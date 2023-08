Das Hexengebräu hilft Tomaten bei Blattläusen, Spinnmilben und Mehltau

Hausmittel-Mix

Geheimtipp für Tomatenliebhaber: Das Hexengebräu ist eine Mischung aus einfachen Hausmitteln, die es in sich hat. Und sie ist in fünf Minuten selbst gemacht.

Gesunden, kräftigen Tomaten kann so schnell nichts etwas anhaben. Aber wenn sie einen Regenschauer abbekommen, zu wenig gegossen werden oder einen Nährstoffmangel haben, kann sich die Situation schnell ändern. Schädlinge sowie Krankheiten finden ein Einfalltor. Das sogenannte Hexengebräu ist eine einfache Mischung aus vier einfachen Zutaten, die jeder zu Hause hat. Viele Hobbygärtner und auch schon manch Gärtner haben das Gebräu getestet und erfolgreich gegen Schädlinge wie Blattläuse und Spinnmilben oder gegen Pilzkrankheiten wie Kraut- und Braunfäule und Mehltau eingesetzt.

Das Hexengebräu einfach selber machen

+ Bevor man die Tomaten einsprüht, sollte man von Krankheiten befallene Blätter im Restmüll entsorgen. © Pond5 Images/Imago

Für das Hexengebräu benötigen Sie folgende Zutaten:

1-2 EL Rapsöl

8 g Backpulver oder Natron

1 Spritzer Spülmittel

1 TL Brennspiritus

Diese Zutaten mit einem Liter Wasser mischen und die Pflanzen damit bei Befall mit Pilzerkrankungen mindestens eine Woche lang ein Mal täglich besprühen (auch größere Abstände sind versuchsweise möglich): Vor allem die Tomatenblätter von oben und unten, den Wurzelbereich dabei aussparen. Zuvor sollte man die befallenen Blätter entfernen und im Restmüll entsorgen, damit sich die Krankheit nicht ausbreiten kann.

Manche Hobbygärtner lassen gegen Pilzerkrankungen erfolgreich Öl und Spülmittel weg, da vor allem ein zu dickflüssiges Öl die Blätter und Blüten verkleben kann. Hier kann man sich auch behelfen, indem man die Blätter einige Stunden nach Auftragen der Lösung mit klarem Wasser wieder abspült – Tomaten mögen das andererseits auch nicht so gern.

Gegen Schädlinge wird das Öl benötigt

Wenn Sie Schädlinge wie Blattläuse und Spinnmilben bekämpfen möchten, ist das Öl hingegen eine wichtige Zutat, da es die Atemwege der Tiere verklebt und sie so absterben lässt. Außerdem haftet die Mischung so besser an den Pflanzen. Die Schädlinge werden regelmäßig mit dem Hexengebräu besprüht, bis sie verschwinden. Die Wirkung des Backpulvers betrifft ebenfalls die Atmung der Tiere, indem es ihnen den Sauerstoff aus der Atemluft nimmt. Das Spülmittel dient vor allem dazu, Öl und Wasser gut zu einer Emulsion zu verbinden.

Natürlich lässt sich das Hexengebräu auch für andere Pflanzen anwenden, sowohl für Fruchtgemüse wie als auch für Zierpflanzen, zum Beispiel für an Rosenrost erkrankte Rosen.

