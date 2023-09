Hornissenschwarm: Frau erleidet allergischen Schock – wie schützt man sich vor den Insekten in der Wohnung?

Von: Anne Hund

Das Hornissennest befand sich in der Nähe einer Weide, wo die junge Frau unterwegs war. Bei einem anderen Notfall musste die Feuerwehr wegen eines Wespennestes in einer Wohnung ausrücken.

Nach einer Attacke von Hornissen Anfang September hat eine junge Frau in Dresden einen allergischen Schock erlitten. Das Opfer sei mehrfach in den Kopf gestochen worden und musste notärztlich behandelt werden, teilte die Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge nach dem Vorfall im Park mit. Der Bereich um die Weide, in der die Hornissen ihr Nest hatten, wurde demzufolge abgesperrt. In einem anderen Fall hatte ein Bewohner in München im August versucht, ein Wespennest im Rollladenkasten in der Wohnung zu entfernen – der Vorfall endete mit einem Einsatz der Feuerwehr.

Hornissen sind im September sehr empfindlich

Hornissen sind im September sehr empfindlich

Damit solche brenzligen Situationen gar nicht erst entstehen, sollte man sich von Hornissennester grundsätzlich fernhalten und Insekten nicht berühren oder einengen, raten Experten gerade angesichts der Jahreszeit. Das Hornissenvolk erreicht zwischen Mitte August und Mitte September seinen Entwicklungshöhepunkt – und kann dann „400 bis 700 Tiere“ zählen, schildert der Naturschutzbund Nabu auf seiner Website. Wer bereits weiß, dass er Allergiker ist, sollte – nach Absprache mit einem Arzt – immer sein Notfallset bereithalten und bei einem Stich sofort einen Arzt aufsuchen, wie die Polizei im Zusammenhang mit einem früheren Vorfall riet.

Wie tun bei einem Hornissennest in der Wohnung?

Hornissen bleiben „ohne vorausgegangene Störung friedlich“, betont der Bund Naturschutz in Bayern grundsätzlich in einem Beitrag auf bund-naturschutz.de. In der unmittelbaren Nähe des Nestes seien Hornissen aber bereit, ihren Staat bei Störungen zu verteidigen. „Im Umkreis von drei bis vier Metern um das Nest gilt grundsätzlich: Bitte nicht stören!“, so der wichtige Hinweis der Experten an der Stelle. Wer ein Hornissen- oder auch ein Wespennest daheim – sei es am überdachten Balkon oder zum Beispiel im Dachgebälk vorfindet –, sollte den Experten zufolge folgende Tipps beachten:

Keinesfalls sollte man das Nest erschüttern, etwa durch Hämmern oder Klopfen, betont der Bund Naturschutz.

Hektische Bewegungen sollte man vermeiden – „langsame Bewegungen tolerieren die Hornissen“, heißt es in dem Beitrag.

Die Flugbahn direkt am Nest sollte man „frei halten und den Landeplatz nicht manipulieren“.

Kleinkinder sollten wegen ihrer oft ungestümen Bewegungen vom Nest ferngehalten werden, so der wichtige Hinweis vom Bund Naturschutz, „eventuell durch einfache Absperrungen“.

Zudem sollte man den Experten zufolge vermeiden, dass Rauch in die Nähe des Nestes gelangt, und auch kein Motorenlärm, etwa von Rasenmähern, in der Nähe erzeugt werden. Auf keinen Fall mit dem Wasserschlauch auf das Nest spritzen.

„Hängt das Nest an einer problematischen Stelle, hilft oft eine einfache Absicherung, etwa ein Fliegengitter oder Perlenschnüre zur Wohnung hin“, schildert der Bund Naturschutz ebenfalls auf seiner Website.

Hornissennest in der Wohnung niemals selbständig entfernen

„Es kann Fälle geben, wo sich Mensch und Tier unbeabsichtigt und zum beiderseitigen Schaden ständig in die Quere kommen. Etwa wenn das Nest an einer überhaupt nicht tolerierbaren Stelle hängt oder Sie nachgewiesene Allergien haben“, heißt es zudem in dem Beitrag. Dann brauche man einen „Hornissenspezialisten“. „Auskunft geben die Unteren Naturschutzbehörden bei den Landratsämtern, manche Imkervereine oder der örtliche Bund Naturschutz“, informiert der Bund Naturschutz weiter. „Diese Spezialisten beraten vor Ort und können mit behördlicher Erlaubnis, wenn es keine andere Abhilfe gibt, die Nester manchmal versetzen.“

Auf keinen Fall sollte man ein Hornissennest selbständig versuchen, zu entfernen. Das kann nicht nur äußerst gefährlich sein, sondern ist zudem verboten. Auch Wespennester sind hierzulande durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt und dürfen nicht zerstört werden. Nur im begründeten Notfall ist eine Entfernung von Wespennestern möglich. Die Hornisse gilt sogar als besonders geschützt. „Sie darf nicht getötet, und ihr Nest darf nicht eigenmächtig entfernt oder zerstört werden. Auch für die Problemfälle brauchen Sie eine Genehmigung, bei der Sie die Hornissenkenner beraten“, schildert der Bund Naturschutz.

„Nester sollten Sie nur dort entfernen lassen, wo oft Kinder spielen oder Menschen in direkten Kontakt mit dem Nest kommen könnten“, betont auch der Nabu Niedersachsen auf seiner Website. Bei einem Hornissennest müsse man zwingend eine Fachkraft hinzuziehen.

Was tun, wenn eine Hornisse nachts ins Haus fliegt?

Gerade nachts kann es passieren, dass Hornissen, angelockt durch Licht, durchs offene Fenster in die Wohnung fliegen – und dann nicht mehr hinausfinden. In solchen Fällen sollte man das Licht in der Wohnung vorübergehend ausmachen und weit die Fenster öffnen, damit die Tiere durch den Luftzug nach draußen fliegen, so der Rat der Experten. Um sich vor hereinfliegenden Hornissen oder auch vor Wespen zu schützen, könne man die Fenster zudem mit einem einfachen Insektengitter verkleiden. Tipps, wie Sie sich zudem verhalten sollten, wenn sie sich von Wespen am Balkon gestört fühlen.