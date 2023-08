Wärme ist beim Chilianbau das A und O

Chilis sind die schärfsten Typen im Gemüsebeet

Von: Gisela Busch

Sie gehören zu den Paprikagewächsen und sind ihnen auch optisch recht ähnlich: Chilis - hier die Sorte ´Purple Tigerl´ (Schärfegrad 5 bis 6). © Busch, Gisela

Wärmeliebende Chilis gehören zu den Paprikagewächsen, wachsen im Garten wie im Topf und sind in der modernen Gemüseküche unentbehrlich. Die Vielfalt mit weit über 10.000 verschiedenen Sorten der unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und Schärfegrade ist riesig.

Neben Tabak, Kartoffeln und Tomaten hatte Christoph Kolumbus auch Chilischoten im Gepäck, als er 1493 nach Europa zurückkehrte. Die aus den kleinen Paprikagewächsen (Capsicum) gewonnene, neuartige Würzzutat, der sogenannte „Chilipfeffer“, machte rasant in den Küchen von Europas Feinschmeckern Furore – obwohl er botanisch nichts mit dem damals zu horrend hohen Preisen gehandelten asiatischen Pfeffer zu tun hatte. Schon bald wurden die Paprikagewächse weltweit angebaut.

Die gelbe Chili ´Limoén´ liegt mit Schärfe 5 im gehobenen Mittelfeld. © Busch, Gisela

Heute ist die Vielfalt mit weit über 10.000 verschiedenen Sorten riesig – rund 100 Chili-Sorten der unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und Schärfegrade hat Staudengärtner Konstantin März in seinem Angebot. Mit seiner Partnerin Katharina Wöstefeld betreibt März in Kassel seit zehn Jahren die Bioland--zertifizierte Staudengärtnerei „K & K Stauden“, zu deren Sortiment neben Chilis auch eine große Vielfalt an Kräutern und Stauden sowie allerlei Gemüse-Raritäten wie Yamswurzeln, Luffa-Gurken und Erdmandeln gehören.

Konstantin März ist Staudengärtner und Chili-Spezialist. © Busch, Gisela

Die ebenso scharfen wie dekorativen Gemüseschoten haben es dem 39-Jährigen, der seine ersten K&K-Pflanzen nach dem Studium noch im elterlichen Garten kultivierte, aber ganz besonders angetan: „Bei dieser uralten Nutzpflanze gibt es inzwischen unglaublich viele Farben und noch mehr Geschmacksvarianten, die als feurige Zutat aus der kreativen Gemüseküche gar nicht mehr wegzudenken sind“.

Für Schärfe-Profis: die orange ´Carolina Reaper´(Schärfegrad 10). © Busch, Gisela

Schärfegrade der Sorten variieren stark

Der Schärfegrad der knallbunten Schoten variiere je nach Sorte und Capsaicin-Gehalt. Gemüsepaprika, wie zum Beispiel die Sorte ´Yolo Wonder´ enthalte fast kein Capsaicin, die Chilis der Sorte Habaneros hingegen hätten zum Beispiel einen Capsaicingehalt von drei Prozent – was sie zu äußerst feurigen Leckerbissen mache. „Bei K&K nutzen wir eine Skala von 1 bis 10, wobei 1 für eine leichte Schärfe und 10(plus) für höllisch scharf steht“, sagt März.

Scharf und schärfer: Dafür sorgt das Alkaloid Capsaicin Für die Schärfe, die man beim Verzehr von Chilischoten im Mund wahrnimmt, ist der Stoff Capsaicin verantwortlich. Das in verschiedenen Paprika-Arten natürlich vorkommende Alkaloid mit schmerzhemmender und durchblutungsfördernder Wirkung aktiviert die Hitze- und Schmerzrezeptoren der Schleimhäute im Mund, die dem Gehirn beim Verzehr von Chili-Fruchtfleisch – die Samen sind nahezu schärfefrei – fälschlicherweise einen Reiz melden.

Die Schärfe der Schoten variiert je nach Capsaicingehalt und Sorte und wird auf einer Skala von 1 (milde, leichte Schärfe) bis 10+++ (höllisch scharf) angegeben. Bei häufigem Verzehr kommt es zu einem Gewöhnungseffekt der Geschmacksnerven, sodass die Dosis erhöht werden muss, um weiterhin den Reiz zu erzeugen. Diese „Sucht nach Schärfe“ ist jedoch ungefährlich, weil sie nicht abhängig macht. Mittlerweile gibt es eine wachsende Fan-Gemeinde, so genannter „Chiliheads“ (chiliheads.de), die ihre Geschmacksnerven mit maximalen Schärfegraden traktieren, um durch Mehrdurchblutung des Gaumens das Geschmackserlebnis zu steigern. Wem das verrückt ist, der kann Chilis auch als Zutat in Schokolade genießen – für süße und verschärfte Glücksgefühle.

Wärme ist beim Chilianbau das A und O

Obwohl das Gemüse ursprünglich aus dem warmen Regionen Mittel- und Südamerikas stammt, ist der Anbau im Garten kein Problem. Chilis kann man selbst aussäen. Im Saatkästchen ab Januar oder Februar auf der heizungswarmen Fensterbank keimen sie bei Temperaturen von 22 Grad oder mehr und wachsen in etwa zwölf Wochen zu kräftigen Jungpflanzen heran. Ebenso wie im Gartenfachhandel vorgezogene gekaufte Exemplare dürfen die wärmeliebenden Exoten erst ab Ende Mai, wenn ganz sicher keine Nachtfröste mehr drohen, ins Freiland gepflanzt werden. Im Zweifelsfall schützt eine Abdeckung mit Strohmatten oder Vlies vor tückischen Nachtfrösten.

Scharf und rot ist die Chilisorte ´Scotch Bonnet Safi´ (Schärfegrad 10+). © Busch, Gisela

„Wärme ist beim Chilianbau das A und O“, betont März. Vor allem die scharfen Sorten, wie die Habaneros, bräuchten viel Wärme, damit sie gut ausreifen können. Im Schnitt kann man je nach Sorte vier bis sechs Monate nach der Aussaat die ersten Chilis ernten. Für den Anbau im Garten sei daher für gutes Gedeihen und zügiges Wachstum ein heller und warmer Standort förderlich – gerne auch im windgeschützten Hochbeet, im Frühbeet oder im Gewächshaus. Im Freiland wählt man am besten einen geschützten, hellen Platz auf dem Balkon, der Terrasse oder an der sonnigen Hauswand. „Die heizt sich nämlich am Tag schön auf und gibt nachts noch Wärme ab“, sagt März. Während niedrig wachsende Chilis keine Stütze brauchen, kann bei höheren Pflanzen – manche Sorten können bis zu zwei Meter groß werden – ein Pflanzstab nötig sein.

Bodenansprüche: Kompost und Stickstoff für Jungpflanzen

Feurig: Die Chilisorte ´Black Naga´ ist nichts für Weicheier. © Busch, Gisela

Die Jungpflanzen sollten nicht zu eng gepflanzt werden, um ausreichende Belüftung zu gewährleisten und dem Befall durch Pilz- und andere Pflanzenkrankheiten vorzubeugen. Der Boden sollte am besten humos und locker sein (pH-Wert 5,5 bis 6,5) und darf gerne mit Kompost und Stickstoffdünger vorbehandelt werden.

Empfehlenswerte Chilisorten für Garten, Terrasse und Balkon Eine Auswahl empfehlenswerter Chilisorten von mild bis höllenscharf:

Schärfegrad 1: Chili ‘Aji Dulce Amarillo’, leuchtend gelbe Früchte mit mildem Habanero-Aroma, gut für Salsas. Schärfegrad 4: Chili ‘Piquante’, rundliche, rote Früchte mit schöner Schärfe, gut zum Füllen und Einlegen. Schärfegrad 6: Chili ‘Aji Challuaruro Amarillo’, geschmacklich hervorragend, zeigt beim Reifeprozess einen tollen Farbwechsel von Gelb über Orange und Violett zu kräftigem Rot. Schärfegrad 8: Chili ‘Lila Luzi’, kleine, sehr dekorative Früchte (je nach Reifegrad Violett, Gelb-orange, Rot), violette Blätter und wegen des kompakten Wuchses für Anbau im Topf geeignet. Schärfegrad 10: Chili ‘CGN 21500’ aus dem Centre for Genetic Ressources (CGN)/Niederlande, beim Reifen Farbenspiel von Grün bis Apricot-Violett, geschmacklich herausragend, extrascharf. Info: Rund 100 Chilisorten gibt es bei K&K Stauden – sortierbar unter anderem nach Schärfegrad von 1 bis 10, Farbe, Wuchshöhe und Verwendungszweck

Klein und schwarz: ´Bella Donna´ (Schärfegrad 8) ist eine Züchtung von K&K. © Busch, Gisela

Staunässe unbedingt vermeiden

Weil Chilipflanzen relativ flach wurzeln und somit auf Wasserreserven in der Tiefe nicht zurückgreifen können, muss vor allem bei andauernder Trockenheit mäßig aber regelmäßig gegossen werden. Wie bei den meisten Pflanzen kann Staunässe, zu der es besonders bei kühleren Temperaturen schnell kommen kann, zum Absterben der Wurzeln und damit zum Verlust der ganzen Pflanze führen.

Klein und üppig tragend: die niedrige Sorte ´Mini-Chili´ (Schärfegrad 8). © Gisela Busch

Will man Chilis in Töpfen, Kübeln oder Balkonkästen ziehen, sollte vor dem Bepflanzen eine Drainageschicht aus Blähton oder Kieselsteinen ins Gefäß gegeben werden, empfiehlt März.

Chilis sind ein Genuss in kreativer Vielfalt

Ob eine Chili reif ist, erkennt man an der Farbe. „Die Schoten sind immer erst grün und nehmen dann ihre endgültige Farbe (rot, orange, violett, gelb) an.“ Falls die Pflanzen viele Früchte tragen, muss laufend geerntet werden, damit sich neue Blüten und Früchte bilden. Reife Schoten sollten sich prall anfühlen und noch nicht anfangen, zu schrumpeln. Und dann? Wohin mit den scharfen Typen aus dem Gemüsebeet? Je nach „Wumms“ lassen sie sich frisch verwenden, aber auch grillen, dörren, zu Soßen oder Chutneys verarbeiten oder süßsauer einlegen. Als beste Sorte fürs Süßsauer-Einlegen eignen sich laut Chiligärtner März die tropfenförmigen ´Biquinho Vermelho´-Chilis mit ihrer leichten Schärfe, dem fruchtigen und etwas rauchigen Geschmack.

Tiefschwarz: Aus Peru stammt die Sorte ´Peruvian Purple´ (Schärfegrad 6). © Busch, Gisela

Wer Chilis selbst vermehren möchte, kann den Samen aus vollreifen Früchten sortenreiner Pflanzen trocknen, damit es auch im nächsten Jahr eine feurige Ernte gibt.

Info: K&K Stauden, Simmershäuser Straße 131, Kassel, Tel. 05 61 / 9 89 52 92; geöffnet (April-September): mittwochs 12 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr. K&K Stauden hat auch einen Stand beim Herbstzauber Kassel (22. bis 24. September) in der Karlsaue.