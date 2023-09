Herbstdeko, um die Wohnung auf die graue Jahreszeit vorbereiten

Von: Clara Kistner

Sobald das Sommerende naht und die Temperaturen fallen, verbringen die meisten Menschen wieder mehr Zeit in den eigenen vier Wänden.

Damit Sie sich so richtig schön Zuhause einkuscheln können, empfiehlt es sich, das Eigenheim im Herbst wieder etwas aufzuhübschen. Denn wenn es draußen grau und dunkel wird, will man es zumindest drinnen noch schön warm und gemütlich haben. Wer sich nicht gleich einen teuren Schwedenofen einbauen lassen möchte, kann auch kostenschonender und mit weniger Aufwand für die kalten Jahreszeiten umdekorieren.

In der Herbstzeit mit mehr Stoffen arbeiten

Mit einer Kuscheldecke über der Sofalehne und neuen Dekokissen in warmen Farben, lässt sich spielend leicht ein besonders gemütlicher Wohnbereich schaffen. Aber auch in Form eines weichen Teppichs lässt sich etwas zusätzlicher Stoff ins Eigenheim integrieren. Farblich eignen sich besonders Naturtöne, wie beige, braun, und hellgrau, aber auch senffarben, bordeauxrot oder ein gedecktes orange für den Herbst.

Mit wenigen Handgriffen ist oftmals schneller eine gemütliche Atmosphäre geschaffen, als gedacht. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Ein neuer Teppich wertet Ihre Wohnung nicht nur optisch auf, sondern hält auch Ihre Füße bei herbstlichen Temperaturen schön warm. Schließlich läuft es sich auch in Kuschelsocken viel besser über einen Teppich, als den kalten Fliesen- oder Dielenboden. Felle, grob gestrickte Tagesdecken und eine dicke, weiche Bettwäsche für den Herbst laden schon optisch zum Einigeln ein.

Herbstdeko für die Wohnung: Es werde Licht

Gerade in den kühleren Jahreszeiten, wenn es draußen wieder früh abends dunkel wird, macht ein warmes, gemütliches Licht einen großen Unterschied. Viele kleine Lichtquellen werten den Raum dabei auf. Greifen Sie neben funktionalen Schreibtisch- und Leselampen auch ruhig zu dekorativeren Lichtquellen, wie Lavalampen und Lichterketten. Mit ihrem warmen orangeroten Licht dienen sie nicht nur rein der Atmosphäre, sondern spenden zusätzlich ausreichend Licht, um sich gemütlich einzukuscheln.

Auch eine sanfte Beleuchtung durch Kerzen in allen Farben und Formen macht jeden Raum gleich viel harmonischer. Mit wohlriechenden Aromakerzen bringen Sie neben gemütlichem Kerzenschein auch beispielsweise einen leckeren Vanille- oder Zimtduft in Ihre Wohnung.

Blumenkränze und -Gestecke für ein herbstliches Ambiente in der Wohnung

Gerade im Frühling und Sommer, wenn draußen alles wächst und gedeiht, holt man sich gerne frische Schnittblumen für den Wohnzimmertisch. Aber auch eine herbstlich dekorierte Wohnung verträgt etwas grün. Neben schönen Blumengestecken, bieten sich auch langlebige Zierkürbisse und robuste Kränze zum Schmücken der eigenen vier Wände an.

Wenn Sie an einem verregneten Samstagnachmittag etwas Zeit haben, ist einiges an Herbstdeko auch in wenig Zeit selbst gemacht. Denn auch aus getrockneten Blüten oder Orangenscheiben lassen sich wunderschöne Girlanden für die Wohnung selbst basteln.