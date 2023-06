Seifenkraut anbauen und Waschmittel sparen: So einfach geht’s

Von: Ines Alms

Das wuchsfreudige Echte Seifenkraut ist nicht nur eine hübsche Garten- und Heilpflanze – aus den Wurzeln können Sie ein einfaches, natürliches Waschmittel herstellen.

Das Echte Seifenkraut (Saponaria officinalis) bringt alles mit, was man sich von einer pflegeleichten Blume im Garten wünscht: Die grazilen weiß-rosa Blüten verströmen den ganzen Sommer über abends einen zarten Duft, es ist ein Bienenmagnet, vermehrt sich von selbst und ist ganz nebenbei, wie der Name schon sagt, ein geeigneter Seifenersatz. Wer die Pflanze anbaut, kann nämlich aus ihren Wurzeln ein natürliches Waschmittel gewinnen.

Der Anbau des Echten Seifenkrauts im Garten

Seifenkraut-Waschmittel wird aus den Wurzeln des Seifenkrauts hergestellt. © blickwinkel/Imago

Im Mittelalter wurde das Echte Seifenkraut als Heilpflanze nicht nur als Mittel gegen Erkältungen, Zahnschmerzen und Hautkrankheiten eingesetzt – sogar schon in der Jungsteinzeit wurde es archäologischen Funden zufolge genutzt, um Kleidung damit zu waschen. Denn die Pflanze enthält in allen Teilen, vor allem in ihren Wurzeln bzw. Rhizomen, Saponine. Das sind seifenähnliche Pflanzenstoffe, die in Kontakt mit Wasser einen haltbaren Schaum bilden. Die Pflanze schützt sich damit vor Pilzbefall, da die Saponine fungizid wirken.

Um es zur Zierde oder als Heil- oder Nutzpflanze im Garten anzubauen, benötigt das frostharte Echte Seifenkaut einen sonnigen bis halbschattigen Standort und einen durchlässigen, leicht kalkhaltigen Boden, ideal sind ein Sand- oder Kiesboden. Es lässt sich ganzjährig anpflanzen, mit etwa 40 Zentimetern Pflanzabstand.

Wer das Seifenkraut anbaut, sollte sich aber bewusst sein, dass sich die Pflanze als Bodendecker über Ausläufer stark ausbreitet. Selbst wenn kleine Wurzelstücke im Boden verbleiben, treiben diese wieder neu aus.

Einfaches Rezept für ein Flüssigwaschmittel aus Seifenkraut

Um ein natürliches, mildes Waschmittel aus Seifenkraut herzustellen, muss man die ausgegrabenen Seifenwurzeln zunächst trocknen, beispielsweise im Backofen bei 40 Grad Celsius.

Dann gehen Sie laut dem Magazin Waschbär folgendermaßen vor:

Für etwa 160 ml Waschmittel 50 g getrocknete Seifenkrautwurzeln und Wurzelausläufer zerkleinern, mit 500 ml Wasser aufgießen, zum Kochen bringen und 20 Minuten bei milder Hitze köcheln lassen. Den Pflanzensud abkühlen lassen, durch ein feines Sieb gießen und in eine Flasche füllen. Nach Belieben für einen sanften Duft fünf Tropfen ätherisches Zitronenöl oder Lavendelöl dazugeben.

Diese Menge ist für drei Waschladungen ausreichend und hält sich im Kühlschrank mindestens eine Woche. Wie das Magazin Waschbär erklärt, färbt das hellgrüne Waschmittel nicht auf die Wäsche ab.

Mit etwas weniger Seifenkraut und Wasser (etwa 10 Gramm auf 100 ml) lässt sich daraus auch ein Shampoo herstellen, wenn man den Sud vor der Anwendung schaumig schlägt.