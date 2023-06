So bekämpfen Sie Engerlinge im Blumentopf und retten Ihre Pflanzen

Käferlarven im Blumentopf bedeuten häufig den Tod der Pflanze. Die sogenannten Engerlinge können Sie mit einigen hilfreichen Tipps jedoch schnell loswerden.

Im Frühling und Sommer laufen Hobbygärtner zu Hochtouren auf. Bei reichlich Sonnenlicht und höheren Temperaturen erwacht der Garten (oder Balkon) zum Leben und an allen Ecken sprießt es in fruchtbarem Grün. Die Blüten und Triebe locken jedoch teilweise auch Insekten an, die Ihren Pflanzen auf Dauer schaden. Ein gefürchteter Feind des grünen Daumens ist beispielsweise der Engerling. Bei den kleinen Würmchen handelt es sich um die Larven der Käferfamilie Scarabaeoidea, zu der unter anderem die Mai- und Junikäfer sowie der Rosenkäfer gehören. Nicht alle Engerlinge sind allerdings Schädlinge. Einige Larven sind echte kleine Helfer im Garten und können Ihren Pflanzen damit sogar nützlich werden. Wichtig ist deshalb, dass Sie die Engerlinge der unterschiedlichen Arten erkennen, um möglichst schnell gegen einen schädlichen Befall vorzugehen.

Wir haben einige hilfreiche Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt, mit denen Sie Engerlinge frühzeitig bemerken und Ihre Pflanzen vor den Schädlingen retten können. Außerdem finden Sie Ratschläge, um einem Befall der Insektenlarven vorzubeugen.

Engerlinge im Blumentopf: So unterscheiden Sie Schädlinge und Nützlinge

Ein Engerling im Blumentopf kann schädlich für die Pflanze sein. © IMAGO

Wie bereits beschrieben, sind nicht alle Engerlinge schädlich für Ihre Pflanzen. Die Larven des Rosenkäfers beispielsweise ernähren sich ausschließlich von abgestorbenem Material und können deshalb hilfreich beim Kompostieren sein. Sie erkennen sie an ihrem dicken Hinterteil, das um einiges breiter als der schmale Kopf ist. Rosenkäferlarven haben außerdem kurze Beine und bewegen sich schnell, wenn Sie sie nach dem Aufheben wieder absetzen.

Im Gegensatz dazu sind die Larven der Mai- und Junikäfer echte Schädlinge. Sie fressen das Wurzelwerk der Pflanze und können deshalb in nur kurzer Zeit ihren Tod herbeiführen. Die schädlichen Engerlinge erkennen Sie an ihrem gleichmäßig dicken Körperbau mit langen, starken Beinchen. Der Kopf der Mai- und Junikäferlarve ist braun, während der Rest des Körpers weiß gefärbt ist. Wenn Sie die Engerlinge des Mai- und Junikäfers hochheben und wieder absetzen, bleiben sie auf der Seite liegen und laufen nicht weg.

Um ganz sicherzugehen, dass es sich bei den entdeckten Larven nicht um Schädlinge handelt, können Sie einige Tierchen in einen Eimer mit Kompost, Holzstücken und Karotten legen. Lassen die Insektenbabys die Karotten links liegen, sind sie ungefährlich. Fressen sie sich ebenfalls durch das Gemüse, handelt es sich jedoch um schädliche Larven des Mai- oder Junikäfers.

Wie Sie die lästigen Schädlinge im Blumentopf bekämpfen

Um schädliche Engerlinge im Blumentopf zu bekämpfen, müssen Sie keinesfalls zu chemischen Mitteln greifen, die die Umwelt belasten und möglicherweise auch nützliche Insekten abtöten. Stattdessen gibt es einige einfache Tipps und Tricks, um die lästigen Larven loszuwerden. Zunächst einmal sollten Sie den befallenen Topf bis zur Kante unter Wasser setzen. Auf diese Weise locken Sie die Würmchen an die Oberfläche, wo Sie sie schnell und einfach absammeln können. Diese Methode eignet sich laut dem Magazin Haus.de allerdings nur für starke Pflanzen mit gutem Wurzelwerk.

Bei einem größeren Befall sollten Sie Ihre Pflanze vorsichtig aus dem Topf nehmen und die Wurzeln abschütteln, um sie grob von Erde und Engerlingen zu befreien. Mit einem starken Wasserstrahl spritzen Sie dann den Wurzelballen sowie die Innenseite des Blumentopfs ab, um verbliebende Engerlinge und noch nicht geschlüpfte Eier zu entfernen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Pflanze ein Umtopfen nicht verkraften würde, können Sie außerdem auf die Wirkstoffe des Neembaums zurückgreifen. Dieses natürliche Insektizid tötet die Larven ohne schädliche Chemikalien ab.

Auch die sogenannten Nematoden sind hilfreich gegen Engerlinge. Diese kleinen Fadenwürmer werden von den Larven gefressen, sind jedoch giftig für sie. Oftmals können Sie die kleinen Helfer einfach im Baumarkt kaufen.

Wie Sie einem Befall mit Engerlingen vorbeugen

Leider werden schädliche Engerlinge im Blumentopf meist erst spät entdeckt, da sie sich unter der Oberfläche aufhalten, um die Wurzeln der Pflanze anzufressen. Oft wissen Gärtner also erst, dass ihre Pflanze einen Befall hat, wenn es schon fast zu spät ist. In vielen Fällen geraten Engerlinge über den Kompost an Ihre Pflanze. Bevor Sie einen Blumentopf also mit dem fruchtbaren Substrat befüllen, sollten Sie Ihren Komposthaufen auf schädliche Larven prüfen.

Hilfreich ist außerdem, Ihre Pflanzen regelmäßig umzutopfen und von Unkraut zu befreien. Engerlinge gedeihen am besten in festen Böden, deshalb lohnt es sich, die Erde in Ihren Blumentöpfen in regelmäßigen Abständen aufzulockern. Die Gewächse in den warmen Monaten nach draußen zu stellen hat nicht nur den Vorteil, sie direktem Sonnenlicht auszusetzen, sondern gibt außerdem natürlichen Fressfeinden der Engerlinge Zugang zu den Töpfen. Im Mai und Juni sollten Sie Ihre Pflanzen dann jedoch mit einem Insektennetz schützen, damit Mai- und Junikäfer ihre Eier nicht in den Blumenkübeln ablegen können.