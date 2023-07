Naturnahe Gärten sind eine Speisekammer für tierische Gäste

Von: Gisela Busch

Blühende Speisekammer für viele Nutzinsekten: Das scheinbar wilde Gartenbild in den Farben der afrikanischen Savanne wirkt nur wie zufällig gewachsen, wurde aber planvoll gestaltet. Für Insekten sind solche naturnahen Staudenwiesen nicht nur ein wichtiger Lebensraum, sondern auch eine üppige Nahrungsquelle. © Joachim Hegmann/BGL/nh/Gisela Busch

Was kann ein kleiner Garten schon bewirken, wenn es darum geht, die Lebensbedingungen für die zunehmend bedrohten Nutzinsekten wie Wildbienen und Hummeln zu verbessern? Wenig, so erscheint es – aber das sei ein Irrtum, betont Dr. Michael Henze vom Bundesverband Gartenbau (BGL): „Ein einzelner Garten mag nur eine kleine Fläche sein, aber zusammengenommen bilden alle Gärten in einer Stadt eine riesige grüne Oase, die den Tieren im urbanen Bereich wichtige Lebensräume bietet.“

Michael Henze Bundesverband Gartenbau (BGL) © Privat

In Zeiten von Insektensterben und rückläufiger Vogelpopulation bekommt der Hobbygarten als Speisekammer für Insekten und Kleintiere eine wachsende Bedeutung. Während in der bewirtschafteten freien Landschaft Monokulturen das Bild bestimmen, können private Gärten in Kombination mit Parks und öffentlichen Grünanlagen Vielfalt und Abwechslung für die Tierwelt bieten. „Jedes Grundstück ist quasi ein Trittstein bei der Vernetzung vieler kleiner Ökosysteme“, sagt Henze.

Insektenfreundlicher Garten als Lebensraum

Einen allgemeingültigen Leitfaden, um einen insektenfreundlichen Garten zu gestalten, gebe es leider nicht. Wie komplex sowohl die Pflanzen- als auch die Tierwelt sind, zeigen die Wildbienen: Da gibt es Arten, die sich mit einer breiten Palette an Blüten zufriedengeben, andere nehmen ausschließlich Pollen einer Pflanzenart oder nah verwandter Pflanzenarten an. Auch bei der Nistplatzwahl sind Wildbienen in der Regel hoch spezialisiert: Manche bauen in der Erde, andere bevorzugen morsches Holz oder Pflanzenstängel als idealen Rückzugsort.

Die Wildbiene nascht Nektar am Sommerflieder. © Busch, Gisela

Dennoch helfen ein paar Grundregeln: Ganz oben auf der tierischen Wunschliste stehen „wilde Ecken“, also Areale, die möglichst in Ruhe gelassen, die nicht betreten werden und wo nicht gemäht, gehackt oder umgegraben wird – etwa im hinteren Grundstücksbereich, versteckt hinter Schuppen oder hohem Staudenbeet – wo sich Unkräuter, Wildkräuter und Wildblumen ausbreiten dürfen und idealerweise ein Totholzhaufen zu finden ist.

Nahrungsangebote durch Pflanzenvielfalt

Während im Sommer alles blüht, ist das Angebot zum Jahresbeginn deutlich geringer, was gerade für die Insekten fatal ist, die dann schon auf Futtersuche sind. Wichtig sind daher Zwiebelpflanzen wie Krokusse, Traubenhyazinthen und Narzissen sowie botanische, einfachblühende Tulpen. Generell sind abwechslungsreiche Kombinationen aus Stauden, Gräsern und Kräutern im naturnahen Garten erwünscht. „Heimische und ungefüllt blühende Arten haben Vorrang“, sagt Henze. Mit ökologisch sinnvollen Gehölzen kann man das Nahrungsangebot für die „tierische Zielgruppe“ im Garten noch deutlich erhöhen: Also Hainbuche und Eibe statt Thuja, Kirschlorbeer und Scheinzypresse, Schlehe statt Forsythie und Weißdorn und Vogelbeere statt Kugel-Ahorn oder -Robinie.

Jeder Futterplatz ist belegt auf der Engelwurz. © Busch, Gisela

Aufräumen im Garten besser sein lassen

Um Tieren auch in der kalten Jahreszeit einen geschützten Rückzugsort zu bieten, sollte auf herbstliche Aufräumaktionen fast ganz verzichtet werden – schließlich vertragen sich übertriebene Ordnung und Biodiversität im Garten denkbar schlecht. Auch wenn Gartenbesitzer im Spätherbst am liebsten zur Schere greifen möchten, wenn sie verblühte Stauden sehen, so Henze: „Lassen Sie es“. Tierschutzprofis werden erst im Frühjahr aktiv, wenn die Pflanzen austreiben und brütende Insekten bereits abgezogen sind und ihre Überwinterungsquartiere in toten Pflanzenresten verlassen haben. foto: Martin Rottenkolber/BGL/nh

Info: Eine Liste mit Pflanzen ganz nach dem Geschmack von Insekten gibt es beim Nabu online zum Nachpflanzen.

Kohlweißling auf dem Patagonischen Eisenkraut. © Busch, Gisela

Welches Insekt passt zu welcher Pflanze?

Sie bestäuben unsere Pflanzen und sind immer auf der Suche nach Nahrung: Insekten spielen im Gleichgewicht der Natur eine wichtige Rolle. Weniger bekannt ist, dass auch Kleintiere wählerisch sind: Nicht jede Pflanze eignet sich für jedes hungrige Insekt. Manche Blüten können nur von Tierarten mit bestimmten Mundwerkzeugen bestäubt werden und manche fliegenden oder krabbelnden Gäste lassen sich von Farben oder Blütenformen leiten, heißt es auf dem Onlineportal des Naturschutzbundes (Nabu). Daher hilft es, Bescheid zu wissen über die Vorlieben tierischer Gartenbesucher. Am besten macht man gleich mit beim „Insektensommer“. Ein Überblick über die Vorlieben mancher tierischer Gartengäste:

Wildbienen ernähren sich wie Honigbienen von Nektar und Pollen und haben kurze Rüssel. Sie bevorzugen Lippen- und Rachenblütler wie Garten-Salbei, Muskateller-Salbei, Natternkopf, Nesseln, Glockenblumen, Fingerhut, Krokus, Disteln, Bienenfreund (Phazelie), Kugeldisteln, Käferblume, Lungenkraut und Ysop.

Tag-Schmetterlinge saugen Nektar aus tiefen, langen (gern roten, gelben und blauen) Blütenröhren, die Bienen und Fliegen nicht erreichen können. Sicher landen können sie auf den tellerförmigen Blüten von Nelken, Hornklee, Ginster oder Karden. Nachtfaltern sind die Farben egal. Sie bevorzugen hängende, stark duftende Blüten wie Jelängerjelieber, Weiße Lichtnelke, Nickendes Leimkraut und Zaun-Winde. Tipp: Wichtig sind für Schmetterlinge auch die Futterpflanzen ihrer Raupen wie Dost, Hornklee, Weiden und Himbeeren.

Käfer bestäuben mit ihren kurzen Mundwerkzeugen vor allem gut zugängliche, pollenreiche Blüten wie die von Rosen, Apfelbäumen, Klematis oder Doldenblütlern wie Wiesenkerbel, Engelwurz und Wilder Möhre.

Übrigens: Die Larven von Schwebfliegen, welche sich ebenfalls vom Nektar der Doldenblütler ernähren, gehören neben Marienkäfern, Florfliegen und Blattlausschlupfwespen zu den wichtigsten Feinden von Blut- und Blattläusen – was sie zu den besten Freunden der Gärtner macht: Bis zu 100 Stück davon vertilgt eine Fliege pro Tag.

Buchtipp: Die faszinierende Tierwelt im eigenen Garten

Ein Ökosystem macht keinen Unterschied zwischen Nützlingen und Schädlingen: Bienen, Igel und Schmetterlinge gehören ebenso dazu wie Nacktschnecken, Wespen und Blattläuse.



Die Welt in meinem Garten © Gisela Busch

Die Unterscheidung in „gute“ und „böse“ Gartentiere ist eine rein menschliche Betrachtungsweise, in der sich die fortschreitende Entfremdung von der Natur widerspiegelt. Wer das faszinierende Ökosystem Garten verstehen will, muss also überhaupt erst einmal wissen, mit wem er es zu tun hat. Bei Bienen, Wespen und manchem Schmetterling fällt das noch leicht. Aber unglaublich viel Getier fliegt völlig unerkannt herum und bei den kleinen Krabbeltieren auf Blüten, an Blättern und im Boden wird´s richtig schwierig. Höchste Zeit also, mehr zu wissen über dieses dicht bevölkerte und rätselhafte Universum namens Garten, in dem doch jedes Lebewesen seinen berechtigten Platz hat. Da sind so viele Fragen: Welche Aufgabe hat welches Insekt? Wer wohnt wo und frisst was (oder wen)? Wer ist für Menschen lästig, aber zugleich nützlich? Wer lebt in Gemeinschaft, wer als Einzelgänger und wer hat ausgerechnet des Gärtners Lieblingsfeind auf seinem Speiseplan?



Der 1,5 Kilogramm schwere, mit über 800 brillanten Fotos der Autorin bebilderte Prachtband, der gerade mit dem Gartenbuchpreis 2023 in der Kategorie „Tiere in meinem Garten“ ausgezeichnet wurde, erläutert auch für Laien gut verständlich das komplizierte Zusammenspiel von Fauna und Flora. Ergänzend zu den biologischen Erläuterungen gibt es natürlich auch praktische Tipps fürs naturnahe Gärtnern. Es ist überaus faszinierend, wenn man mit nunmehr geschärftem Blick solch filigrane Gartenbewohner wie den Großen Wollschweber, den Seidige Glanzrüssler oder die Blattschneiderbienen nicht nur identifizieren kann, sondern auch besser verstehen lernt. Die gefürchteten Hornissen etwa sind nicht nur deutlich friedfertiger, als es ihr schlechter Ruf vermuten lässt, sondern sie machen auch Jagd auf die zwei am Kaffeetisch besonders nervigen Wespenarten Vespula germanica und V. vulgaris. Wo aber Hornissen ihr Nest bauen, siedeln sich keine anderen Wespen mehr an.

Dr. Cynthia Nagel: Die Welt in meinem Garten, blv-Verlag, 408 Seiten, 48 Euro.

(Von Gisela Busch)