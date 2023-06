Mit den richtigen Methoden und Sorten den Wasserverbrauch von Gemüseanbau reduzieren

Teilen

Die Zwiebel kommt auch mit wenig Wasser aus. Aber wenn sie mehr bekommt, werden die Knollen größer. © Shotshop/Imago

Wenn Sie Gemüse im Garten selbst anbauen, brauchen Sie vor allem im Sommer viel Wasser. Dabei lassen sich Ressourcen einfach schonen – mit einigen Tricks und den richtigen Gemüsesorten.

Mehr zum Thema Wie Sie mit den richtigen Methoden und Sorten Ihren Wasserverbrauch beim Gemüseanbau reduzieren

Wer gerne Gemüse anbauen möchte, aber mit trockenen Bedingungen oder einem begrenzten Wasservorrat zu kämpfen hat, findet in diesem Artikel hilfreiche Tipps. Es werden verschiedene Gemüsesorten vorgestellt, die besonders wenig Wasser benötigen und auch in trockenen Gartenbedingungen gedeihen. Von Zucchini und Tomaten bis hin zu Paprika und Auberginen gibt es eine Vielzahl von robusten Pflanzen, die auch in wasserarmen Regionen angebaut werden können.

Doch wie genau kann man diesen Gemüsesorten helfen, mit wenig Wasser auszukommen und trotzdem eine gute Ernte zu erzielen? Welche Pflegemaßnahmen und Anbaumethoden sind besonders effektiv? Erfahren Sie mehr über die besten Gemüsesorten für trockene Bedingungen und holen Sie sich wertvolle Tipps für Ihren wasserarmen Garten auf 24garten.de.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Ines Alms sorgfältig überprüft.