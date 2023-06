Buchtipp: Das geniale Hochbeetbuch mit Anbauplänen und Pflanzideen

Im Hochbeet ist immer Erntezeit

Von: Gisela Busch

Gärtnern mit Gemüse im Hochbeet – das bedeutet nicht nur rückenschonendes Arbeiten im Stehen, sondern auch umfangreichen, vielseitigen und früheren Ernteertrag. © Hannes Eichinger/Panthermedia.net

Hochbeete werden bei Hobbygärtnern für den Anbau von Gemüse, Salat und Kräutern immer beliebter. Sie bieten Pflanzen-Vielfalt auf engstem Raum und bereichern den Speiseplan durch Biogemüse aus eigenem Anbau.

Ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon – Hochbeete haben viele Vorteile. Wer zum ersten Mal im Hochbeet gärtnert, wird bald feststellen, dass dort im Vergleich zum Anbau auf ebener Erde alles viel früher und üppiger wächst und deutlich frühere Erntezeiten mit hohem Ertrag möglich sind.

Der Grund: Hochbeete sind „Warmbeete“ in denen die Temperatur des Erdreiches im Vergleich zu den ebenerdigen Gartenflächen um bis zu ein bis vier Grad höher liegen kann. Die Erde im Kasten wird nämlich nicht nur von oben, sondern auch über die Seitenwände von der Sonne erwärmt. Dazu kommt die durch den Verrottungsprozess in den unteren Hochbeet-Schichten entstehende Wärme, welche zugleich eine bessere Nährstoffversorgung bewirkt, da sie die Arbeit der Bodenlebewesen ankurbelt. Außerdem bietet der überstehende Rand des Beetkastens – die oberste Substratschicht sollte etwa 20 Zentimeter darunter enden – Schutz vor kaltem Wind, was ebenfalls zu deutlich früheren Erntezeiten und besserem Ertrag beiträgt.

Auch lässt sich das Gärtnern rückenschonend im Stehen bewältigen und Schädlinge wie Schnecken haben es deutlich schwerer, an das leckere junge Gemüse heranzukommen. Beim Ertrag sind zwei bis drei Ernten im Jahr nichts Ungewöhnliches. Vor allem für mediterrane und wärmeliebende Gemüse ist ein Hochbeet also ideal.

Rund um Planung, Bau und Bepflanzung eines Hochbeets gibt es einiges zu beachten. Hier einige wichtige Fragen und Antworten.

Welche Hochbeet-Typen gibt es?

Im Handel gibt es vor allem steckfertige Bausätze aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, aber auch gemauerte Varianten sind möglich. Die meisten Hochbeete haben eine Tiefe von 70 bis 100 Zentimeter.

Unabhängig vom Material gibt es laut dem Gartenbauingenieur Ludwig Eberspächer vom Düngerspezialist Hauert Manna zwei Arten von Pflanzkästen: solche mit geschossenem Boden, die auch auf Terrassen und Balkonen aufgestellt werden können, und die klassischen Hochbeete für den Garten, die nur aus einem mit Spezial-Noppenfolie ausgekleidetem Rahmen bestehen, welcher nach unten zum Erdreich hin (sieht man vom empfehlenswerten Wühlmausgitter ab) offen ist. In Letzteren können sich die wichtigen Bodenorganismen uneingeschränkt bewegen und überschüssiges Wasser läuft problemlos ab.

Immer beliebter sind auch sogenannte Tisch-Hochbeete auf Beinen oder Rädern für Balkone und Terrassen. Wegen ihrer deutlich geringeren Pflanztiefe (20 bis 30 Zentimeter) eigen sie sich aber nur für Flachwurzler wie Spinat, Zwiebeln, Radieschen, Kräuter und viele Salatarten.

Was ist der ideale Standort für ein Hochbeet?

Optimal ist ein windgeschützter, heller (Sonne bis Halbschatten) Platz. „Selbst wenn das Beet ein Drittel des Tages im Schatten liegt, ist eine ertragreiche Ernte möglich“, so Eberspächer. Praktisch ist ein Wasserhahn oder eine Regentonne in nächster Nähe, damit sich das Gießkannenschleppen im Rahmen hält.

Buschbohnen sind sogenannte Schwachzehrer. © Martin Schlecht/Panthermedia.net

Wann und wie werden Hochbeete befüllt?

Bester Zeitpunkt für die Neubefüllung ist der Herbst, wenn viel Baum- und Strauchschnitt sowie Blätterberge anfallen: All diese Gartenabfälle können damit auf einen Schlag sinnvoll und praktisch entsorgt werden.

Das Befüllen eines klassischen Hochbeets erfolgt in Schichten von grob zu fein: die unterste besteht immer aus sehr grobem Material (kleine und mittlere Äste, Baum- und Heckenschnitt), die als Drainage dienen, das Regenwasser ablaufen lassen und Staunässe im Beet verhindern. Darauf werden umgekehrte Grassoden, Erdaushub, Pflanzenreste, Obstbaumlaub und Rasenschnitt sowie unfertiger Kompost und organische „Abfälle“ aus dem Garten geschichtet. Es folgt eine Schicht reifen, also fertigen Komposts und zuletzt das Pflanzsubstrat. In dieser Schicht wird das Gemüse später angebaut.

Das darunter liegende, grobe organische Material zersetzt sich mit der Zeit, wodurch Wärme entsteht und Nährstoffe freigesetzt werden, die den Pflanzenwuchs fördern. Mit den Jahren senkt sich die Pflanzschicht durch die fortschreitende Verrottung ab, sodass neues Substrat nachgefüllt werden muss. Etwa alle vier bis fünf Jahre kann so ein Hochbeet auch komplett neu geschichtet werden. Die Ausnahme bilden Tisch-Hochbeete, bei denen wegen des geringen Volumens nur Pflanzerde zum Einsatz kommt.

Paprika liebt den Sonnenplatz im Hochbeet. © Ann Bastarache/Panthermedia.net

Welche Gemüsesorten eignen sich fürs Hochbeet?

Blumenkohl, Bohnen, Kartoffeln, Paprika, Tomaten und Salat – in den klassischen Hochbeeten lassen sich fast alle Gemüsearten ziehen. Bei Gewächsen, die sehr viel Raum beanspruchen wie Zucchini und Kürbis hilft ein Trick: sie werden an den Rand oder in eine Ecke gesetzt und an einem Kletterspiral-Stab oder in einer Rank-Pyramide in die Höhe „umgeleitet“, sodass sie nicht nur genug Licht und Luft bekommen, sondern auch nur wenig Grundfläche beanspruchen. „Um die begrenzte Fläche optimal zu nutzen, wählt man am besten Gewächse, die sich gut ergänzen“, erklärt Eberspächer.

Kombiniert man Flach- und Tiefwurzler, kommen diese sich nicht so schnell in die Quere. Auch sollte man auf Verträglichkeit der Arten achten (siehe Hintergrund). Damit alle Pflanzen ausreichend Licht erhalten, sollten höherwachsende in der Mitte stehen, damit Sie kleinen Pflanzen nicht das Sonnenlicht nehmen, die kleineren gehören an den Rand. Auch hängende und rankende Pflanzen sollten an den Rand gesetzt werden, damit sie nach außen hin genug Platz zum Wachsen haben.

Grundsätzlich ist im Hochbeet das ganze Jahr über Erntezeit. Mit der Bepflanzung und Direktaussaat im Hochbeet kann je nacht Kälteverträglichkeit der Sorten ab Mai begonnen werden, wenn nicht mehr mit Nachtfrösten zu rechnen ist. Wenn reifes Gemüse abgeerntet wurde, sollte möglichst immer sofort nachgepflanzt oder -gesät werden. So kann man sich bis in den Herbst hinein über frisches Gemüse freuen.

Knackfrische Ernte in Bioqualität: Karotten aus dem Hochbeet können in der gewünschten Menge je nach Tagesbedarf geerntet werden. © Liane Nothaft/Panthermedia.net

Wie werden die Pflanzen im Hochbeet gedüngt?

Für eine ertragreiche Ernte in Bioqualität setzen die meisten Hobbygärtner auf organische oder organisch-mineralische Volldünger, die je nach Pflanzenbedarf (Stark- oder Schwachzehrer) vor der Aussaat oder dem Auspflanzen gleichmäßig auf der Erde ausgestreut und leicht eingearbeitet wird. Bei der Bemessung der Düngermenge gilt eher der Grundsatz „Weniger ist mehr“ statt „Viel hilft viel“. In Garten-Hochbeeten, bei denen es eine Grunddüngung durch die zugefügte Kompostschicht gibt, wird grundsätzlich weniger Dünger gebraucht als bei Tisch-Hochbeeten.

Tipps für den Anbau im Hochbeet

Wenn ein Hochbeet neu angelegt wird, enthält das Pflanzsubstrat während der ersten zwei Jahre die meisten Nährstoffe. Unterschiedliche Gemüse und Kräuter benötigen aber ganz unterschiedliche Mengen an Nährstoffen. Im Hochbeet ist dies von besonderer Bedeutung, denn durch die natürliche Rotte der unterschiedlichen Substrat-Schichten werden, anders als im Gartenbeet, besonders viele Nährstoffe freigesetzt.



Deshalb ist es ratsam, in der ersten Zeit bei der Auswahl der Pflanzen auf eine bestimmte Fruchtfolge zu achten. Die Grenzen zwischen den genannten Gemüsegruppen sind je nach Informationsquelle fließend.

Im ersten Jahr wird der Anbau von sogenannten man Starkzehrern empfohlen, um Nitratanreicherungen im Pflanzsubstrat zu vermeiden. Dies sind Gemüsepflanzen, die viele Nährstoffe benötigen, also zum Beispiel Tomaten, Knollensellerie, Gurken, Porree, Sellerie sowie Kohl-Arten, Melonen und Zucchini.

Im zweiten Jahr, wenn die Erde nicht mehr ganz so nährstoffreich ist, sind Mittelzehrer ideal wie zum Beispiel Mangold, Paprika, Rettich, Rote Beete, Spinat, Kopfsalat, Fenchel, Kohlrabi, Möhren, Zwiebeln und Feldsalat.

Im dritten Jahr folgen Schwachzehrer wie Kräuter, Knoblauch, Portulak, Radieschen, Rucola, Blattsalate und Spinat sowie Erbsen, Ackerbohnen und (Busch)Bohnen – wobei die drei letztgenannten Sorten den Boden sogar noch mit Stickstoff anreichern.

Als ungeeignete Beetpartner bei Mischkultur im Hochbeet (siehe auch die Tabelle des Magazins „Kraut und Rüben“) gelten Möhren und Sellerie, Bohnen und Knoblauch, Bohnen und Knoblauch, Erbsen und Tomaten, Erdbeeren und Kohlarten, Fenchel und Bohnen, Gurken und Tomaten, Kartoffeln und Sonnenblumen, Kopfsalat und Petersilie, Zwiebeln und Bohnen.

Gute Nachbarn im Gemüsebeet sind dagegen Salat und Lauch, Erdbeeren und Knoblauch, Fenchel und Salbei, Kohlrabi und Tomaten, Kartoffeln und Meerrettich, Mangold und Möhren, Rote Bete und Dill, Sellerie und Gurken, Zwiebeln und Möhren.

Buchtipp: Das geniale Hochbeetbuch mit Anbauplänen und Pflanzideen

Beim Gärtnern mit dem Hochbeet können enorm üppige und vielfältige Ernten eingefahren werden – und zwar nahezu das ganze Jahr über. Deshalb ist beim Bepflanzen eine sinnvolle Planung von großer Bedeutung, damit der begrenzte Raum optimal genutzt wird. Über den Bau eines Hochbeetes, Standort und Befüllung sowie Aussaat- und Pflanzplanung, sinnvolle Mischkultur und regenwasser-basiertes Gießmanagement informiert „Das geniale Hochbeetbuch“ von Renate Hudak und Harald Harazim, das soeben von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft unter die „TOP 5 der Gartenbücher“ gewählt wurde. Das Buch enthält vierzehn anschaulich illustrierte Anbaupläne für alle Hochbeet-Geschmäcker: von der (ansprechend nach Farben und attraktivem Erscheinungsbild sortierten) Gemüse- und Salatvielfalt über essbare Blüten und Kräuter bis hin zu Naschobst, Schädlingsschreck-Blüten und allerlei Genießer-Wurzelwerk. Für Hochbeet-Neulinge wird Basiswissen anschaulich und nachvollziehbar erklärt. Aber auch, wer schon Erfahrung mit dem genialen Pflanzkasten hat, findet hier originelle Gartenideen zum Ausprobieren.



Ein wichtiger Punkt ist die Pflanzengesundheit ohne Chemie. Die Autoren verraten hier, wie man tierische Nützlinge gezielt anlockt und gefräßige Widersacher mit guter Belüftung, Mischkultur und ein paar Tricks bekämpft. Der Jahresplan mit Saat-, Pflanz- und Erntezeiten im Anhang hilft dabei, die Zusammenstellung der eigenen Lieblingspflanzung ganzjährig optimal zu planen.

Das geniale Hochbeet-Buch, von Renate Hudak und Harald Haradzim, Ulmer Verlag, 160 Seiten, Preis 18 Euro.

(Von Gisela Busch)