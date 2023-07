Welche Lebensmittel Sie bei Hitze ausnahmsweise im Kühlschrank lagern sollten

Von: Anne Hund

Sollte man Gemüse, Obst oder angebrochenes Speiseöl derzeit besser im Kühlschrank lagern? Diese Frage stellen sich bei diesen Temperaturen viele Verbraucher. Experten wissen Rat.

Im Sommer wird es in der Küche oft deutlich wärmer als sonst. Manche Lebensmittel wie zum Beispiel Gurken oder Tomaten könnten bei den herrschenden Temperaturen leichter verderben – weshalb man das ansonsten kälteempfindliche Gemüse der Zeitschrift Ökotest zufolge bei der sommerlichen Hitze ausnahmsweise sogar einige Zeit im Kühlschrank verstauen kann.

Noch besser ist es natürlich, man hat daheim einen Keller oder eine kühle Speisekammer; denn Tomaten können bei Kälte an Aroma verlieren und Gurken wässrig werden. „Aber wer beides nicht hat, kann natürlich bei Hitze für ein paar Tage auf den Kühlschrank ausweichen“, heißt es auf Oekotest.de. Das gelte auch für andere kälteempfindliche Gemüsesorten wie Paprika, Zucchini und Auberginen. „Allerdings sollten sie nicht zu lange im Kühlschrank bleiben und zügig verbraucht werden.“

Welche Obstsorten können bei Hitze in den Kühlschrank?

So ähnlich verhält es sich im Sommer bei vielen Obst-Sorten, darunter Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen oder Äpfel und Birnen, die bei Hitze „problemlos im Kühlschrank deponiert“ werden könnten. „Dort verlieren sie zwar mit der Zeit teils an Aroma, bleiben dafür aber länger frisch“, heißt es auf Oekotest.de. Einer der dort genannten Tipps: Man sollte die Früchte etwa eine Stunde vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank holen – „damit sich das volle Aroma entfalten kann.“

Grundsätzlich sollte man bestimmte Sorten nicht direkt nebeneinander legen. Denn beispielsweise Birnen, Äpfel, Pflaumen oder Nektarinen, aber zum Beispiel auch Tomaten, stoßen Ethylen aus – ein Reifegas, das anderes Obst und Gemüse schneller reifen lässt. Lagern Sie die Ethylen absondernden Obstsorten also besser isoliert, beispielsweise in Plastikbeuteln.

Bei Hitze: Schimmelgefahr bei geschnittenem Brot im Sommer?

Auch Brot könnte im Sommer schneller verderben. „Vor allem feucht-warmes Wetter setzt dem Backwerk zu. Dann sollte es lieber vorrübergehend in den Kühlschrank gelegt werden“, heißt es in dem Beitrag von Ökotest. „Ganze Brotlaibe halten sich dabei länger als geschnittenes Brot. Denn die Scheiben bieten Schimmelsporen eine größere Angriffsfläche.“ Alternativ könne geschnittenes Brot „eingefroren und portionsweise aufgetaut“ werden. „Weißbrot ist übrigens besonders anfällig für Schimmel. Am längsten frisch bleiben Schrot- und Vollkornbrote.“

Sollte man Speiseöle bei Hitze in den Kühlschrank stellen?

Wo sollte man angebrochenes Speiseöl am besten lagern? „Öle sollten Sie generell dunkel und kühl lagern. Ideal ist eine dunkle, kühle Speisekammer“, rät die Verbraucherzentrale auf ihrer Website. „Falls Ihnen kein solcher Raum zur Verfügung steht, stellen Sie die Ölflaschen in geschlossene Schränke, um vorzeitigen Verderb durch Lichteinfluss zu verhindern. Sie können Speiseöl auch immer im Kühlschrank aufbewahren“. Zumindest manche Öle könnten bei kühlen Temperaturen zwar „ausflocken“, so die Verbraucherzentrale. „Schaden tut ihnen das aber nicht. Sobald das Öl Zimmertemperatur erreicht hat, lösen sich die Flocken wieder auf.“ Man müsse in solchen Fällen lediglich daran denken, das Öl eine Weile vor der Verwendung aus dem Kühlschrank zu nehmen.