Fünf Tipps, mit denen Erdbeeren & Co. nicht so schnell schimmeln

Von: Ines Alms

Beeren sind schon empfindliche Früchtchen – kaum gepflückt oder gekauft, werden sie schnell matschig und schimmeln leicht. Wer sie richtig behandelt, kann dies vermeiden.

Frische Beeren sind zwar heißbegehrt, aber im Handel nicht gerade günstig. Da fehlt es gerade noch, wenn man einen Teil der Früchte innerhalb kürzester Zeit entsorgen muss, weil sie verdorben sind. Denn wer kennt das nicht, nach genauem Blick findet man ganz unten in der Schale doch ein zermatschtes Exemplar oder in einer Blaubeere hat sich ein kleines Schimmelnest gebildet. Es gibt aber ein paar Tipps, wie die Beeren länger haltbar bleiben und die übrigen Beeren mit ihrer Verderblichkeit nicht noch „anstecken“.

1. Augen auf beim Beerenkauf

Beim Einkauf sollten Beeren fest, prall und glänzend aussehen. Ein genauer Blick spart hier Geld. © imago stock&people

Damit es gar nicht erst so weit kommt, dass mangelhafte Beeren im Einkaufskorb landen, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen: Wer vorab von allen Seiten die Packung auf verdorbene und matschige Exemplare prüft, spart bares Geld. Sammelt sich zum Beispiel unten an dem Einkaufsschälchen schon Beerensaft? Hände weg! Da Beeren sehr druckempfindlich sind, haben Keime leichtes Spiel, in die angeschlagene Haut einzudringen – und eine einzige schimmelige Erdbeere reicht, um die Sporen auf alle anderen Exemplare zu übertragen. Finden Sie also dennoch solche Früchte, sollten Sie diese sofort aussortieren. Wenn sie noch essbar sind, lassen sie sich noch schnell zu Smoothies oder zu einem Kompott verarbeiten.

2. Wellnessbehandlung mit Essig

Feuchtigkeit und Nässe sind bei der Lagerung von Obst und Gemüse eigentlich sehr ungünstig. Aber ein kurzes Essigbad (mit einer verdünnten Essiglösung aus drei Tassen Wasser und zwei Esslöffeln hellem Essig) gleich nach dem Einkauf tötet alle vorhandenen Schimmelsporen ab und verlängert die Haltbarkeit Ihrer frischen Erdbeeren. Spülen Sie die Erdbeeren gründlich ab, um den Essiggeschmack zu entfernen, und tupfen Sie sie dann vorsichtig mit Küchenpapier ab, um Druckstellen zu vermeiden.

3. Lagern Sie die Beeren locker

Zu dicht gepackte Beeren werden leicht zerdrückt und verderben dadurch schneller. Lassen Sie die Beeren nach dem Waschen atmen, anstatt sie in die Originalverpackung zurückzulegen. In einem breiten, flachen, mit Küchenpapier ausgelegten Behälter liegen sie gut. Decken Sie den Behälter dann mit einem locker sitzenden Deckel ab, damit die überschüssige Feuchtigkeit (ein Nährboden für Bakterien) entweichen kann – der Behälter sollte nicht luftdicht verschlossen sein. Alternativ gibt es spezielle Obst- und Gemüsebehälter, die die Luftzirkulation fördern.

4. Im Kühlschrank lagern – aber wo?

Klar, dass man Beeren am besten im Kühlschrank aufbewahrt. Der Profi lagert sie jedoch in der Mitte des Kühlschranks, wo die Temperatur nicht so kalt ist, und nicht in den kältesten Ecken des Kühlschranks (z. B. hinten an der Wand), wo die Gefahr besteht, dass sie erfrieren.

5. Auf lange Sicht einfrieren

Wenn Sie gerade vom Erdbeerfeld kommen und nicht mehr wissen, wohin mit all den Früchtchen, können Sie diese natürlich schnell zu Konfitüre verkochen. Oder Sie lagern die verlesenen, mit Essig vorbehandelten, trockenen Beeren für eine längere Zeit im Gefrierschrank. Wenn Sie den nötigen Platz haben, breiten Sie die Erdbeeren dafür zunächst in einer einzigen Schicht auf einem Backblech aus und frieren sie so ein, bis sie fest sind. Dann kommen sie in einen Gefrierbeutel und sind bis zu einem Jahr im Gefrierschrank haltbar.