Faszination stilles Örtchen: Was Erfinder verbessern wollen

E. Vassaux stellt Klopapierrollen mit Beleuchtung beim Erfindersalon vor. © Christiane Oelrich/dpa

Geistesblitze am stillen Örtchen sind keine Seltenheit, und auch das Örtchen selbst kann von solchen profitieren. Sagen Erfinder. Wer braucht keine Klopapierrolle mit Beleuchtung?

Genf - Es war tatsächlich ein Geistesblitz „bei der täglichen Sitzung“, wie Uwe Bezold sagt, also auf der Toilette. Dort sinniert der Ingenieur aus Bayreuth, der in Zürich in einem Bürohaus arbeitet - wo viele die gleichen Toiletten benutzen - über die Klobürste.

Uwe Bezold aus Bayreuth bedient beim Erfindersalon ein Desinfektionssystem für den Griff von Klobürsten. © Christiane Oelrich/dpa

„Fast alles geht inzwischen kontaktlos: das Abziehen, das Reinigen der Klobrille, der Wasserhahn, ein Spender für Desinfektionsmittel - aber die Klobürste muss jeder am Griff anfassen“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur beim Erfindersalon in Genf. „Das ist doch eine Lücke in der Hygienekette.“

Und so entwickelt Bezold mit einfachen Mitteln - „ein bisschen Blech und Plastik“ - ein Klobürsten-Gestell. Bei „Cleanstem“ gleiten auf Pedaltritt Greif-Arme mit Desinfektionsmittel an dem Griff hinunter. Krankenhäuser, Altenheime, Hotels, Restaurants - er sieht ein breites Feld für seine Erfindung, und sucht wie Hunderte Aussteller auf dem Erfindersalon Geschäftspartner, die seine Idee aufgreifen wollen.

Die Erfindermesse findet bis zum 30. April statt. Natürlich geht es dort um knallharte Geschäfte: Mehr als 800 Aussteller suchen finanzkräftige Investorinnen und Investoren.

80 Prozent der Aussteller sind Firmen und Institute, die Lösungen für knifflige Technologieprobleme oder Innovationen in Bereichen wie Umwelt und Mobilität vorstellen, und mehr als die Hälfte kommen aus China einschließlich Hongkong. Tüftler, die in der heimischen Garage an Erfindungen für Alltagsprobleme basteln, sind eher rar, aber es gibt sie.

Kleiner Helfer fürs Töpfchen-Training

Bei Lucyle Carrara aus Genf war es Sohn Aaron, der sie beim leidigen Thema Töpfchen-Training auf eine „klo-reiche“ Idee brachte. Sie hat den schwarzen Sticker „Crocodisk“ entwickelt, der ins Töpfchen geklebt wird und beim Bepinkeln ein buntes Krokodil oder Einhorn zum Vorschein bringt. Damit sei es ein Kinderspiel gewesen, Aaron auf das Töpfchen zu bekommen.

Der Sticker lasse sich auch in die Kloschüssel kleben, sagt Carrara. „Zielpinkeln, um ein buntes Krokodil zum Vorschein zu bringen, zieht übrigens auch Väter von Kleinkindern an“, sagt sie lachend. Der Sticker ist beim Reinigen unverwüstlich, und ein Beitrag zum Umweltschutz, findet Carrara, denn je schneller die Kinder sauber seien, desto weniger Windeln würden gebraucht.

Und dann gibt es noch die Klopapierrolle mit Beleuchtung. Das Gestell Toadylight lässt die Rolle wie einen Pilz aussehen, die bucklige Oberfläche leuchtet im Dunkeln durch Phosphoreszenz in gelb, grün oder orange. Der Genfer Eric Vassaux sagt, viele Leute wollten beim nächtlichen Toilettengang kein Licht einschalten. Sie fänden zwar dem Weg zum stillen Örtchen blind, oft aber nicht das Papier.

„Nicht jeder hat eine Klopapierrollenhalterung. Oft steht die Rolle irgendwo auf einem Schränkchen oder dem Fußboden“, sagt er. Deshalb das Licht. Das Gestell lässt sich auch mit Saugnapf an der Wand befestigen. Für rund 50 Euro, meint er, könne dies an Mann und Frau gebracht werden.

Beckenboden-Training mit Magnetstimulation

Mit dem Toilettengeschäft in weitestem Sinne befasst sich auch die Firma QRC aus Liechtenstein. Sie verspricht, die Beckenboden- und andere Rumpfmuskeln ganz ohne Anstrengung zu trainieren. Das könne Inkontinenz und Rückenschmerzen heilen, sagt Geschäftsführer Emiel Spiessens. „Im Alter lässt die Muskelkraft nach, und diese Muskeln gezielt zu trainieren, ist schwierig“, sagt er.

Emiel Spiessens, Geschäftsführer QRS Magnovit, sitzt auf einem Stuhl, der ohne Anstrengung über pulsierende Magnetstimulation die Beckenboden- und andere Rumpfmuskeln stimuliert. © Christiane Oelrich/dpa

Wer auf seinem Sessel Platz nimmt, spürt die pulsierende Magnetstimulation in der Sitzfläche wie ein Kribbeln am Allerwertesten, das ist alles. Die Muskelarbeit werde aber getan, versichert er. Krankenhäuser und Altenheime hätten schon von anhaltenden Erfolgen berichtet. dpa