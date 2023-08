Ideen aus reifen Tomaten: Suppe, Saft oder Ketchup

Von: Joana Lück

Jedes Jahr dasselbe Szenario: Die Tomatenpflanze beschert mehr Früchte, als Gärtnerin und Gärtner essen können. Drei Ideen, was Sie aus den Tomaten zubereiten können.

Sommerzeit ist Erntezeit für Tomaten. Wer mit der Verarbeitung der leckeren Früchte nicht mehr hinterherkommt, der sucht nach neuen Ideen und Verwendungen. Denn lagern kann man das einmal geerntete Gemüse nur bedingt und nicht sehr lange. Verarbeiten Sie Tomaten doch stattdessen zu einem der folgenden Leckereien.

Aus reifen Tomaten lässt sich schnell Tomatensaft herstellen. © JB/Imago

Tomatensaft selbst machen

Für schnellen Tomatensaft benötigen Sie:

Reife Tomaten

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Optional: Zitronensaft, Tabasco, Worcestershire-Sauce oder andere Gewürze nach Geschmack

Für die Zubereitung waschen Sie die Tomaten gründlich unter kaltem Wasser. Schneiden Sie den grünen Stielansatz heraus. Schneiden Sie die Tomaten in kleinere Stücke, damit sie später leichter zu pürieren sind. Geben Sie die zerkleinerten Tomaten in einen Mixer oder eine Küchenmaschine. Pürieren Sie sie, bis eine glatte Flüssigkeit entsteht. Um Samen und grobe Stücke zu entfernen, gießen Sie den pürierten Tomatensaft durch ein feines Sieb oder ein Siebtuch in ein sauberes Gefäß und würzen Sie den Saft schließlich nach Wunsch. Gekühlt servieren.

Tomatensuppe schnell selbst machen

Folgende Zutaten benötigen Sie für schnelle Tomatensuppe

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel, gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 Dose (ca. 400 g)

gehackte Tomaten oder passierte Tomaten

2 Tassen Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Ein Hauch getrocknetes Basilikum oder Oregano

Optional: Sahne oder Kokosmilch zum Verfeinern

Für die Zubereitung erhitzen Sie das Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze. Geben Sie die gehackte Zwiebel und den Knoblauch hinzu und braten Sie sie an, bis sie weich und leicht goldbraun sind. Geben Sie die gehackten Tomaten oder passierten Tomaten in den Topf. Wenn Sie die Säure der Tomaten ausgleichen möchten, fügen Sie etwas Zucker hinzu. Gießen Sie die Gemüsebrühe in den Topf. Rühren Sie alles gut um und bringen Sie die Suppe zum Kochen.

Fügen Sie das getrocknete Basilikum oder Oregano hinzu. Man kann auch Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzufügen. Reduzieren Sie die Hitze und lassen Sie die Suppe für ca. zehn bis 15 Minuten köcheln, damit sich die Aromen gut vermischen können. Wer eine glatte Textur möchte, verwendet einen Stabmixer, um die Suppe direkt im Topf zu pürieren. Verfeinern Sie die Suppe gegebenenfalls mit Sahne oder Kokosmilch.

Ketchup selbst machen

Für schnellen selbstgemachten Ketchup benötigen Sie folgende Zutaten:

1 Dose (ca. 400 g) gehackte Tomaten oder passierte Tomaten

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, gehackt

1/2 Tasse brauner Zucker

1/2 Tasse Apfelessig



1 Teelöffel Salz

1 Teelöffel Salz 1 Teelöffel Senf

1/2 Teelöffel gemahlener Piment (optional)

1/4 Teelöffel gemahlener Ingwer

Eine Prise Nelkenpulver (optional)

Eine Prise Zimt (optional)

Eine Prise Cayennepfeffer (optional)

Erhitzen Sie etwas Öl in einem Topf bei mittlerer Hitze und geben Sie die gehackte Zwiebel und den Knoblauch hinzu und braten Sie sie an, bis sie weich und leicht goldbraun sind. Fügen Sie dann die gehackten Tomaten oder passierten Tomaten zu den angebratenen Zwiebeln und Knoblauch hinzu. Rühren Sie sie gut um. Geben Sie den braunen Zucker und den Apfelessig in den Topf. Mischen Sie alles gut und lassen Sie die Mischung einige Minuten köcheln, bis der Zucker sich aufgelöst hat.

Fügen Sie Salz, Senf, gemahlenen Piment, gemahlenen Ingwer, Nelkenpulver, Zimt und Cayennepfeffer hinzu. Diese Gewürze verleihen dem Ketchup seinen charakteristischen Geschmack. Lassen Sie die Mischung bei niedriger Hitze köcheln und reduzieren Sie sie, bis sie etwas eingedickt ist. Dies kann etwa 20-30 Minuten dauern. Rühren Sie sie gelegentlich, um ein Anbrennen zu verhindern.

Verwenden Sie einen Stabmixer oder einen herkömmlichen Mixer, um die Mischung zu pürieren und eine glatte Konsistenz zu erreichen. Lassen Sie den selbstgemachten Ketchup abkühlen und füllen Sie ihn dann in saubere, verschließbare Gläser oder Flaschen.

