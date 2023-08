Starkregen und Hitze im Sommer: Verbraucherzentrale rät zu begrünter Pflasterung

Einfahrt oder Stellplätze

Asphaltierte Einfahrten lassen kaum Regen versickern und heizen sich im Sommer auf. Abhilfe können hier spezielle Pflastersteine schaffen.

Ob in der Auffahrt vor der Garage oder den Stellplätzen vorm Haus: Viele Bereiche rund ums Eigenheim sind inzwischen dicht versiegelt. Das kann sich vor allem im Sommer als gravierender Nachteil erweisen.

Begrünte Pflasterung lässt Regen schneller versickern

Geteerte oder dicht gepflasterte Bereiche lassen kaum Regenwasser versickern. Bei Starkregen sammeln sich dann schnell die Wassermassen und fließen in großen Strömen in die Kanalisation oder bilden Pfützen. Bei sommerlich hohe Temperaturen entwickeln sich versiegelte Flächen zudem schnell zu wahren Hitzeinseln, die sich auch nachts kaum abkühlen. Die Verbraucherzentrale NRW rät deshalb zu einer begrünten Bepflasterung, welche die Versiegelungen aufbricht und so den Boden durchlässiger für Regen macht, etwa in Form von Rasenpflastersteinen. Die Begrünung bietet dabei einige Vorteile:

+ Rasengittersteine, etwa als Pflasterung in der Einfahrt, lassen Regenwasser schnell versickern. © blickwinkel/Imago

Regenwasser versickert schnell und senkt so das Überschwemmungsrisiko bei Starkregen. Zudem wird das wichtige Grundwasser wieder aufgefüllt.

Begrünte Pflasterungen speichern weniger Hitze. Die Pflanzen wirken kühlend und senken so die Umgebungstemperatur. Zudem erhöhen sie die Luftqualität.

Zusätzlicher Lebensraum für Pflanzen, Insekten und andere Tiere.

Der Pflegeaufwand ist gering – Sie müssen weder mit dem Hochdruckreiniger noch mit dem Besen die Einfahrt reinigen. Es reicht, gelegentlich mit dem Rasenmäher die Begrünung zu stutzen. Terrassenplatten werden übrigens mit Hausmitteln wieder blitzblank.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

So kann eine begrünte Pflasterung aussehen

Je nach Beanspruchung und Vorlieben kommen dabei verschiedene begrünte Befestigungen in Frage. Möglich sind beispielsweise:

Rasengittersteine / Rasenfugenpflaster: Lässt Wasser in Auffahrten, auf Stellplätzen oder Abstellflächen hervorragend ablaufen und kann sehr gut befahren werden. Möglich mit oder ohne Begrünung. Wird Gras zwischen den Aussparungen der Pflastersteine angesäht, bietet dies einen geschützen Raum für Kleinstlebewesen.

Auf Schotterrasen versickert am meisten Wasser. Dieser eignet sich vor allem für PKW-Parkplätze (keine Dauerparker) und wenig genutzte Zufahrten, da sich ansonsten leicht Spurrillen bilden.

Breite Fugen zwischen den Pflastersteinen auf der Terrasse: Hier können Pflanzen sprießen und das Regenwasser hat die Möglichkeit, abzulaufen.

Sie wollen das Unkraut in ihren Pflasterfugen lieber loswerden? In diesem Fall helfen Hausmittel, ungebetene Pflanzen umweltfreundlich zu entfernen.

Rubriklistenbild: © blickwinkel/Imago