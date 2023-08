Ambrosia-Pflanze breitet sich immer mehr aus – das Allergierisiko steigt

Von: Ines Alms

Ab Juli blüht die invasive Ambrosia, ihre Pollen gelten als hoch allergieauslösend. Wie giftig ist die Pflanze für Menschen wirklich und wie kann man sie erkennen?

Mit dem Vogelfutter kam sie vermutlich in Deutschlands Gärten, die nordamerikanische Ambrosia-Pflanze. Hier konnte sich die invasive Art in den letzten Jahren sehr gut ausbreiten. Kein Wunder, die Pflanze produziert bis zu 60.000 Samen im Jahr und entlässt bis zu einer Milliarde Pollen in die Luft. Diese gelten als hoch allergieauslösend – auch für Nicht-Allergiker. Doch um sich vor dem Unkraut und seinen Pollen zu schützen, ist es wichtig, die Ambrosia schnell zu erkennen.

Die Ambrosia vergrößert ihren Lebensraum in Deutschland

Die Beifuß-Ambrosie wird auch Ragweed oder Beifuß-Traubenkraut genannt. Bei der Entsorgung blühender Pflanzen ist ein Mundschutz sinnvoll. © Panthermedia/Imago

Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), oder kurz genannt nur Ambrosia, löst in seiner Blütezeit von Juli bis Oktober stärkere Allergien aus als Birken oder Gräser. Schon wenige Pollen führen zu Symptomen wie Heuschnupfen, Asthma oder anderen Atembeschwerden – mitunter auch erst Jahre später. Nicht die Pollen, auch die Pflanze selbst ist gefährlich und kann Reaktionen der Haut auslösen. Wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) erklärt, könnte die Zahl der Allergiker mit der Ausbreitung der Pflanze ansteigen.

Und die fühlt sich mit dem Klimawandel und dem damit verbundenen warmen Wetter immer wohler in Deutschland. In einer Studie über die Ausbreitung invasiver Pflanzen prognostiziert der Geologe Fabian Sittaro der Ambrosia daher auch eine Zunahme potenziell geeigneter Lebensräume.

Wie kann man Ambrosia erkennen und bekämpfen?

Um die Ausbreitung der gefährlichen Ambrosia zu bremsen, muss man sie bekämpfen. Im jungen Stadium ähnelt die Pflanze Möhrenkraut, später dem Gewöhnlichen Beifuß. Von diesem unterscheidet sich Ambrosia durch grüne und nicht weiße Blattunterseiten. Ihre Blätter sind doppelt gefiedert, der Stängel abstehend behaart und oft rötlich. Ambrosia kann auch mit anderen Pflanzenarten wie dem Büschelschön (Phacelia tanacetifolia) oder sogar dem Wermut verwechselt werden. Diese haben eine ähnliche Wuchsform und Blätter.

Wer die Pflanze im Garten entdeckt, sollte ihr vorsichtig zu Leibe rücken, und zwar mit Handschuhen und bei blühenden Pflanzen mit Mundschutz. Die Ambrosia sollte man dann mit Wurzel ausreißen und in einem Plastikbeutel verpackt über die Restmülltonne, nicht über den Kompost oder den Biomüll, entsorgen. Wenn man die Ambrosia zum Beispiel an Feldern, Schutthalden oder Straßenrändern sichtet, bittet das Umweltbundesamt um Meldung beim örtlichen Grünflächen- oder Pflanzenschutzamt oder dem Julius Kühn-Institut.