Verstopfter Abfluss? Was Sie machen können, wenn das Wasser in der Dusche nicht mehr abläuft

Von: Anna Heyers

Sie stehen unter der Dusche und das Wasser fließt nicht ab? Kein Problem, schließlich gibt es einige Methoden, alles wieder zum (ab)laufen zu bringen – und das in vielen Fällen ohne Chemie.

Es gibt wohl kaum etwas Nervigeres, als unter der Dusche zu stehen und dann fällt auf, dass das Wasser immer höher steigt. Ein prüfender Blick auf den Abfluss bestätigt, was sie sowohl sehen als auch an den Füßen spüren: Nichts fließt mehr ab.

Ein plötzlicher Wasserstau in der Dusche kann den Start in den Tag erheblich erschweren. Doch keine Sorge, häufig lassen sich verstopfte Abflüsse mit einfachen Mitteln und etwas handwerklichem Geschick selbst beheben. Bevor Sie einen Fachmann zurate ziehen, sollten Sie die folgenden Schritte ausprobieren, um das Problem zu lösen.

Abfluss in der Dusche verstopft: Was man jetzt versuchen kann

Natürlich: Ein Kaffee oder Tee wäre ein besserer Start in den Tag als ein verstopfter Abfluss in der Dusche. Aber trotzdem sollten Sie nach Möglichkeit nicht in Hektik verfallen. Schließlich gibt es einige Möglichkeiten, den Abfluss wieder freizubekommen – und das häufig auch ohne den Einsatz eines Klempners.

Probieren Sie eine – oder bei Bedarf auch mehrere – der folgenden Möglichkeiten doch einmal aus:

Sichtbare Verstopfungen entfernen : Überprüfen Sie den Duschabfluss auf Haare, Seifenreste oder andere Rückstände, die den Wasserfluss behindern könnten. Verwenden Sie gegebenenfalls Handschuhe und eine Pinzette, um diese Ablagerungen zu entfernen. Ein Handtuch oder etwas Klopapier können für besseren „Grip“ sorgen.

: Überprüfen Sie den Duschabfluss auf Haare, Seifenreste oder andere Rückstände, die den Wasserfluss behindern könnten. Verwenden Sie gegebenenfalls Handschuhe und eine Pinzette, um diese Ablagerungen zu entfernen. Ein Handtuch oder etwas Klopapier können für besseren „Grip“ sorgen. Heißwasserkur für den Abfluss : Gießen Sie kochendes Wasser in den Abfluss, um Fett und andere Ablagerungen zu lösen. Eine Mischung aus heißem Wasser und Essig kann ebenfalls wirksam sein. Lassen Sie die Flüssigkeit für einige Minuten einwirken und spülen Sie anschließend mit kaltem Wasser nach. Klempner haben hier noch einen Extratipp auf Lager: Spülmittel.

: Gießen Sie kochendes Wasser in den Abfluss, um Fett und andere Ablagerungen zu lösen. Eine Mischung aus heißem Wasser und Essig kann ebenfalls wirksam sein. Lassen Sie die Flüssigkeit für einige Minuten einwirken und spülen Sie anschließend mit kaltem Wasser nach. Klempner haben hier noch einen Extratipp auf Lager: Spülmittel. Einsatz von Werkzeug : Eine Abflussspirale ist ein nützliches Werkzeug, um tieferliegende Verstopfungen zu lösen. Führen Sie die Spirale vorsichtig in den Abfluss ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um mögliche Hindernisse zu beseitigen. Achten Sie darauf, den Abfluss nicht zu beschädigen.

: Eine Abflussspirale ist ein nützliches Werkzeug, um tieferliegende Verstopfungen zu lösen. Führen Sie die Spirale vorsichtig in den Abfluss ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um mögliche Hindernisse zu beseitigen. Achten Sie darauf, den Abfluss nicht zu beschädigen. Hausmittel gegen Verstopfungen: Backpulver oder Natron in Kombination mit Essig haben sich schon seit Generationen bewährt, um hartnäckige Verstopfungen zu lösen. Geben Sie vier bis fünf Esslöffel Backpulver oder Natron in den Abfluss, gefolgt von einer Tasse Essig (oder verdünnter Essigessenz). Lassen Sie die Mischung schäumen und wirken, bevor Sie sie mit heißem Wasser nachspülen. Übrigens: Diese Kombi hilft auch wunderbar gegen üble Gerüche aus dem Abfluss.

Letzter Versuch: die Chemiekeule

Wenn alle vorherigen Methoden nicht den gewünschten Erfolg bringen, können Sie zu chemischen Abflussreinigern greifen. Beachten Sie jedoch, dass diese sehr aggressiv sein und bei unsachgemäßer Anwendung Schäden verursachen können. Auch für die Umwelt sind diese Reiniger nicht ideal. Wichtig hier: Lesen Sie die Anwendungsanweisungen immer sorgfältig durch und halten Sie sich an den Ablauf. Und: Mischen Sie keine verschiedenen Reiniger, es könnten gesundheitsschädliche Gase entstehen.

Laut dem Online-Portal Myhomebook sollten Sie außerdem auf die Verwendung von Granulat-Rohrreinigern verzichten. Die enthalten häufig Bestandteile wie Aluminiumkristallen, Nitrat und Natriumcarbonat. Kommen die mit Wasser in Kontakt, entsteht eine ätzende Lauge, die in Kombination mit Aluminium wiederum Wärme entwickelt. Bei übermäßiger Verwendung des Pulver-Rohrreinigers kann es so zur Hitzeentwicklung kommen, die den Reiniger kristallisieren und das Rohr verstopfen lässt. Sollte dies geschehen, bleibt nur die Option, wiederholt heißes Wasser laufen zu lassen, um die Verstopfung zu lösen.

Zeit für den Profi

Sollten diese Maßnahmen keinen Erfolg bringen oder das Problem immer wieder auftreten, ist es ratsam, einen professionellen Klempner zu kontaktieren. Der hat in der Regel Spezialgerät im Gepäck und bekommt beispielsweise mit Druckluft den Abfluss im Nu wieder frei.

