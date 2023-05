Geben Sie Natron in die Spülmaschine – es verlängert die Lebenszeit Ihres Geräts

Von: Andrea Stettner

Spülmaschinen benötigen hin und wieder eine Reinigung, damit das Geschirr weiterhin sauber wird. Natron hat sich als Hausmittel dabei bestens bewährt.

Die Spülmaschine gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Haushaltsgeräten in der Wohnung. Sie erspart uns täglich viel Zeit und Aufwand. Doch im Laufe der Zeit können sich unansehnliche Ablagerungen im Inneren bilden, welche die Leistung der Maschine beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen kann. Eine regelmäßige Reinigung der Spülmaschine ist daher absolut notwendig, damit Geschirr, Besteck, Pfannen & Co. auch weiterhin blitzsauber werden. Eine bewährte und umweltfreundliche Methode zur Reinigung des Geschirrspülers ist die Verwendung von Natron.

Warum muss die Spülmaschine regelmäßig gereinigt werden?

Spülmaschinen lassen sich mit Natron wunderbar reinigen. © AndreyPopov/Imago

Die Spülmaschine ist ein feuchter und warmer Ort, der sich hervorragend für das Wachstum von Mikroorganismen eignet. Durch den täglichen Gebrauch können sich Kalk, Fett, Speisereste und andere Verunreinigungen in den verschiedenen Teilen der Spülmaschine ansammeln. Wenn diese Ablagerungen nicht entfernt werden, können sie

zu Geruchsproblemen,

einer Beeinträchtigung der Spülleistung

und sogar zu Verstopfung der Abwasserrohre

führen. Darüber hinaus kann eine schlecht gereinigte Spülmaschine auch zu einer Verunreinigung des Geschirrs führen, was nicht nur unhygienisch, sondern auch lästig ist, wenn das Geschirr per Hand nachgespült werden muss. Dem kann jedoch vorgebeugt werden, wenn Sie regelmäßig Natron in Ihren Geschirrspüler streuen.

So reinigen Sie den Geschirrspüler mit Natron

Natron hat sich als natürliches Hausmittel schon oft bewährt, sei es zur Reinigung von Küchenschränken oder um verstopfte Abflüsse zu befreien. Zusammen mit Zitronensäure macht es Bakterien, Schimmelpilzen und schlechten Gerüchen im Geschirrspüler den Gar aus.

Bevor Sie mit der Reinigung der Spülmaschine loslegen, sollten das Gerät leer sein. Dann kann es auch schon losgehen:

Nehmen Sie zunächst das Sieb heraus und reinigen Sie es gründlich von Speiseresten.

Streuen Sie dann vier bis fünf Esslöffel Natron auf den Boden der Spülmaschine.

Anschließend füllen Sie drei Esslöffel Zitronensäure in das Spülmittelfach.

Stellen Sie die Spülmaschine auf eine mittlere Temperatur von etwa 50° und einen längeren Reinigungszyklus ein und starten Sie den Spülgang.

Nach Abschluss des Zyklus öffnen Sie die Spülmaschine und lassen Sie sie gründlich abkühlen.

Überprüfen Sie die Dichtungen und Düsen der Spülmaschine auf Rückstände und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer Zahnbürste, die in Natron eingetaucht wurde.

Setzen Sie das Sieb wieder ein und überprüfen Sie die Spülmaschine auf eine reibungslose Funktion.

Übrigens, nicht alles an Geschirr oder Kochutensilien darf in die Spülmaschine. Pfannen mit Anti-Haft-Beschichtung können etwa darunter leiden, genau wie scharfe Küchenmesser. Bei Weingläsern ist oft Spülen per Hand gefordert.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.