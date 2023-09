Astern: Zum Sommerausklang der Farbenrausch

Von: Gisela Busch

Teilen

Nicht zu übersehen: Die violette Glattblattaster ´Constance´ bezaubert mit der wohl dunkelsten aller Blütenfarben, die man bei Astern beobachten kann. Die Blütenmitte erscheint dazu als reizvoller Kontrast in leuchtendem Orange. © Busch, Gisela

Ohne einfachblühende Astern als späte Bienenweide fehlt etwas im Herbstgarten

Ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten die farbenfrohen Astern bei den meisten Menschen immer erst, wenn die tief stehende Herbstsonne den Garten in ein besonderes Licht taucht: Dann leuchten die zahllosen, sternförmigen Blüten der alten Bauerngartenstaude unübersehbar intensiv im Beet. Dabei gibt es im Garten eigentlich streng genommen gar keine Jahreszeit ohne Astern. Frühlings-Astern wie die blaue Alpen-Aster (Aster alpinus) eröffnen etwa ab Mai die Saison. Im Sommer folgen dann beispielsweise die gelbe Goldhaar-Aster (Aster linosyris) und die hellblaue Berg-Aster (Aster amellus).

Sterne in zartem Blau: die Glattblatt-Aster (Aster novi-belgii) ´Blue Heaven. © Gisela Busch

Höhepunkt des Asternjahres ist jedoch zweifelsohne der Herbst: Myrten-Aster (Aster ericoides), Kissen-Aster (Aster dumosus), Glattblatt-Astern (Aster novi-belgii) und Raublatt-Aster (Aster novae-angliae) machen die Beete fröhlich bunt.

Begleiter als Stütze

Astern lieben sonnige bis halbschattige Standorte und nicht zu mageren Boden. Sie stecken ihre ganze Kraft in ihre üppige Blütenfülle, sodass sie im unteren Bereich schnell verkahlen. So werden Glattblatt-Astern bis etwa 90 Zentimeter hoch, Raublatt-Astern können bis zu 150 cm Höhe erreichen, je nach Sorte. Deshalb wirken Astern im Beet noch eindrucksvoller mit den richtigen Begleitpflanzen, die bei höher wachsenden Sorten zugleich als „Stützen“ hilfreich sein können.

Halbgefüllte, leuchtend weinrote Blüten trägt die Glattblatt-Aster-Sorte novi-belgii ‘Royal Ruby’. © Busch, Gisela

Als Gesellschafter kommen viele andere, ebenfalls herbstblühende Stauden in Betracht, wie zum Beispiel die roten und weißen Arten der Fetten Henne (Sedum), die grazilen Herbst-Anemonen (Anemone) – hier besonders die Japonica-Hybriden mit ihren edlen Schalenblüten – sowie viele andere Stauden wie der Gelbe Sonnenhut (Rudbeckia) und der Purpursonnenhut (Echinacea) aber auch viele Gräserarten. Einen farblich hübschen Kontrast bietet zum Beispiel silbriges Federborstengras oder Lampenputzergras in Gesellschaft von violett blühenden Herbst-Astern.

Schnitt-Tipp: Der Chelsea Chop Vor allem bei Trockenheit neigen Astern und andere Stauden wie Phloxe dazu, trotz regelmäßigen Gießens ihre unteren Blätter abzuwerfen. Das unschöne Verkahlen lässt sich durch den sogenannten „Chelsea Chop“ mindern oder sogar vermeiden. Der Name dieses Vorblüte-Schnitts geht auf einen englischen Gärtnertrick zurück, der vor allem bei der in jedem Mai stattfindenden Chelsea Flower Show in London Tradition hat und bei vielen Stauden nicht nur die Standfestigkeit verbessert, sondern auch die Blütezeit deutlich verlängert.

Dazu werden die Triebspitzen der Stauden Ende Mai/Anfang Juni leicht gekappt. Die Folgen: Die Pflanze treibt an der Schnittstelle (meistens zwei) neue Triebe nach. Sie bleibt etwas niedriger, wird durch den Spitzenschnitt aber auch standfester. Außerdem verlagert sich die Blütezeit nach hinten, weil die Pflanzen ja erst wieder neue Triebe ausbilden müssen. Ein Tipp: Kürzt man beim Chelsea Chop nur jede zweite Triebspitze, verlängert dies die Blütezeit insgesamt, weil dann auf die erste Blüte zeitversetzt noch eine zweite folgt.

Späte Bienenweide

Spätblühende Herbst-Astern sind aber nicht nur wegen ihrer farbenfrohen Akzente eine Augenweide, die leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Insekten wie Bienen und Hummeln sowie Schmetterlinge, die in dieser Jahreszeit noch unterwegs sind, finden später im Jahr immer weniger Nahrung, weil in vielen Gärten nur noch wenige oder keine Pflanzen mehr blühen. Astern fliegen sie bei ihrer Nahrungssuche besonders gern an, weil die Tiere von leuchtenden, ungefüllten Blüten mit gelber Mitte magisch angezogen werden.

Der Unterschied: Herbstastern und Chrysanthemen werden oft verwechselt Sie haben beide sternförmige Blüten und erfreuen mit ihrem Farbenreichtum: Astern und Chrysanthemen sind botanisch beides Korbblütler (Asteraceae) und werden oft verwechselt. Während Astern als robuste, winterharte Stauden jahrelang erfreuen, kennt man Chrysanthemen vor allem als bald wieder in jedem Supermarkt angebotene, überreich blühende Topfpflanzen, die aber nicht winterhart sind. Man kauft sie im Vorübergehen und wenn die Pracht hinüber ist, landen sie im Kompost. Die kompakten Hybrid-Sorten werden mit Stauchmitteln für ihren Kurzzeit-Auftritt vorbehandelt. Wer längerfristig Freude an gefüllt blühenden Chrysanthemen haben möchte, sollte Garten-Chrysanthemen (Chrysanthemum x Grandiflorum-Hybriden) pflanzen. Diese werden auch als „Garden-Mums“ oder Winter-Astern angeboten, im Freiland gezüchtet und überstehen Frostperioden.

In Gruppen schöner

Wie viele andere Stauden kommen Astern in Gruppen gepflanzt am besten zur Geltung. Eine Übersicht über besonders empfehlenswerte und robuste Sorten gibt es auf dem „Staudensterne“-Online-Portal (staudensterne.de/aster), das vom Bund deutscher Staudengärtner (BdS) betrieben wird.

Der Züchter Heinz Klose aus Lohfelden stellte 1981 die Raublatt-Aster ´Herbstschnee vor. © Busch, Gisela

Die Kissen-Astern (Aster dumosus) – unter ihnen gibt es sogar eine Sorte namens ´Kassel´– und andere niedrige Arten bilden von sich aus üppige Blütenkissen und wirken in Grüppchen ab drei Stück am schönsten. Höhere Astern kommen ebenfalls gruppenweise am eindrucksvollsten in der Beetmitte oder im Hintergrund zur Geltung – wobei sich selbst bis zu 1,80 Meter hohe, eigentlich recht standfeste Raublatt-Astern darüber freuen, wenn sie sich im Herbstwind ein wenig beim niedrigeren Beetnachbarn anlehnen können. Zudem lassen sich auf diese Weise auch die etwas unschönen, vom Fuß her aufkahlenden Stängel kaschieren – obwohl dieser kleine Makel im Angesicht des darüber explodierenden Blütenfeuerwerks in der Regel gleich vergessen ist.

Info: Eine Pflanzanleitung für Astern und andere Stauden bietet die Baumschule Horstmann hier.

Diese Kissen-Aster (Aster dumosus) trägt den Sortennamen ‘Kassel’ und erreicht je nach Standort eine Höhe zwischen 15 und 50 Zentimetern. © Baumschule Horstmann/nh

Empfehlenswerte Arten und Sorten

Astern mit ihren sternförmigen Blüten in kräftigen Farben wie dunkle Lavendeltöne, Purpurrot, Rosa und silbriges Weiß erinnern an die Farbpalette spätsommerlicher Bauerngärten. Es gibt Arten für jede Jahreszeit. Wie auf dem Online-Portal der Illertisser Staudengärtnerei Gaissmayer (gaissmayer.de) erklärt wird, erblühen schon ab Mai. Andere Astern laufen erst im September und Oktober zu Hochform auf. Nach einer Neuordnung der botanischen Systematik innerhalb der Familie der Korbblütler gehören Arten wie die Glattblatt-Aster und Raublatt-Aster nicht mehr zur Gattung Aster, werden umgangssprachlich aber weiterhin so genannt – daher die unterschiedlichen botanischen Namen wie ´Aster spec.´, ´Symphyotrichum spec.´, ´Callistephus spec.´und ´Erigeron spec.´.

Frühlings-Astern (Callistephus chinensis) sind niedrige Stauden mit fast immer unverzweigtem Stängel und nur einem Blütenköpfchen. Sie eignen sich für Steingärten und andere nährstoffarme Standorte in voller Sonne. Sommer-Astern fühlen sich an ganz unterschiedlichen Standorten wohl und sind, je nach Sorte, auch schatten-, kalk- und trockenheitsverträglich. Die Stängel der spät blühenden, farbenfrohen Herbst-Astern, sind meist verzweigt und tragen mehrere Blütenköpfchen. Sie sind in sonnigen Staudenbeeten mit nährstoffreichem, frischem Boden unverzichtbare herbstliche Farbtupfer.

(Von Gisela Busch)