren. Bevor wir sie retteten, verbrachte sie ihr ganzes Leben im Zirkus.“

Fast blinde Bärin Chada genießt ihre wohlverdiente Rente

Die 25 Jahre alte Bärin ist nahezu blind und hat keine Zähne mehr. Nach Jahren der Gefangenschaft konnte sie in der Obhut des Bären-Heims jedoch von den Tierärzten wieder aufgepäppelt werden und genießt nun ihre wohlverdiente Rente.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die User fühlen mit der betagten Bärin und äußern ihre Sympathie für den Zustand der verschlafenen Chada unter dem Video, das bisher über 1,7 Millionen Likes bekommen hat:

„Ich bin auch 25 Jahre alte und habe die gleiche Energie 🤩.“

„Ich montags beim Aufstehen für die Arbeit nach dem Wochenende. 😂“

„Unser Azubi, wenn er mal wieder zu spät kommt 😂😂😂“

„Sieht aus wie ich morgens. Zuckersüß. 🥰“

„Ist das …? Ein Bär, der gerade aus dem Winterschlaf erwacht …? Der verschlafene Blick ist zu süß!“

„Der Mittagsschlaf, der eigentlich schnell gehen sollte, aber man wacht um 20 Uhr auf und weiß nicht, welcher Tag ist.“

Himalaya-Braunbären sind so selten, dass sie in der Vergangenheit für einigen Wirbel gesorgt hatten:

Himalaya-Braunbären und der Yeti Laut einem Bericht des Österreichischen Rundfunks (ORF) ist der Himalaya-Braunbär Teil der Lösung des Rätsels um das berüchtigte Fabelwesen „Yeti“. 24 Proben von insgesamt neun „Yetis“ (Haare, Zähne, Knochen, Gewebe und Kot) entpuppten sich bei Untersuchungen als Überreste von Asiatischen Schwarzbären, Himalaya-Braunbären und Tibetischen Braunbären.

Tiere, die du in österreichischen Wäldern, in der Luft und im Wasser findest Fotostrecke ansehen

Chada hat sich das genüssliche Leben während ihrer Rente redlich verdient. In ihrem weitläufigen Gehege verbringt sie ihre Zeit mit Faulenzen, Schlafen und gemächlichen Spielen, wie ein weiteres Video auf dem Instagram-Account des White Rock Bear Shelter (@whiterock.savewildfund) zeigt:

Wir wünschen Chada, dass sie ihren Lebensabend im White Rock Shelter in aller Ruhe verbringen darf. Die Unterkunft hatte durch das TikTok-Video einen Aufmerksamkeitsschub erfahren und sorgt gewiss dafür, dass die Bärendame dank ausgiebiger Schläfchen die nötige Erholung findet.