Gartenhummel zum Gartentier des Jahres gewählt

Teilen

Die Gartenhummel ist Gartentier des Jahres 2023. © picture alliance / dpa

Die Gartenhummel gehört zu den häufigen Hummelarten in Deutschland. Sie gilt außerdem als wichtiger Bestäuber von Pflanzen. Ein Titel schenkt ihr nun besondere Beachtung.

Duderstadt/Berlin - Die Gartenhummel ist Gartentier des Jahres 2023. Das gab die Heinz-Sielmann-Stiftung nun nach einer Publikumsabstimmung im Internet bekannt.

Die Hummel erhielt demnach rund 4400 der rund 11.000 abgegebenen Stimmen. Auf den weiteren Plätzen folgen der Regenwurm und der Schwalbenschwanz. Auch Arten wie Mönchsgrasmücke, Mauswiesel und der Goldglänzende Rosenkäfer standen zur Wahl.

„Das starke Votum für die Gartenhummel in diesem Jahr zeigt uns, dass viele Menschen über die Bedeutung der Hummeln als Bestäuber von Pflanzen mittlerweile Bescheid wissen“, erklärte Sprecher Florian Amrhein.

Die Gartenhummel gehört laut der Stiftung zu den häufigen Hummelarten in Deutschland und Europa. Mit ihrem langen Rüssel kann sie demnach bis zu zwei Zentimeter tief in Blüten hinabtauchen. So kommt sie auch an den Nektar besonders tiefgründiger Blütenkelche heran. Daher gilt sie als wichtiger Bestäuber vieler Wild- und Nutzpflanzen. dpa