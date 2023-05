Dackel-Geschwister haben festes Ritual, ohne das sie nicht ins Bett gehen

Von: Sina Lück

Die Zwergdackel Digit und Pippa können ohne ihr abendliches Ritual nicht schlafen. Die Angewohnheit der Hunde bringt die Community zum Lachen.

„Hat noch jemand so einen seltsamen Hund?“, stellt Besitzerin Beki Smith die Frage an ihre Community. Gemeint sind ihre Hündinnen Digit und Pippa, mit denen sie gemeinsam in einer Wohnung in Großbritannien lebt. Und die Mini-Dackel haben Frauchen fest im Griff – jedenfalls, wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Denn die Hunde-Schwestern können ohne ihr abendliches Ritual nicht einschlafen.

Auf dem TikTok-Kanal digitdax gibt Beki Smith regelmäßig Einblicke in das Leben ihrer beiden Hündinnen Digit und Pippa. Mittlerweile verfolgen rund 160.000 Menschen die Aktivitäten der beiden Zwergdackel-Schwestern. Ein Video, das die Hunde auf dem Bett im Schlafzimmer zeigt, kommt bei den Usern besonders gut an. Denn jeden Abend, bevor sie schlafen gehen, bestehen die Vierbeiner auf ein ganz besonderes Ritual.

Gegenüber Newsweek erzählt Beki Smith, dass die Dackel jeden Abend ein paar Schlucke Wasser trinken – und zwar nur aus einem rosa Glas Wasser. Wie das kam? „Wir hatten schon immer Gläser im Badezimmer für das Wasser vor dem Schlafengehen. Ich glaube, einmal wurde Digit aufgeregt, wedelte mit dem Schwanz und leckte sich die Lippen, als sie sah, dass wir Wasser tranken. Also nahmen wir ein anderes Glas, um ihnen etwas anzubieten“, erinnert sich die Halterin.

Dackel-Geschwister haben festes Ritual – TikTok-Fans berichten von ihren Hunden

Seit ein paar Jahren ist dieses gemeinsame Ritual vorm zu Bett gehen der Hunde nicht mehr wegzudenken. „Ich glaube, sie fühlen sich als Teil einer Routine, die wir immer für uns selbst gemacht haben, und wenn wir jetzt Wasser holen, wollen sie auch ihres. Aber es muss in dem rosa Glas sein, sonst glauben sie nicht, dass es für sie ist“, schmunzelt Smith.

Bei der TikTok-Community kommt der Clip so gut an, dass er innerhalb kurzer Zeit fast eine Million Aufrufe und 105.000 Likes erhalten hat. Die User können sich vor Lachen kaum halten und berichten amüsiert von ihren eigenen Hunden, die sich ähnlich verhalten. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Omg, ich dachte mein Hund wäre der einzige, der das macht!!! 😆😂“

„Süße Schätzchen 🥰 Wie man selbst dann zufrieden ist. 😂😂“

„Wie mein Mann sagen würde, ihr habt Monster erschaffen. 😂😂“

„Für sie ist es ihr ✨ spezielles ✨ Wasser.“

„Das Niveau der Frechheit, das ich anstrebe. 😂🥰“

„😂😂😂 Sie sehen aber so zufrieden aus.“

„Auch ich habe einen Hund, der diesen 5✨-Service erwartet. 😂“

„Buchstäblich auch unsere Wiener – nichts geht über Tassenwasser. 😂“