Mögen Katzen wirklich Milch? Gängige Mythen über Hunde und Katzen werden durch eine Umfrage endlich aufgeklärt

Von: Sophie Kluß

Hunde und Katzen können sich nicht ausstehen. Auch dieser Mythos hält sich weiterhin hartnäckig. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Es gibt zahlreiche Mythen über Hunde und Katzen. Die meisten davon halten sich hartnäckig. Eine aktuelle Umfrage unter amerikanischen Haustierbesitzern bestätigt diese Annahme – und sorgt für Klarheit.

Seit Tausenden von Jahren halten Menschen Katzen und auch Hunde als Haustiere – eine lange Zeitspanne also, in der sich unterschiedliche Mythen über die Tiere entwickeln konnten. Welche Annahmen über die Vierbeiner sich noch heute halten, was davon stimmt und welche Behauptungen schlichtweg falsch oder überholt sind – eine aktuelle Umfrage unter Haustierbesitzern räumt mit den gängigsten Mythen über Hunde und Katzen auf und sorgt für Klarheit, wie das Good News Network online berichtet.

Aktuelle Umfrage: Mehrheit glaubt an gängige Mythen

Die überwältigende Mehrheit von satten 92 Prozent der 2.000 befragten Hunde- und Katzenbesitzer glaubt laut der Umfrage noch immer an die bekanntesten Mythen, die über ihre Vierbeiner im Umlauf sind. Welche genau das sind, hat sich Landtiere.de angesehen.