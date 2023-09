Zu wenig Platz im Kleiderschrank? Wie Sie Kleiderbügel clever platzieren

Von: Anne Hund

Viele kennen das Problem: Im Kleiderschrank ist für neue Klamotten kein Platz mehr. Doch trennen will man sich von vielen Kleidern nicht.

Wenn im Kleiderschrank kein Platz mehr für neue Klamotten ist, heißt es entweder: zur neuen Saison den Schrank ordentlich ausmisten beziehungsweise die Sommerklamotten in den Keller befördern, damit die Herbst-Garnitur Platz hat. Oder aber Sie schaffen erstmal ein wenig Stauraum, indem Sie zum Beispiel zusätzliche Schubfächer oder Schubladeneinsätze aus Stoff im Schrank platzieren. Auch Stoffregale zum Aufhängen sind eine Möglichkeit.

Welche Kleider hat man getragen, welche nicht? Am Ende einer Saison lässt sich gut Bilanz ziehen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Kleiderbügel clever aufhängen – mithilfe von Dosen-Verschlüssen

Für Blusen, Hemden, Jacken oder auch längere Kleider bietet die Kleiderstange im Schrank allerdings nicht genügend Platz? Dann gibt es die Möglichkeit, Kleiderbügel nicht nur nebeneinander aufzuhängen. Sondern – warum nicht – gern auch untereinander. Funktionieren kann es mithilfe von Verschlüssen, wie man sie zum Beispiel an Getränkedosen findet.

So funktioniert es: Den Verschluss abtrennen und um den Haken am Kleiderbügel hängen – denn nun kann man daran wiederum einen zweiten Kleiderbügel befestigen, und so weiter. Wer eine Handvoll Verschlüsse gesammelt hat, kann mit dieser Methode einfach für zusätzlichen Platz an der Kleiderstange sorgen.

Tipp zum Ausmisten mit umgekehrt aufgehängten Kleiderbügeln

Wer sich stattdessen fürs Ausmisten entscheidet, sich allerdings in der Regel nur schwer von manchen Klamotten im Kleiderschrank trennen kann, kann sich ebenfalls mit Kleiderbügeln behelfen: Diesmal geht es darum, zu Beginn alle vorhandenen Klamotten verkehrt herum in den Kleiderschrank zu hängen, indem man den Bügel von hinten an die Stange hängt. Und jedes tatsächlich getragene Kleidungsstück nach dem Waschen auf dem Kleiderbügel danach richtig herum in den Schrank hängt. So kann man zum Beispiel nach sechs Monaten Bilanz ziehen, welche Klamotten man wirklich getragen hat – und welche man dagegen ausmistet.

