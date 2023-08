Fuchsien - die Tänzerinnen mit den bunten Röckchen

Von: Gisela Busch

Den Fuchsien gehört ihre Leidenschaft: Rosi Friedl kultiviert 600 verschiedene Arten und Sorten, davon 70 winterharte Formen, in ihrer Gärtnerei. © privat/nh

Fuchsien sind Gehölze und blühen vom Juni bis zum Frost – Viele Sorten sind winterhart

Mit weißem Rüschenrock: „Madame Cornelissen“ © Rosi Friedl

Es gibt Blüten, deren Charme kann man nur schwer widerstehen: etwa, wenn sie sich wie grazile Ballerinas mit dunkelvioletten Blütenröckchen und tiefkarminrosa Kelchblättern im Sommerwind zu tanzen scheinen: Fuchsien gehören zu den extravagantesten Sommerblumen und werden besonders für ihre auffälligen Farbkombinationen geschätzt. So manch alte Sorte, wie etwa die reichblühende ´Charming´, die der englische Züchter James Lye im Jahre 1887 vorstellte, sind bis heute eine Empfehlung, erklärt Fuchsgärtnerin Rosi Friedl. Die Vorsitzende des Fuchsien-Freundeskreises München hat die Fuchsie einst im heimischen Garten von Mutter und Großmutter kennen- und schätzen gelernt. In ihrer Gärtnerei bayerischen Markt Indersdorf kultiviert sie rund 600 Arten und Sorten, darunter auch 70 winterharte Formen. Letztere überstehen – anders als die meisten Arten der aus den Bergwäldern Südamerikas stammende Zierpflanze – auch in unseren Breitengraden die Winter im Freiland.

Fuchsien wurden 1695 in der Karibik entdeckt

Die Grazien mit den hängenden Blütenkronen und den deutlich hervorstehenden Staubgefäßen wurden 1695 von dem französischen Botaniker Charles Plumier auf Santo Domingo entdeckt und 1703 nach dem deutschen Botaniker Leonart Fuchs benannt. Sie werden vor allem für ihre zahlreichen Farbvariationen geschätzt, die seither durch Kreuzung und Zucht entstanden sind. Bei der Beschreibung der Blütenfarben wird unterschieden zwischen den oberen Kelchblättern und den Blütenblättern (dem „Röckchen“), wobei diese bei den meisten Sorten unterschiedlich gefärbt sind.

Viele Gartenfreunde verwenden Fuchsien bisher nur als einjährige Sommerblume in Kübeln oder Balkonkästen, die nach einer Saison entsorgt werden. Dabei seien Fuchsien doch niemals klassische Einjährige gewesen. „Auch an ihren ursprünglichen Naturstandorten ist es normal, dass sie bei Frost zurückfrieren und dann wieder neu austreiben“, sagt Friedl.

Manche Arten der Gehölze sind winterhart und mehrjährig

Als „winterharte Fuchsien“ bezeichnet man laut Friedl solche Pflanzen mit gut eingewurzeltem Wurzelballen, die im Winter über den Boden zurückfrieren und ab April oder Mai wieder aus dem Boden austreiben – ganz ähnlich wie Stauden. „Winterharte Fuchsien müssen deshalb immer in Beete gepflanzt werden, da sie nur so frei wurzeln können“, erklärt die Expertin. Optisch seien die winterharten Sorten übrigens nicht also solche erkennbar. Sie werden sorten-echt vermehrt und sollten beim Kauf ein Namensetikett tragen, dass auf ihre Frosthärte (Winterhärtezone 6, bis minus 23 Grad) hinweist. Winterharte Fuchsien wachsen zum größten Teil stehend aufrecht stehend, manche haben bogig überhängende Zweige und es gibt sogar einige Sorten, die als Bodendecker wachsen.

„Mehrjährige Fuchsien“ müssten dagegen stets frostfrei überwintert werden. Ihre Triebe verholzen mit der Zeit und man könne aus diesen Pflanzen schöne knorrige Büsche und Hochstämme ziehen. Für kompakten Wuchs müssen sie regelmäßig zurückgeschnitten werden.

Hans-Jürgen Schnur Deutsche Fuchsien-Gesellschaft © Privat

Lange Blütezeit vom Sommer bis zum Frost

Was man dabei alles beachten muss, erklärt Rosi Friedl auf der Internetseite der Deutschen Fuchsien-Gesellschaft (deutsche-fuchsien-ges.de/fuchsie/pflege/schneiden). Deren Vorsitzender, Hans-Jürgen Schnur aus Springe bei Hannover, freut sich über die ungebrochene Nachfrage nach winterharten Fuchsien seit einigen Jahren. Trotz des Zurückfrierens könnten viele Sorten in nur einer Saison beträchtliche Höhen erreichen und zu Sträuchern von bis zu einem Meter Durchmesser heranwachsen. Vor allem eine Eigenschaft liebt Schnur an der Freiland-Fuchsie: „Das Tollste ist, dass sie monatelang blüht – nämlich vom Juni bis zum ersten Frost.“ Dazu braucht sie kaum Pflege.

Zwei Grazien in zartrosa: „Whiteknights Pearl“ © Rosi Friedl

Bei winterharten Fuchsien empfiehlt Fuchsiengärtnerin Friedl, nur die vorjährigen Stengel im Frühjahr bis auf 20 bis 30 Zentimeter abzuschneiden – zum Einen, damit die ab April oder Mai herauskommenden neuen Triebe etwas Schutz haben, zum Anderen, damit man, vor allem bei spät austreibenden Sorten, nicht vergisst, dass an dieser Stelle noch etwas heraus kommen und Platz beanspruchen wird.

Wichtig beim Pflanzen: die Wurzeln durch Stauden beschatten

„Entgegen einer weitverbreiteten Meinung ist die Fuchsie auch keine Schattenpflanze, sondern gedeihe in voller Sonne am prächtigsten“, betont DFG-Chef Schnur. Allerdings benötige das aus dem Regenwald stammende Gehölz eine Unterpflanzung, die den Wurzeln Schatten spendet und eine Austrocknung des Bodens verhindert.

Zwei Knallfarben – rot und violett – kombiniert die Sorte Fuchsia „Margaret“. © Rosi Friedl

Als Schattenspender geeignet sind Bodendecker wie zum Beispiel Gedenkemein (Omphalodes verna), Polster-Sedum, Zwerg-Mispeln (Cotoneaster), Golderdbeere (Waldsteinia ternata) und Dickmännchen (Pachysandra terminalis). Aber auch dekorative Blattschmuckstauden wie Farne, Funkien (Hosta) und weiß-panaschierter Kaukasischer Efeu (Hedera colchica ´Dentata Variegata´) schattieren den Wurzelbereich der Fuchsien, sorgen für an angenehmes Kleinklima und bilden zugleich eine grüne Kulisse für die extravaganten Blütenschönheiten.

Pflege, Pflanzung und Rückschnitt von winterharten Fuchsien Fuchsien (botanisch: Fuchsia) zählen wegen ihrer Blütenfülle zu den absoluten Rennern unter den Zierpflanzen im Garten. Ganz besonders werden die exotischen Pflanzen für ihre zahlreichen Farbvariationen geschätzt.

Winterharte Fuchsien kauft man am besten in einem Fachbetrieb oder gleich in einer Fuchsiengärtnerei (Info: deutsche-fuchsien-ges.de/fuchsie/bezugsquellen). Die Pflanzzeit beginnt frühestens ab Ende Mai (nach den Eisheiligen) und endet spätestens Ende August, damit die Gehölze vor dem Frost ausreichend Zeit zum Wurzelwachstum haben. Der Standort sollte sonnig sein, wobei es die Pflanze am Wurzelballen schattig mag, was durch Mulchen oder die Umpflanzung mit Bodendeckern erreicht wird. Laut Fuchsienexperte Schnur komme es durchaus vor, dass sich die gleiche winterharte Sorte an unterschiedlichen Standorten ganz unterschiedlich entwickeln kann, etwa was Wuchshöhe und -form betrifft. Ideal ist ein normaler, durchlässiger Boden mit einem pH-Wert von 5,5,bis 6,5. Um Staunässe zu vemeiden, sollten Lavasplitt, Sand oder Lauberde eingearbeitet werden. Dünger ist nur bei besonders nährstoffarmen Böden zu empfehlen und dann auch nicht zu häufig. Je nach Gartenlage kann ein Winterschutz ratsam sein, etwa aus Obstlaub und Fichtenreisig. Im Pflanzjahr muss die Fuchsie auf jeden Fall einen Winterschutz erhalten. Laut Schnur leistet hier eine selbstgebastelte Umrandung aus Drahtresten, die – mit Laub und Fichtenreisig gefüllt – gute Dienste. Sie verhindert, dass Vögel die Blätter beiseite scharren oder der Herbstwind den Schutz davonfegt. Entweder im Herbst oder im zeitigen Frühjahr ist ein Rückschnitt empfehlenswert. Zwar erreicht die Pflanze dann womöglich eine geringere Endhöhe, bleibt aber im Wuchs kompakter und bekommt eine hübsche, breite Wuchsform. Nicht zurückgeschnittene Fuchsien können in höherem Alter im unteren Bereich etwas kahl aussehen.

Für robuste Sorten ist Winterschutz kein Muss

In punkto Winterschutz hat Fuchsienexperte Schnur in seinem eigenen Garten die Erfahrung gemacht, dass die Pflanzen im Freiland selbst harte Winter mit bis zu minus 20 Grad Kälte ohne Abdeckung überstehen. Allerdings gelte das nur für ausgepflanzte Exemplare und nicht für Fuchsien in Töpfen oder Balkonkästen. Grundsätzlich sei es ratsam, die jeweilige Klimazone in seiner Region zu beachten. Allerdings könne es sogar in ein und demselben Garten auf engstem Raum unterschiedliche Bedingungen geben: warme, geschützte Standorte und „Kaltluftschneisen“ mit deutlich rauerem Kleinklima.

Kaum Schädlingsgefahr - Schnecken mögen Fuchsien nicht

Wenn im Frühsommer der junge Fuchsien-Austrieb etwa zehn Zentimeter groß geworden sei, müsse man sich auch wegen Fraßfeinde keine Sorgen mehr machen, sagt Schnur: „Schädlinge und Schnecken finden keinen Gefallen an Fuchsien“. Wer Probleme mit Wühlmäusen im Garten habe, könne die Pflanzen zum Schutz vor Wurzelfraß auch in Drahtkörbe (zwei Zentimeter Maschenweite) einsetzen.

Trägt rosa Kelchblätter zum lila Glockenrock: die Sorte „Query“. © Rosi Friedl

Für die Gartengestaltung mit Fuchsien hat Rosi Friedl noch ein paar grundsätzliche Tipps parat: „Mit Höhen gestalten, Schwerpunkte setzen, mit anderen Blattgrößen kombinieren und buntlaubige Fuchsien als Lichtpunkte setzen“. Dann heißt es „Bühne frei“ für die grazilen Tänzerinnen.

Informationen bei der Fuchsien-Gärtnerei Rosi Friedl in Markt Indersdorf/Bayern. Eine Liste mit empfehlenswerten winterharten Arten und Sorten gibt es hier. Fuchsien-Fans tauschen sich seit 1981 aus in der in Frankfurt gegründeten Deutschen Fuchsien-Gesellschaft (DFG) aus. Der Verein vertreibt eine 60-seitige Broschüre über winterharte Fuchsien (7 Euro) mit Sortenbeschreibungen, informiert über Neuheiten und bietet einen Pflege-Ratgeber zum Download an. Weitere Informationen unter Telefon 0 50 41/6 39 55. Fuchsia-Finder mit Sortenbeschreibungen und Pflanzendatenbank unter fuchsiafinder.com Eine Winterhärtezonen-Karte für Gehölze gibt es beim Deutschen Pflanzenforum.