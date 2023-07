Tipp gegen Hitze in der Wohnung: PET-Flasche kühlt Räume sofort

Von: Andrea Stettner

Um Ihre Wohnung im Sommer herunterzukühlen, brauchen Sie weder eine teure Klimaanlage noch einen Ventilator: Eine simple Plastikflasche genügt.

Im Sommer klettert das Thermometer nicht selten auf über 30 Grad. Auch in der Wohnung wird es dann für viele unerträglich heiß, besonders im Dachgeschoss. Wer dann keine Klimaanlage hat, gerät richtig ins Schwitzen. Doch keine Sorge: Ein einfacher Kniff mit einer Plastikflasche kann überhitze Wohnungen ebenfalls herunterkühlen und die Raumtemperatur auf ein erträgliches Maß senken.

Flaschentrick kühlt überhitzte Wohnung im Nu

Im Sommer wird es nicht nur auf dem Balkon heiß. Auch die Wohnräume heizen sich schnell auf. © Jürgen Hanel/Imago

Alles, was Sie für den Flaschentrick brauchen, ist eine 1,5-Liter-PET-Flasche und Wasser. Und so funktioniert‘s:

Füllen Sie eine alte 1,5-Liter-Plastikflasche mit Leitungswasser und legen Sie diese über Nacht ins Gefrierfach.

Nehmen Sie die Flasche am nächsten Tag aus dem Gefrierschrank.

Stellen Sie die gefrorene Plastikflasche nun auf den höchsten Punkt im Raum, etwa auf ein Regal oder einen Schrank. Untersetzer nicht vergessen, denn es bildet sich Kondenswasser, das an der Flasche herablaufen kann.

Die Flasche kühlt nun den Raum merklich herunter. Ein 20-Quadratmeter-Zimmer soll etwa drei Stunden lang kühler sein. Bei größeren Zimmern können auch zwei oder drei Flaschen nötig sein.

Was sonst noch gegen Sommerhitze in der Wohnung hilft

Auch andere Tipps helfen dabei, Sommerhitze aus der Wohnung zu verbannen. Richtiges Lüften ist hier oft der Schlüssel: Statt in der glühenden Mittagshitze auf Durchzug zu schalten, öffnen Sie die Fenster lieber in den kühlen Morgen- und Nachtstunden. Tagsüber dann die Außenrollos schließen – das verhindert, dass die warmen Sonnenstrahlen in die Wohnung gelangen. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert auch der Alufolien-Trick, mit dem die Wohnung im Sommer angenehm kühl bleiben soll.