Mit Pferd zur Schule: TikTok feiert „coolste Mutter“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Coole Sache: Nicht jeder wird von seiner Mama mit einem Pferd von der Schule abgeholt. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Häufig werden Kinder nach Schulschluss von ihren Eltern mit dem Auto abgeholt. Eine Mutter aus den USA hat eine bessere Idee. Wie die aussieht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Arielle Kite ist ein waschechtes Cowgirl aus South Carolina. Dort lebt und arbeitet die Vierfach-Mama mit ihren Pferden. In zahlreichen TikTok-Videos nimmt sie die User mit auf ihre kleine Ranch – ihrem Wohlfühlort. Sie zeigt offen, wie sie mit den Pferden arbeitet, wie sie mit ihnen dem Alltag entflieht oder auch manchmal mit ihren Vierbeinern mitten im Leben steht. Wie zum Beispiel auf einer Straße vor der Schule ihrer Tochter. Wie die Mutter mit dem Pferd zur Schule reitet, zeigt Landtiere.de.

Dass Pferde ein fester Bestandteil ihres Lebens sind, beweist Arielle in einem Clip ganz besonders. Hoch zu Ross und mit einem Handpferd am Strick reitet sie durch die Stadt. Ihr Ziel: Die Schule ihrer Tochter. Während andere Elternteile sich mit dem Auto in die Warteschlange stellen, um ihre Kinder abzuholen, reiht sich Arielle stattdessen mit ihren Pferden ein.