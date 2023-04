Hund benutzt das Klo „besser als jeder einzelne männliche Mitbewohner, den ich je hatte.“ – Video beweist es

Von: Sina Lück

Hunde verrichten ihr Geschäft normalerweise beim Gassi gehen vor der Tür. Ein Malinois benutzt dafür allerdings das Klo in der Wohnung seines Herrchens.

„Sitz“, „Platz“ und „Bleib“ gehören zu den grundlegenden Kommandos in der Hundeerziehung. Mit etwas Training und Geduld können die Vierbeiner aber noch viel mehr lernen. Das beweist ein Malinois in einem Video, das aktuell auf Twitter kursiert und bei den Menschen im Netz für jede Menge Aufsehen sorgt. Denn der Hund benutzt das Klo seines Herrchens so routiniert, als wäre es das Normalste auf der Welt.

Hund benutzt das Klo und spült danach sogar – Video beweist es

Zielgerichtet läuft der Hund in das Badezimmer hinein und steuert direkt auf die Toilette zu. Mit der Schnauze stupst er den Klodeckel nach oben, geht einen Schritt vor und hebt sein linkes Bein über den Toilettenrand. Als er sein Geschäft verrichtet hat, klappt er den Klodeckel wieder herunter.

Doch das ist nicht alles, was der Hund auf Lager hat. Denn scheinbar weiß der Vierbeiner genau, was gute Manieren sind und betätigt kurzerhand noch die Spülung mit der Pfote. Danach schaut er erwartungsvoll in die Kamera. So als würde er fragen: „Und, hab ich das gut gemacht?“

Hund benutzt das Klo und spült danach sogar – Menschen im Netz staunen

Über den cleveren Hund staunen die Menschen auf Twitter nicht schlecht. Tatsächlich gelten Malinois aber als äußerst intelligent und lernfähig. Der ungewöhnliche Trick kommt bei der Community so gut an, dass das Video bereits rund 945.000 Mal angezeigt wurde. Einige Besitzer fragen sich, wie sie ihren Hunden dasselbe Kunststück beibringen können. Hier eine Auswahl der vielen Kommentare:

„Was ein intelligenter Junge. 🥺“

„Besser trainiert als manche Menschen!! 😂😂“

„Wie kann ich meine trainieren, dasselbe zu tun, besonders wenn es draußen regnet? 🙏🏼🐕😀“

„Hund: Es ist markiert. Das ist jetzt meins. 😆“

„Besser als jeder einzelne männliche Mitbewohner, den ich je hatte.“

„Vergessen seine Pfoten zu waschen...“