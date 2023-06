Erfolgreich Entrümpeln: Tipps wie Sie mit alten Schätzen Geld verdienen

Von: Laura Knops

Herrscht in der Wohnung Chaos und fehlt es an Platz, beginnt oft das große Entrümpeln. Doch wohin mit den aussortierten Gegenständen?

Im Keller stapeln sich die Umzugskartons, auf dem Dachboden herrscht Chaos und in die Abstellkammer passt nichts mehr hinein – Wer hin und wieder seine Wohnung entrümpelt, sorgt für Ordnung und macht Platz für neue Dinge. Wie Sie dabei am besten vorgehen und wie Sie mit den aussortierten Gegenständen noch Geld verdienen können, erfahren Sie hier.

Alte Dinge loswerden: Wie Sie erfolgreich entrümpeln

Auf dem Flohmarkt lässt sich mit alten Schätzen häufig noch etwas Geld machen. © Matej Kastelic/Imago

Bei der Entrümpelung der Wohnung gilt es sich vor allem ausreichend Zeit zu lassen. Um nutzlose von wertvollen Dingen zu trennen, sollte man daher in kleinen Schritten vorgehen. So gelangen auch wirklich nur die Dinge in den Müll, die es verdient haben. Am Anfang steht dabei zunächst das Sortieren. Gegenstände, die kaputt oder nutzlos sind, gehören dabei direkt in den Müll. Gebrauchte Klamotten, funktionstüchtige Elektrogeräte, Fahrräder und Bücher lassen sich dagegen meist anderweitig loswerden. Für viele Gegenstände gibt es in der Regel einen dankbaren Abnehmer, denn häufig lässt sich mit den vermeintlich wertlosen Sachen doch noch etwas Geld machen.

Wer wertvolle Fund- oder Sammlerstücken wie Möbeln, Kunst, Schmuck, Münzen und Porzellan zu Geld machen möchte, sollte sich bereits im Vorfeld schlau machen. Sonst fällt die Ausbeute aus einem Verkauf möglicherweise deutlich geringer aus, als erhofft. Eine Recherche im Internet oder der Rat eines Experten können dabei helfen. Um eine grobe Vorstellung des Werts zu bekommen, gilt es dann möglichst vergleichbare Stücke zu finden. Kataloge von Online-Auktionsportalen oder Kleinanzeigen können dabei eine Hilfe sein.

Erfolgreich Entrümpeln: Spenden oder Flohmarkt? Hier lohnt sich der Verkauf

Wenn Kleidung, Haushaltsgeräte und Bücher langer nicht genutzt wurden, sind sie möglicherweise woanders besser aufgehoben. Dinge, die Sie guten Gewissens einem Freund oder Verwandten schenken würden, eignen sich in der Regel auch noch für den Verkauf. Um die gebrauchten Gegenstände abzugeben, gibt es folgende Möglichkeiten:

Flohmarkt: Gebauchte Gegenstände, aber auch wertvolle Schätze kann man auf dem Flohmarkt verkaufen. Hohe Preise erzielt man hier allerdings meist nicht.

Gebauchte Gegenstände, aber auch wertvolle Schätze kann man auf dem Flohmarkt verkaufen. Hohe Preise erzielt man hier allerdings meist nicht. Online-Kleinanzeigen: In Onlineportalen können gebrauchte Sachen einfach verkauft, getauscht oder verschenkt werden. Je jünger und hochwertiger die Gegenstände sind, umso mehr Geld lässt sich damit verdienen.

In Onlineportalen können gebrauchte Sachen einfach verkauft, getauscht oder verschenkt werden. Je jünger und hochwertiger die Gegenstände sind, umso mehr Geld lässt sich damit verdienen. Spenden an soziale Einrichtungen: Besonders Kleidung, Spielzeug und Haushaltsgegenstände sind bei sozialen Organisationen und Einrichtungen gerne gesehen.

Wer den ungefähren Wert eines hochwertigen Gegenstands kennt, muss sich leider darüber im Klaren sein, dass er diesen nicht unbedingt dafür verkaufen kann. Selbst bei Unikaten kann der Verkauf langwierig werden und der Verkaufspreis eventuell niedriger ausfallen als gedacht.