Basilikum richtig gießen: Bitte nicht von oben

Von: Joana Lück

Wie die meisten Küchenkräuter wird auch Basilikum am besten von unten gegossen, damit die Blätter nicht schimmeln.

Basilikum ist mit seinem frischen, leicht scharfen Geschmack ein wunderbarer Begleiter zu Tomaten und generell der italienischen Küche. Das Kraut gilt zudem noch als entzündungshemmend, reich an den Vitaminen C und K sowie antioxidativ. Doch die Pflege von Basilikum ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Unter anderem kommt es auch auf das richtige Gießen an.

Basilikum sollte am besten von unten gegossen werden. © Dorit Kerlekin/Imago

Kaum ist Basilikum zu Hause angekommen, scheint er auch schon die Blätter hängenzulassen. Die erste Reaktion der meisten ist dann, das Kraut zu gießen. Geschieht dies jedoch falsch, das heißt von oben, leidet das Basilikum noch mehr. Beachten Sie deshalb folgendes beim Gießen:

Laut Edeka braucht Basilikum viel Wasser. Im Sommer sollte es am besten täglich gegossen werden.

Staunässe gilt es dabei zu vermeiden, da sonst die Wurzeln faulen können und sich auf der Erde Schimmel bildet.

Außerdem ist es wichtig, dass Basilikum nicht von oben gegossen wird. Denn wenn die Blätter Kontakt mit Wasser haben, werden sie leichter von Pilzkrankheiten befallen.

Deshalb gießt man die Pflanze am besten von unten, indem man Gießwasser in den Übertopf gibt und den Basilikumtopf etwa 20 Minuten darin stehen lässt. So können sich die Erde und die Wurzeln richtig mit Wasser vollsaugen. Ist Wasser übrig, dies bitte wegschütten.

Basilikum mag es zudem hell und sonnig, bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung können die Blätter jedoch verbrennen.