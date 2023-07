Manche mögen’s heiß: Die Tricks der hitzefesten und trockenheitstoleranten Stauden

Wie die Natur durch Anpassung das Überleben von Pflanzen sichert

+ © Viliam Mucha/Panthermedia.net Haare gegen Hitze: Die Gewöhnliche Küchenschelle schützt sich mit einem leichten Flaum auf Stielen und Blättern. Die Härchen reflektieren das Sonnenlicht und schützen die Pflanze vor Verbrennungen. © Viliam Mucha/Panthermedia.net

Seit es hierzulande immer heißere Sommer mit längeren Phasen ohne Regenfälle gibt, geht im Hausgarten der Trend zu hitzeresistenten Pflanzen. Solche Pflanzen sind von Natur an ihren Standort angepasst und verfügen über Strategien, um mit längeren Hitzeperioden, übermäßiger Sonneneinstrahlung und anhaltender Trockenheit zurechtzukommen.

Dazu zählen vor allem Stauden aus Prärien, wie es sie in Nordamerika gibt, aus dem mediterranen Raum, aber auch hier beheimatete anspruchslose Gräser. Die Methoden, welche die Pflanzen dabei aufwenden, um an ihrem Standort trotz widriger Umwelteinflüsse zu überleben, sind faszinierend.

Kühlende Haare und Blätter im Miniformat

Über ein eigenes Kühlsystem verfügt zum Beispiel der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia), seit Jahrzehnten einer der beliebtesten Sonnenanbeter für den Garten.

+ Kühlt sich selbst durch ätherische Öle: der Echte Lavendel. © Gisela Busch

Der duftende Halbstrauch stammt aus den Küstenregionen des Mittelmeerraums, wo er wild auf felsigen, trockenen Hängen wächst und den schwierigen Bedingungen dort auf verschiedene Weise trotzt: Zum einen kühlt er aktiv sein Laub, indem er ätherische Öle abgibt, ähnlich wie der Steppensalbei (Salvia nemorosa), über dessen sehr schmale Blätter nur wenig Wasser verdunsten kann. „Schaut man sich den Lavendel etwas genauer an, erkennt man zudem auch einen leichten Flaum auf den Blättern. Diese Härchen reflektieren das Sonnenlicht und schützen die Pflanze vor Verbrennungen“, erklärt Achim Kluge vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). Dieselbe Strategie wenden erfolgreich auch die Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) und der Wollziest (Stachys byzantina) an. Auch das Apenninen-Sonnenröschen (Helianthemum apenninum) und die Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium) können mithilfe eines hellen Haarfilzes Sonnenstrahlung reflektieren und heizen sich dadurch nicht so stark auf.

Andere Pflanzen besitzen die Fähigkeit, in Trockenzeiten kleinere Blätter auszubilden, wie zum Beispiel das Eisenkraut (Verbena bonariensis). Bei starker Hitze können Blätter zur Not auch weggeklappt oder ganz abgeworfen werden. Die Astlose Graslilie (Anthericum liliago) und das Blaugras (Sesleria albicans) nutzen sogar Teile abgestorbener Blätter am unteren Teil des Stängels als Schutz gegen allzu hohe Temperaturen.

+ Hell, haarig und fleischig: Die Blätter des Wollziest sind außergewöhnlich. © Busch, Gisela

Pfahlwurzeln holen Wasser aus der Tiefe

Um gegen Trockenheit gewappnet zu sein, bildet Lavendel neben einem gut ausgeprägten Wurzelgeflecht auch lange Pfahlwurzeln, die tief in der Erde Wasser aufnehmen können. Denselben Trick nutzen Rosengehölze und Stauden wie etwa die Herbstanemone (Anemone hupehensis). Die Wurzeln der horstbildenden Erd-Segge reichen beispielsweise 40 Zentimeter tief in den Boden – was dem zweieinhalb- bis achtfachen seiner Halmlänge entspricht. Ähnlich erfolgreiche, aber bei Gärtnern eher unbeliebte Tiefwurzler sind übrigens auch Löwenzahn und Ackerschachtelhalm.

+ Achim Kluge Garten- und Landschaftsbauer © Martin Rottenkolber

Helle Farbtöne und schützendes Wachs

Andere Gewächse setzen bei ihren Blättern dagegen auf Farbeffekte: Helle Töne reflektieren das Sonnenlicht und heizen sich dadurch kaum auf. Das Perlkörbchen (Anaphalis triplinervis) schützt sich, ebenso wie die Spanische Edeldistel (Eryngium bourgatii) mit hellgrünen, silbrigen oder auch blau-violetten Blättern und Blüten. Schmale, kleine Blätter und helles Grün trägt auch die Bläuliche Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana subsp. Niciciana). Zusätzlich besitzt diese Staude aber noch einen weiteren Trumpf gegen Hitze: Ihr Laub ist von einer Wachsschicht überzogen, welche die Verdunstung von Feuchtigkeit reduziert sowie vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützt. Zugleich kann die Wolfsmilch Wasser in ihren Blättern speichern und hat damit ein eigenes Reservoir für Dürrezeiten.

+ Mit Wachs überzogen sind die dünnen Blätter der Wolfsmilch. © GPP

Eingebaute Wasserspeicher

Über die Wasserspeicher-Fähigkeit verfügen alle Sukkulenten, wobei manche das Wasser auch im Stamm und Spross speichern. Wohl die bekannteste, auch dem Namen nach „Ewiglebende“, ist die Hauswurz (Sempervivum tectorum), die mit ihren fleischigen Blätterrosetten auf Mauern, Felsen und sogar Hausdächern gedeiht und kaum Substrat benötigt. Nährstoffarmen, durchlässigen Boden brauchen auch die Fetthennen (Sedum), die bei uns höchstens unter winterlicher Staunässe leiden.

+ Gelbe Blüten auf kargem Boden: die Felsen-Fetthenne (Sedum rupestre). © Busch, Gisela

Wuchsakrobaten und Sonnenschutz

Es gibt sogar Pflanzenarten, die bei Hitze aktiv ihr Wuchsverhalten verändern, also etwa deutlich langsamer wachsen oder bei lange anhaltender Trockenheit kleinere Blätter entwickeln. Andere öffnen ihre Spaltöffnungen zur Wasseraufnahme vornehmlich nachts, stellen ihr Laub auf oder rollen es ein. Diese Fähigkeit haben zum Beispiel die Kuhschelle oder der Rhododendron. Das Blaugras (Sesleria caerulea) „bastelt“ sich sogar selbst einen Sonnenschirm: Vertrocknete Blätter beschatten und schützen den Wurzelbereich vor Austrocknung, während sich der größte Pflanzenteil des Echten Federgrases (Stipa pennata) unter der Erde befindet. Auf kompletten Rückzug ins Erdreich setzen alle Zwiebelblumen, die im Herbst oder Winter blühen, erklärt Gartenfachmann Kluge. „Sie blühen früh beziehungsweise spät im Jahr, speichern ihre Nährstoffe anschließend in ihren Blumenzwiebeln und überstehen Sommerhitze oder Winterkälte sowie Trockenzeiten problemlos im Boden.“ Bis zur nächsten Saison.

Info: Eine Liste mit trockenheitsresistenten Pflanzen gibt es unter traumgarten.de

Buchtipp: „Echte Hitzeprofis“

Buchtipp: Immer öfter machen den Gärten Trockenheit und Hitze zu schaffen – was tun? Die Lösung heißt: vorausschauende Gartengestaltung mit Pflanzen, die von Natur aus „Echte Hitzeprofis“ sind. Der gleichnamige Ratgeber (Ulmer Verlag) von Katrin Lugerbauer gewann beim Deutschen Gartenbuchpreis 2023 den 3. Platz, hat 144 Seiten, 118 Fotos und kostet 22 Euro.

So werden Pflanzen im Garten richtig gegossen

Wer Gemüse, Beetstauden und Rasen zum tiefgründigen Wurzeln erzieht, spart Gießwasser und stärkt die Pflanzen. Wasser ist für die Pflanzen im Garten lebensnotwendig. Es unterstützt sie dabei, gesunde und kräftige Wurzeln zu bilden und Nährstoffe zu transportieren. Bei Dauertrockenheit muss also gegossen werden: Allerdings herrscht oft Unsicherheit darüber, wie oft und vor allem auf welche Weise die Pflanzen mit Wasser versorgt werden müssen. Gemüsepflanzen haben nämlich ganz andere Bedürfnisse als Gehölze und Stauden. Sven Görlitz, Gartenberater beim Verband Wohneigentum Baden-Württemberg, erklärt, wie nachhaltiges Wässern im Garten richtig geht:

+ So nicht: Statt die Pflanze von oben zu duschen, sollte lieber ohne Brauseaufsatz in Wurzelnähe gegossen werden. Und zwar kräftig und dafür nur alle paar Tage. © Roland Weihrauch/dpa

So werden Pflanzen im Garten richtig gegossen

Richtig gießen: Ob mit Gießkanne, Schlauch oder Automatik-Bewässerung – gegossen wird ohne Brausenaufsatz stets direkt im Wurzelbereich um die Pflanzen herum, statt das ganze Beet mit einem Rasensprenger zu beregnen. Die Pflanzen selbst benötigen nämlich keine zusätzliche Dusche von oben. Statt Leitungswasser, das etwa bei Tomaten für einen Kälteschock sorgen kann, verwendet man am besten kalkfreies Regenwasser, das sich in einer Zisterne oder Regentonne auffangen lässt.

Der Zeitpunkt: Meistens wird abends gegossen – zum einen wohl aus Zeitgründen, zum anderen aus der Hoffnung heraus, dass das Wasser in der Nacht nicht gleich so schnell wieder verdunstet wie am Tag. Das Problem ist aber: Ist der Garten nachts feucht, fühlen sich Schnecken sehr wohl. Die nachtaktiven Tiere können sich auf feuchtem Rasen und Blättern von Pflanzen wesentlich besser fortbewegen. Auch manche Pilzkrankheiten wie der Echte Mehltau werden durch das abendliche Nass von oben gefördert. Oft reicht schon Taufeuchte an den Blättern aus, um diese zu befallen. Fazit: Der Morgen ist der bessere Zeitpunkt fürs Gießen.

Die Wassermenge: Ein weitverbreiteter Fehler ist es, dass zu häufig, dann aber in zu geringer Menge gegossen werde, erklärt Görlitz. Die Folge: Die Pflanzen wurzeln nur flach an der Oberfläche, statt tief in feuchtere Erdschichten vorzudringen und sich dort mit gespeichertem Wasser zu versorgen. Herrscht große Hitze oder wird wegen Urlaubs paar Tage lang nicht gegossen, werden die Flachwurzler in der bald ausgetrockneten oberen Erdschicht nicht mehr ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt, verkümmern oder gehen sogar ein. Pflanzen, die tiefer wurzeln, überstehen solche Phasen viel besser. Deshalb sollte keinesfalls täglich, sondern nur alle paar Tage und bei anhaltender Trockenheit – dann aber durchdringend – gewässert werden, damit das Wasser bis in tiefere Schichten vordringt. Je nach Bodenart dürfen es durchaus 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter sein. Vorm Gießen kann man die Bodentrockenheit mit einem Spatenstich überprüfen oder später nachsehen, wie tief die Erde durchfeuchtet wurde.

Wer braucht wie viel? Ältere Bäume, Sträucher, Stauden und Kletterpflanzen wurzeln meist so tief, dass sie sich selbst gut versorgen können. Nur in den ersten Monaten nach dem Pflanzen brauchen sie zusätzlich Wasser. Rasen benötigt stets viel Wasser. Auch hier gilt: Lieber seltener, dann aber dann durchdringend wässern. Alternativ eignen sich für wenig genutzte Flächen auch trittfeste Bodendecker wie Zwerg-Thymian, Teppich-Verbenen sowie oder Sedum-Arten.

Schnell wachsendes Gemüse braucht reichlich Wasser, lässt sich aber auch zum Tiefwurzeln „erziehen“. Tomaten sollte man, wenn überhaupt, erst dann morgens gießen, wenn sich die Blätter bereits einrollen. Kübelpflanzen benötigen bei Hitze, je nach Art, Topfgröße und Standort, bis zu zweimal pro Tag Wassergaben.

Info: Die Gartenberatung bietet den Flyer „Jeder Tropen zählt“ zum Download hier an.

(Von Gisela Busch)