Wölfe wissen, wie man Spaß hat: Warum bringen sie ihren Welpen Spielzeuge?

Von: Sophie Kluß

Im Yellowstone National Park haben Wildtierkameras eingefangen, wie Wölfe ihren Jungen Spielzeuge in den Bau tragen. Was hinter diesem ungewöhnlichen Verhalten steckt, erfahren Sie hier.

In dem Video mit dem Titel „Mollie‘s Pack trägt Spielzeug zum Bau“, das auf dem Facebook-Kanal des Yellowstone National Parks (@YellowstoneNPS) veröffentlicht wurde, sind mehrere Wölfe zu sehen, die mit verschiedenen Gegenständen wie Knochen oder Ästen zu ihrem Bau zurückkehren. Dort warten ihre Jungen schon auf sie. Die Wölfe sind Mitglieder des Rudels, das im Park auch als Mollie‘s Pack bekannt ist.

Obwohl das gezeigte Verhalten an Hunde erinnern mag, die gerne mit Spielzeug spielen oder Stöcke apportieren, sofern sie als Haustiere gehalten werden, dienen die in den Wolfsbau gebrachten Gegenstände einem anderen Zweck – denn Wölfe würden laut Newsweek nicht wie Hunde apportieren. Unter dem Video klärt der Yellowstone National Park auf:

„Die Welpen warten auf Futterlieferungen von erfolgreichen Jagden, aber wenn es kein Futter gibt, bringen die Erwachsenen ‚Spielzeug‘ mit. Der Instinkt, Gegenstände in den Bau zurückzubringen, ist möglicherweise durch die Evolution verstärkt worden und hilft wahrscheinlich, die Erwachsenen davor zu bewahren, von scharfen Welpenzähnen gemobbt zu werden.“

Knochen, Geweihe und Äste – zum Spielen und Abkauen

Mit den mitgebrachten Gegenständen für ihre Welpen verfolgen die erwachsenen Wölfe einen ganz bestimmten Zweck. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Die Wolfswelpen würden keine Gelegenheit auslassen, „um an Stöcken, Zweigen oder allem, was sie finden können, zu kauen und damit zu spielen“, wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin aufklärt. Außerdem würden Wölfe ausgesprochen sozial agieren und seien zum Überleben auf ihr Rudel angewiesen. So sei jedes Rudel ein komplexes Sozialsystem und jedes einzelne Tier würde eine individuelle Rolle einnehmen. So sei es beispielsweise möglich, die Betreuung der Welpen zu koordinieren. Einen Wolf, beim Spielen in einem Garten, sehen Sie hier.

Kommentare: „Es war so lustig, sie beim Tauziehen damit zu beobachten!“

Scheinbar überrascht vom sozialen und liebenswürdigen Verhalten der Wölfe, äußern die Facebook-User ihre Begeisterung in der Kommentarspalte. Eine Auswahl finden Sie hier:

„Ich LIEBE das. Gute Eltern, Tanten und Onkel!“

„Ich habe sie nur einmal weit weg in der Ferne gesehen. Dieser Beitrag hat mir gefallen. Sie benehmen sich wie Hunde. 🤣“

„Zahnbürsten und Kalziumpräparate der Natur.“

„Kinder verlangen immer nach etwas Neuem zum Spielen, ganz gleich, um welche Art es sich handelt.“

„Ich konnte dieses Verhalten im Yellowstone beobachten. Ein junger schwarzer Wolf brachte ein Geweih für das Rudel mit. Es war so lustig, sie beim Tauziehen damit zu beobachten!“