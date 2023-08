Sonderbehandlung unter den Lilien: Die Madonnenlilie wird schon im Spätsommer gepflanzt

Von: Ines Alms

Die Madonnenlilie (Lilium candidum) muss vor dem Herbst in die Erde. © agefotostock/Imago

Jetzt pflanzen, später genießen: Die Zwiebeln der Madonnenlilie müssen früh genug in die Erde, um nächstes Jahr üppig zu blühen. Was Sie dabei beachten müssen.

Erfahren Sie, wie Sie die beeindruckende Madonnenlilie in Ihrem Garten erfolgreich pflanzen und pflegen können. Und wieso der Zeitpunkt der Pflanzung bei dieser Liliensorte so eine wichtige Rolle spielt. Dieser Artikel bietet wertvolle Einblicke in die Wahl des richtigen Standorts, die optimale Pflanztiefe und den idealen Abstand zwischen den Lilien. Außerdem erhalten Sie einen Tipp zur Vermehrung.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Ines Alms sorgfältig überprüft.