„Papa braucht einen neuen Job“: Mann muss zurück ins Büro – sein Hund ist untröstlich

Von: Sophie Kluß

Nach einigen Jahren im Homeoffice kehren nun viele Arbeitnehmer in ihr Büro zurück – genau wie das Herrchen dieses Hundes, der darüber tieftraurig ist, wie ein TikTok-Video zeigt.

Auf der beliebten Social-Media-Plattform TikTok hat das zuckersüße Video eines Hundes, der sein Herrchen zu Hause schrecklich vermisst, über 600.000 Views und fast 85.000 Likes bekommen.

„In den letzten Jahren hat mein Verlobter immer von zu Hause aus gearbeitet, sodass mein Hund seine Tage mit seinem Lieblingsmenschen verbringen konnte: seinem Papa.“ So beschreibt die Besitzerin des TikTok-Accounts Abby (@harveytherescue) die Vergangenheit ihres Partners Ethan und ihres gemeinsamen Hundes Harvey. Dazu zeigt sie ein Video von den beiden, in dem Harvey in den Armen seines Besitzers liegt, der offenbar eigentlich Arbeit zu erledigen hätte. Dem Rettungshund scheint diese Tatsache egal zu sein – Hauptsache er bekommt seine wohlverdiente Kuscheleinheit.

Hund mit Entscheidung nicht einverstanden: „Er wartet darauf, dass sein Vater nach Hause kommt.“

Nun hat sich die Situation offenbar geändert: „Seine Firma ist vor Kurzem dazu übergegangen, wieder ins Büro zu gehen. Harvey ist es nicht gewohnt, dass sein Vater jeden Morgen geht.“ Dementsprechend schaut Rüde Harvey traurig seinem Herrchen Ethan Beek durch ein Fenster hinterher, wenn der das Haus in Richtung Arbeit verlässt. Sehnsüchtig erwartet die treue Fellnase, dass sein Lieblingsmensch wieder nach Hause kommt: „Deshalb sitzt er jetzt jeden Morgen, wenn sein Vater aus der Tür geht, einfach da und wartet“, schreibt Abby. Unter den Vorhängen hindurch späht Harvey auf Anzeichen dafür, dass sein Menschenpapa endlich wieder zu ihm kommt.

Frauchen hat eine Idee: Besuch im Büro erleichtert Hund Harvey das Warten auf sein Herrchen

Harveys Besitzerin Abby hat Mitleid mit ihrem Liebling und außerdem eine Idee, um den betrübten Harvey aufzuheitern: „Also habe ich ihn neulich mit ins Büro genommen, um ihm das Mittagessen zu bringen.“ Freudig läuft der hellbraune Rüde auf Herrchen Ethan zu – der begrüßt ihn und die Fellnase kann ihr Glück kaum fassen. Doch schon kurze Zeit später müssen die beiden sich wieder verabschieden: „Das war, als ihm klar wurde, dass er nicht mit seinem Dad hineingehen konnte.“ Ungläubig steht Harvey da, läuft sogar zur Eingangstüre der Firma und schaut Ethan hinterher, der sich nach dem viel zu kurzen Wiedersehen erneut an die Arbeit machen muss.

Eine Lösung muss her: Damit Harvey seinen Papa öfter sehen kann, kommt der mittags nach Hause

Weil Harvey das Bringen des Mittagessens als gemeinsame Zeit nicht ausgereicht hat, mussten sich seine beiden Besitzer eine dauerhafte Lösung für das traurige Tier überlegen und konnten schon bald eine finden, die Harvey mehr als glücklich macht: „Wir beschlossen, dass der Hundepapa zum Mittagessen nach Hause kommen sollte, damit Harvey ihn tagsüber sehen kann.“ Also wartet Harvey jetzt mittags voller Ungeduld am Zaun, bis er endlich seinen Lieblingsmenschen für eine gemeinsame Mittagspause zu Hause begrüßen darf. Ethan gibt ihm einen zärtlichen Kuss auf die Hundenase – mehr braucht es nicht, um Harvey froh zu machen. Zufrieden liegt er im Anschluss mit seinem Herrchen auf dem Sofa: „Jetzt ist das Harveys Lieblingszeit des Tages“, berichtet Abby.

In den Kommentaren häufen sich die Reaktionen zu den individuellen Arbeitsbedingungen vieler Arbeitnehmer mit Haustieren:

„Die Art und Weise, wie wir unser Leben für diese Tiere auf den Kopf stellen, ist die einzige Art zu leben, sie sind alles.“

„Sie verbringen die meiste Zeit ihres Lebens mit uns. Wir verbringen nur einen Bruchteil unseres Lebens mit ihnen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie wissen, dass wir sie über alles lieben.“

„Ich habe meinen Job gekündigt, als sie wieder ins Büro wechselten. 🫣“

„Das ist der einzige Grund, warum es uns allen erlaubt sein sollte, für immer von zu Hause aus zu arbeiten.“

„Das ist es, was uns die Büroarbeit abverlangt! Wenn die Arbeit erledigt wird, wen kümmert es, wo sie erledigt wird?“

„Sieh nur, wie der Schwanz wedelt, wenn er seinen Papa sieht. 🥺🥺“

Letztendlich müssen alle Haustierbesitzer selbst entscheiden, was das Beste für sie und ihre Lieblinge ist. Die Anschaffung eines Haustieres sollte in jedem Fall gut überlegt werden und an die individuellen Arbeitsbedingungen angepasst werden. Wenn Sie sich beispielsweise überlegen, sich trotz Job einen Welpen anzuschaffen, haben wir hier einige aufschlussreiche Tipps für Sie.