Wie hoch darf der Nachbar seine Hecke wachsen lassen?

Von: Andrea Stettner

Hecken schlucken viel Licht, was nicht jeden Anwohner freut. Wie hoch der Bewuchs auf dem Nachbargrundstück sein darf, ist aber genau geregelt.

Eine immergrüne Hecke, sei es die beliebte Thuja oder der umstrittene Kirschlorbeer, schützt Bewohner vor aufdringlichen Blicken und bringt Farbe in den Garten, ohne dabei viel Platz einzunehmen. Doch leider werfen hohe Hecken auch lange Schatten, zum Leidwesen der Nachbarn. So mancher Anwohner stört sich deshalb am hohen Heckenbewuchs auf dem Nachbargrundstück. Die gute Nachricht: Beliebig hoch darf eine Hecke nicht wachsen. Wie hoch genau, und welche Abstände zur Grundstücksgrenze eingehalten werden müssen, ist in Deutschland jedoch nicht einheitlich festgelegt.

Wo ist die Heckenhöhe geregelt?

Wie hoch darf die Hecke des Nachbarn sein? © imago/blickwinkel

Die rechtliche Grundlage zur erlaubten Heckenhöhe ist an vier Stellen geregelt: im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 903 – 924 BGB), im Landes-Nachbarschaftsrecht, in der Landesbauordnung sowie in der Ortssatzung.

Ein Großteil der Vorschriften zum Heckenbewuchs ist über die Bundesländer sowie die jeweilige Kommune geregelt. Etwa, wenn es um die Mindestabstände von Bäumen und Sträuchern zur Grundstücksgrenze geht, oder Höhen von Hecken und deren Gestaltung. Nimmt Ihnen also die Hecke des Nachbarn zu viel Licht weg oder Sie wollen selbst eine neue Hecke anlegen, erkundigen Sie sich am besten bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften.

Zusätzlich können im Grundbuch Nachbarschaftsrechte dokumentiert werden, die bei einem Hausverkauf an den Nacheigentümer übergehen.

Tabelle: So hoch darf die Hecke maximal sein

Generell gilt, dass Hecken nicht direkt auf der Grundstücksgrenze eingepflanzt werden dürfen (Ausnahme: es wird eine gemeinsame Hecke gepflanzt), sondern einen gewissen Mindestabstand zur Grundstücksgrenze einhalten müssen. In der Regel beträgt dieser Abstand mindestens 50 cm, wenn die Bepflanzung nicht höher als zwei Meter ist. Je weiter weg die Hecke von dieser Grenze ist, desto höher darf sie wachsen. Bei Höhe und Abstand kann es jedoch regionale Unterschiede geben.

Welche Heckenhöhe und Mindestabstände über die einzelnen Bundesländern festgelegt sind, zeigt die folgende Tabelle.

Bundesland Höhe der Hecke Grenzabstand zum Nachbarn Baden-Württemberg max. 180 cm mindestens 50 cm über 1,80 cm 50 cm + zusätzliche Höhe in cm Bayern max. 200 cm 50 cm über 200 cm über 200 cm Berlin max. 200 cm 50 cm über 200 cm mindestens 100 cm Brandenburg mindestens ein Drittel der Gesamthöhe der Hecke Bremen Kein Nachbarrechtsgesetz Hamburg Kein Nachbarrechtsgesetz Hessen bis 120 cm 25 cm bis 200 cm 50 cm über 200 cm 75 cm Mecklenburg-Vorpommern Kein Nachbarrechtsgesetz Niedersachsen bis 120 cm 25 cm bis 200 cm 50 cm über 200 cm 75 cm Nordrhein-Westfalen max. 200 cm 50 cm über 200 cm mindestens 100 cm Rheinland-Pfalz bis 100 cm 25 cm bis 150 cm 50 cm bis 200 cm 75 cm Saarland bis 100 cm 25 cm bis 150 cm 50 cm über 150 cm 75 cm Sachsen max. 200 cm 50 cm über 200 cm über 200 cm Sachsen-Anhalt bis 150 cm 50 cm bis 300 cm 100 cm Schleswig-Holstein bis 120 cm keine Regelungen über 120 cm mindestens ein Drittel der Gesamthöhe Thüringen bis 100 cm 25 cm bis 150 cm 50 cm bis 200 cm 75 cm über 200 cm Höhe in cm minus 125 ergibt Grenzabstand

Quelle: wohnglueck.de

Was passiert, wenn die Hecke zu hoch ist?

Wenn die Hecke Ihres Nachbarn die zulässige Höhe überschreitet, können Sie von ihm einen Rückschnitt einfordern. Dieses Recht erlischt jedoch, wenn die Verjährungsfrist, die es in manchen Bundesländern gibt, überschritten wurde (meist sind das fünf Jahre). Ist die Hecke des Nachbarn also schon immer so hoch, haben Sie wenig Chancen, einen Rückschnitt durchzusetzen. Hecken dürfen übrigens nicht das ganze Jahr über geschnitten werden – ein Heckenschnitt zur falschen Zeit kann ein saftiges Bußgeld nach sich ziehen. Und auch andere Gartenarbeiten, wie Bäume schneiden, kann teuer werden.

Sie selbst müssen sich übrigens ebenfalls an die geltenden Vorschriften zur Heckenhöhe halten, ansonsten darf der Nachbar laut eines Urteils des Landgericht Koblenz (AZ 13 S 6/20) die selbe Höhe in Anspruch nehmen.