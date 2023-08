Unbeliebtes Schädlingssouvenir – wie Sie keine Bettwanzen aus dem Hotel mitnehmen

Von: Clara Kistner

Ein Bettwanzen-Befall und die damit einhergehenden Wanzenbisse sind eine äußerst unangenehme Plage, mit der zahlreiche Reisende in ihren Unterkünften konfrontiert werden.

Blöd gelaufen – traumhafter Urlaub, aber dann wachen Sie mit roten und juckenden Pusteln an Füßen und Waden auf. Hier liegt der Verdacht nahe, dass Sie sich Ihre Schlafstätte mit Bettwanzen geteilt haben. Die werden häufig mit mangelnder Hygiene und billigen Unterkünften assoziiert. Aber das muss nicht immer stimmen. In der schicken Hotel-Suite können sie den fiesen Krabblern genauso ausgeliefert sein, wie im günstigen Hostel. Übrigens: Einfaches Waschen der Bettwäsche reicht nicht immer aus, um die Wanzen wieder loszuwerden.

Leider bleibt es bei einem solchen Befall selten bei Wanzen in den Betten des Urlaubsziels. Da sich die Insekten gerne als blinde Passagiere in diversen Gepäckstücken, wie Koffern, Taschen und Rucksäcken, mit nach Hause tragen lassen, sollten Sie Ihre Heimreise besonders achtsam antreten.

Bettwanzen: Den Befall bereits im Urlaub vermeiden

Wer sich im Urlaub vor Bettwanzen schützen möchte, sollte nach Ankunft im Hotelzimmer noch vor der ersten Nacht die Betten checken. So rät eine Schädlingsexpertin laut der Ratgeberseite Utopia.de, die Matratze anzuheben und sich nach den Insekten oder deren krümeligen, kaffeesatzähnlichen Hinterlassenschaften umzusehen.

Bettwanzen sind sehr klein und haben einen flachen Körper, weswegen Sie genau hinschauen müssen, um sie zu erkennen. Sie sind rostrot bis dunkelbraun, mit gelblichen Antennen und Beinen.

Sind Bettwanzen gefährlich? Bettwanzen gelten als lästige Schädlinge. Sie werden, laut der deutschen TageszeitungWelt.de, in erster Linie vom Geruch dreckiger Wäsche und dem des menschlichen Körpers, Wärme und CO₂ angelockt. Die nachtaktiven Parasiten lassen sich dabei nicht nur in Betten und Klamotten nieder. Sie suchen sich auch einen sogenannten Wirt, den sie beißen und durch das abgesonderte Sekret mit juckenden, teilweise heftig ausfallenden Haut­re­aktionen zurücklassen. Nicht jeder reagiert allergisch auf diese Bisse. Bei großen Quaddeln sollten Sie allerdings Ihren Hausarzt aufsuchen. Vorsicht: Durch das Aufkratzen der juckenden Stellen können sich die betroffenen Stellen entzünden.

Wenn möglich, sollten Sie nach Entdecken der Tierchen die Unterkunft wechseln. Denn selbst, wenn die Wanzen vom vorherigen Gast noch satt sein sollten, versuchen sie sich wahrscheinlich zumindest in Ihrem Gepäck einzunisten.

Sind Sie trotz allem gezwungen, in Ihrer von Bettwanzen befallenen Unterkunft zu nächtigen, sollten Sie zumindest vor der Abreise Ihre Wäschestücke gründlich nach den Tierchen durchsuchen. Anschließend alle Kleidungsstücke gründlich in der Dusche ausschütteln und am besten in einen verschließbaren Plastikbeutel packen.

Wer im Urlaub auf Nummer Sicher gehen möchte, kann die Gepäckstücke, laut Andreas Becker, Geschäftsführer des Deutschen Schädlingsbekämpfungsverbands, auf einem Tisch mit Metallbeinen abstellen, auf den die Parasiten schlecht hochkommen.

Ein Koffer voller Bettwanzen – was Sie tun können

Wenn Sie befürchten, die Wanzen schon im Gepäck mit ins Eigenheim getragen zu haben, empfiehlt sich, wie bereits vor der Abreise, eine gewissenhafte Inspektion Ihrer Gepäckstücke. Bärbel Holl, Vorsitzende des Vereins zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung, empfiehlt, den Koffer in der Dusche oder Badewanne auszupacken, um die Tiere anschließend einfach in den Abfluss spülen zu können. Anschließend umgehend gründlichst (bestenfalls bei 60 Grad) waschen.

Wissen Sie hingegen mit Sicherheit, dass sich Wanzen in Ihren Gepäckstücken befinden, sollten Sie diese gleich unausgepackt lassen, rät Frau Holl. Bringen Sie die betroffenen Stücke lieber verschlossen zu einem Fachbetrieb und lassen Sie die Parasiten professionell entfernen.