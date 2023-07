Verwaistes Känguru-Baby genießt erstes Bad – „So süß, die winzigen Pfötchen“

Von: Sina Lück

Teilen

Eine Wildtierrettung in Australien kümmert sich um verwaiste Känguru-Babys. Wie süß einer ihrer Schützlinge beim Baden aussieht, bringt die Herzen der User zum Schmelzen.

Wildtiere in Not retten und mit viel Liebe wieder aufpäppeln: Das ist die Berufung der gemeinnützigen Organisation „Kangala Wildlife Rescue“ (@kangala_rescue) auf Kangaroo Island in Südaustralien, die 2020 nach verheerenden Buschbränden ins Leben gerufen wurde. Auf TikTok teilen die Tierschützer regelmäßig Einblicke von der Arbeit mit den Tieren und geben Updates, wie es ihren Schützlingen geht. Erst vor wenigen Wochen hat die Organisation 15 Känguru-Waisen in ihre Obhut genommen. Ab und zu müssen die Babys auch mal baden. Wie süß ein Känguru dabei aussieht, rührt die Community zu Herzen.

Pflegerin wickelt Känguru-Mädchen in ein Handtuch und streichelt es sanft

„Wir versuchen, sie nicht zu oft zu baden, da wir ihnen ihre natürlichen Öle nicht entziehen wollen, aber manchmal ist zu viel Schmutz im Fell, sodass es die einzige Möglichkeit ist“, schreibt eine Tierschützerin zu dem Video, in dem sie ein kleines Känguru-Mädchen zum ersten Mal badet. Insgesamt geht es für drei Babys ins wohlig warme Wasser. Doch „von allen Dreien war sie diejenige, die es am meisten genoss“, stellt die Mitarbeiterin fest. Dankbar für seine Rettung ist auch ein Baby-Schimpanse, der seine Mama verloren hat.

Eingewickelt in ein Handtuch trocknet das Känguru anschließend noch ein paar Minuten vor der Heizung, bevor es zurück auf die Intensivstation der Organisation geht. Vollkommen entspannt streckt es seine kleinen Pfoten in die Luft, während die Pflegerin das Tier sanft am Kopf krault. Dabei fallen dem Känguru-Mädchen fast die Augen zu.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Känguru-Babys sind bei der Geburt winzig klein – sie entwickeln sich im Beutel

Kängurus kommen bereits nach 30 bis 40 Tagen zur Welt. Anfangs sind sie noch sehr klein, etwa so groß wie ein Daumen. Nach der Geburt kriecht das Junge in den Bauchbeutel der Mama und saugt sich dort an der Zitze fest. Känguru-Babys, in Australien auch als „Joey“ bezeichnet, bleiben im Beutel ihrer Mutter, bis sie vollständig entwickelt sind. Bis das Junge einen ersten Blick hinauswagt, vergehen mindestens sechs Monate. Mit etwa acht Monaten werden sie immer selbstständiger, bis sie schließlich zu groß für Mamas Beutel sind und ihre eigenen Wege gehen. Fischotterbaby Ottilie ist dagegen noch viel zu klein und schreit verzweifelt nach Mama.

Sie lieben sich ein ganzes Leben lang – 14 monogame Tierarten Fotostrecke ansehen

TikTok-Community schlägt Baby-Namen vor – „Bubbles wäre ein süßer Name“

Beim Anblick des süßen Känguru-Babys reagiert die TikTok-Community mit zahlreichen Herzchen-Emojis. Entzückt sind die Menschen im Netz auch von einem geretteten Baby-Biber, der seine Baukünste präsentiert. In dem Video verrät die Pflegerin, dass das junge Wildtier noch einen Namen brauche. Viele Menschen schreiben ihre Ideen daher direkt in die Kommentare. „Bubbles wäre ein süßer Name“, schlägt ein User vor. Hier eine Auswahl der weiteren Kommentare:

„So süß, die winzigen Pfötchen. ❤️🥰❤️🥰❤️“

„Omg ich liebe sie und fände Polly passen für sie. 🥰“

„Diese Augen berühren mein ganzes Herz. Danke, dass du deine tollen Babys mit uns teilst. 🥰“

„Ihr seid absolute Engel, die diesen wunderschönen Babys helfen!“

„So ein süßer Fratz 💓💓💓 Sie gibt dir sogar High Five. 🥰🥰🥰“

„Sie sieht aus wie ein kleiner Engel.“