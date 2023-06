Tupperdose riecht nach Zwiebeln? Tipp mit Zeitungspapier sorgt für frischen Duft

Von: Andrea Stettner

Teilen

Frischhaltedosen aus Plastik nehmen schnell unangenehme Gerüche der Speisen an, die darin aufbewahrt werden. Einfache Hausmittel können helfen – wie etwa Zeitungspapier.

Wenn wir Lebensmittel in Tupperware-Behältern aufbewahren, sollten diese auch gut riechen. Doch manchmal können sich hartnäckige Gerüche wie Knoblauch oder Zwiebeln in den Behältern festsetzen. Keine Sorge: Mit einfachen Hausmitteln wie Zeitungspapier, Backpulver und Essig können Sie diese unerwünschten Gerüche schnell und nachhaltig beseitigen. Hier sind einige bewährte Tipps zur Geruchsentfernung aus Tupperdosen und anderen Plastikbehältern wie Brotzeitbox und Co.:

1. Trick mit Zeitungspapier

Bevor Sie mit der Geruchsentfernung beginnen, spülen Sie die Tupperware gründlich mit warmem Wasser aus. Verwenden Sie dabei mildes Spülmittel, um Fettreste zu entfernen. Dies ist wichtig, um die Behälter optimal vorzubereiten. Dann kann es losgehen:

Ein einfacher Trick, um unangenehme Gerüche zu entfernen, besteht darin, eine Handvoll zerknülltes Zeitungspapier in den Tupperware-Behälter zu geben. Das Zeitungspapier absorbiert die Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft. Verschließen Sie den Behälter mit dem Deckel und lassen Sie ihn über Nacht stehen. Am nächsten Tag entfernen Sie das Zeitungspapier aus der Tupperware und spülen sie gründlich mit warmem Wasser aus. Achten Sie darauf, dass keine Zeitungspapierreste im Behälter verbleiben.

Plastikdosen nehmen gerne unangenehme Gerüche an. Hausmittel sorgen schnell wieder für frischen Duft. © Marco Stepniak/Imago

2. Backpulver für hartnäckige Gerüche

Wenn der Geruch immer noch vorhanden ist, können Sie Backpulver verwenden. Geben Sie einen Teelöffel Backpulver in den Behälter und fügen Sie warmes Wasser hinzu. Rühren Sie um, bis sich das Backpulver vollständig aufgelöst hat. Lassen Sie die Mischung für einige Stunden einwirken und spülen Sie sie dann gründlich aus. Das Backpulver neutralisiert unangenehme Gerüche effektiv.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

3. Essig als natürlicher Geruchskiller

Ein weiteres wirksames Hausmittel ist Essig. Gießen Sie etwas Essig in den Behälter und fügen Sie warmes Wasser hinzu. Lassen Sie die Lösung für mindestens eine Stunde einwirken. Anschließend spülen Sie die Tupperware gründlich aus, um sicherzustellen, dass der Essiggeruch verschwunden ist. Essig neutralisiert nicht nur Gerüche, sondern wirkt auch antibakteriell.

4. Kaffeepulver für frischen Duft in der Tupperdose

Kaffeepulver ist nicht nur zum Aufbrühen von Kaffee geeignet, sondern kann auch helfen, unangenehme Gerüche aus Plastikdosen zu entfernen. Geben Sie einfach einen Esslöffel Kaffeepulver in den Behälter und verschließen Sie ihn. Lassen Sie das Kaffeepulver über Nacht wirken und spülen Sie die Frischhaltedose am nächsten Tag gründlich aus. Das Kaffeepulver absorbiert die Gerüche effektiv und hinterlässt einen angenehmen, leicht kaffeearomatischen Duft.

Zehn einfache Tricks, mit denen Sie unangenehme Gerüche aus der Küche verbannen Fotostrecke ansehen

5. Zitronensaft gegen hartnäckige Gerüche in Plastikdosen

Ein weiteres Hausmittel, das sich zur Geruchsbekämpfung eignet, ist Zitronensaft. Pressen Sie den Saft einer Zitrone aus und geben Sie ihn in den Behälter. Fügen Sie warmes Wasser hinzu und lassen Sie die Mischung für einige Stunden einwirken. Anschließend spülen Sie die Tupperware gründlich aus. Zitronensaft entfernt nicht nur unangenehme Gerüche, sondern hinterlässt auch einen frischen Zitrusduft.

Diese natürlichen Methoden helfen, um Ihren Tupperdosen einen erfrischenden Duft zu verleihen und unangenehme Gerüche effektiv zu beseitigen. Je nach Vorliebe können Sie zwischen Zeitungspapier, Kaffeepulver, Zitronensaft, Backpulver oder Essig wählen und die Methode anwenden, die für Sie am besten funktioniert. Ihre Tupperware hat sich verfärbt? Auch unschöne Flecken lassen sich mit Hausmitteln wieder beseitigen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.